【富蘭克林】定期定額基金四字訣『1+1』輕鬆扣有謀略

每當處於金融市場特別震盪的折磨，就讓人想起定期定額基金不須多花心思理會市場晴雨的美好。富蘭克林證券投顧表示，定期定額策略雖然稱為「懶人投資法」，但只要耐力夠、穩穩買，也能成為伊索寓言龜兔賽跑中最後贏家，因為愈早意識到理財規劃的重要性，能愈早把握到時間紅利，讓自我在進行理財計畫時享受定期定額「輕、薄、短、小」四大好處。

定期定額人數縮水 反思震盪才有「基」可趁

富蘭克林指出，市場在下半年擺盪頻率與幅度都有加大的趨勢，已明顯影響投資信心，根據投信投顧公會最新統計（截至 2018/9 月底），國內定時定額投資人數為 47 萬 317 人，較前月減少 6,110 人，衰退幅度 1.28%。

投資如同百貨周年慶，長長的人龍不是排辛酸，而是為了撿便宜搶特惠。因此身為基金投資人，只要市場前景不看壞，愈是修正愈有「基」可趁，例如每月定期定額 5000 元，當 A 基金淨值在 10 元時，可申購到 500 個基金單位數，但市場稍有修正，淨值跌到 8 元時，同樣的金額卻可累積 625 個單位數，當市場好轉、基金淨值回升至 10 元，資產價值已從當初總投入 1 萬元，成長至 1 萬 1250 元，印證「逢低佈局」的優勢。

定期定額四字訣 讓基金實現財富

富蘭克林認為，「輕薄短小」四個字可以快速認識定期定額的優勢。一是投資過程壓力「輕」，拉長準備時間，即使偶有回檔波動，投資成果仍有時間能回復並且超越；二是每月所需投入金額「薄」，假設預想抱著 1200 萬元的退休金安穩退休，用 20 年時間定期定額的準備，每月投入的資金將近 1.6 萬元，不過，提前個 10 年、也就是拉長 30 年的時間就開始執行，每月所需投資本金大大降低到不到 6000 元（以上假設為選擇年報酬率 10% 的投資工具）。

三是縮「短」和理想或目標的距離，無論是短期的成家基金，或是中期的教養基金、更長遠的退休基金等，有夢想在前方號召，一旦開始定期定額投資，資產的規模就有機會步步增長，向目標靠攏；四是見識「小」兵立大功的效益，也就是每月只需數千元，佐以時間紅利，小錢也有機會累積成一座財庫，進而見證理想實現。

「1+1」輕鬆扣好比蜂蜜加檸檬 投資理財協調又平衡

投資理財的過程，時間是很公平的戰友，投資成果之所以不同，變數在於選擇的投資標的，和使用的策略等，就像每種資產或每個投資人都有積極、穩健、保守之分，創造出來的報酬表現就會差異，不過富蘭克林強調，投資過程應該穩紮穩打而非取巧，用互搭的方式，降低單一的衡突感，取得平衡佈局的和諧美感。

富蘭克林所推出的「青年輕鬆扣」方案，以「調味」的概念為出發點，依個人的屬性，有衝刺、安心及自選三種組合，每個組合的基金均各擁題材，既達到分散投資的效果，也能坐收各題材輪動表現的契機，更簡單的是，每個月只要騰出 2000 元以上的本金，便能擁有一個融合兩檔基金的組合，猶如一杯好喝又健康的蜂蜜檸檬，要酸或要甜皆可調配，打造出個人最佳投資口感。

富蘭克林表示，因應第四季震盪中深藏契機的投資環境，投資人保持審慎之餘也無須過度悲觀，「定期定額」、「長期投資」仍是提高理財致勝率的兩大鐵律。策略之外，選擇標的也至關重要，現階段美國經濟前景的正向樂觀，但也要考量漲高的美股波動升溫，另外因應新興國家公債殖利率已經拉升，高殖利率優勢可望吸引資金回流，帶動新興股市的補漲行情，優先推薦美國平衡型基金以及亞洲小型企業基金、高息的新興國家固定收益型基金，都值得持續定期定額持有。

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