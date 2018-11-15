【統一投信】科技尖牙股彈力強 跌深提供買進良機

由美國洲際交易所（ICE）編製涵蓋科技尖牙股的 FANG + 指數，精選十檔成份股皆是趨勢領先的頂尖企業，儘管近來話題不斷，各種正負面新聞引發股價劇烈波動，但在獲利成長前景仍佳的支撐下，低接買盤也使得股價總能迅速彈升，比較各期間績效表現，近一個月 FANG + 指數跌幅已縮減至 3.47%，其他科技股指數跌幅仍有 4%~5%，近一年 FANG + 指數還有 12% 報酬率，近三年報酬率逾 112%，大勝同期美股及其他科技股指數，期間拉得越長，報酬率超越的幅度越大。

統一 FANG+ ETF（股票代號 00757）經理人袁永騰表示，FANG + 指數成份股具有「短期股價活潑，長期趨勢向上」特性，根據彭博資訊計算一百天滾動年化波動率約在 21% 至 29%（表示一年內高低價差範圍 21% 至 29%），這也符合科技成長股的特性；再細究這些科技成長股，中長線獲利前景並沒有太大改變，但由於是市場交投熱絡的強勢主流股、關注度高的領頭羊，容易在波段中就累積不錯的報酬率，一出現雜音就可能會隨著負面消息被放大，以及投資人獲利了結，導致股價過度修正。

袁永騰指出，由蘋果及臉書等科技巨擘為首的 FANG + 指數，成份股皆占據產業領導地位，很難在短期間內被超越，成員裡的利基中小型股正在往大型股的路上前進，例如社群網路媒體推特今年 6 月獲選納入美股標普 500 指數成份股，電動車特斯拉公布第三季財報顯示已轉虧為盈，且明年可望納入標普 500 指數，這些都將帶來新的資金效應。

而已經是大型股的龍頭企業，則是持續創造多樣化的服務與營收來源，例如蘋果電腦在智慧手機銷售趨緩後，獲利成長動能主要來自軟體服務，同樣的，線上購物之王亞馬遜最新財報顯示，其雲端運算服務 (AWS) 成長率大幅超越預期，成為其未來重要成長引擎。

袁永騰表示，FANG + 指數十檔成份股集中度高，追蹤預判指數的表現更為容易，而波動度高，也提供更多的交易獲利機會，適合看好科技創新產業前景、熟悉美股、且能承受較高風險的投資人。

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