安本投顧：2019全球經濟緩增長 三策略因應市場波動

美中貿易戰與地緣政治風險加劇，安本標準投資管理環球策略主管 Andrew

Milligan 指出，明年全球經濟仍將持續增長，但升幅將變得緩慢，預測 2020 年至 2021 年的經濟增長將會放緩。

Andrew Milligan 表示，因應明年金融市場波動，可透過三大投資策略應對，包括：善用現金、從風險性資產中發掘更大報酬空間，並分散至相關性較低的資產。

安本投顧表示，全球股市明年可能面臨 5% 到 15% 的價格調修正，在企業獲利

的展望維持樂觀，因此即使利潤空間受限，股價最終仍有重啟漲勢的可能性，其中亞洲股市的長期展望，也將繼續受惠經濟發展與良好基本面而有上漲空間。

不過必須留意的是，萬一中美貿易衝突倘若嚴重加劇，市場將受到拖累，在供應鏈一體化的時代，增加關稅對解決貿易問題的實質作用有限，反而會削弱企業經營者的信心。其中又以馬來西亞、南韓和泰國等亞洲經濟體屆時受到的衝撃相對較大。

另外，強勢美元也將導致貨幣波動性加劇，Andrew Milligan 指出，如果美元走強，將使美元債務沉重的新興經濟體受到衝擊，一旦中國利用政策調節匯率的空間用盡，並容許人民幣大幅貶值，屆時將有更多亞洲國家將承受更大壓力。

Andrew Milligan 指出，隨著增長放緩，企業可以發揮現金的力量，增加資本開支或增發股息回饋股東；至於投資人更可以利用相對較高的現金水位，增加投資組合的穩定性。

在投資標的部分，安本投顧仍看好風險性資產，只要政治形勢未有實質惡化，投資者可對 2019 年的企業估值和利潤增長保持信心，當估值愈昂貴，股市價格與盈利增長脫軌的風險便愈大，尤其看好美國、歐洲、新興市場和日本的股市。