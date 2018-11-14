台股盤前─費半強彈添電子股支撐力道 利空鈍化下的低接買盤伺機進場

台股昨 (13) 日開低走高，終場前跌幅明顯收斂，僅下跌 55.37 點，收在 9775.84 點，成交金額略放大至 1121 億元，今 (14) 日開盤前，可觀察到美股漲跌互見，費城半導體指數一枝獨秀，而日韓股開盤小漲，均有助台股電子股回穩，法人認為，昨日並無明顯主流但台股有撐，顯然市場賣壓在開盤就被消化，台股短線不至於太過悲觀，利空若都反映了就不再是利空，區間整理盤看個股表現。

三大法人昨合計小幅買超 24.45 億元，其中，外資買超 22.39 億元、自營商買超 5.33 億元，僅投信賣超 3.27 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1098 口至 12111 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2338 口至 40143 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2362 口，使留倉部位轉為淨多單 1005 口。

法人解讀，近期美元偏強但未見外資大幅賣超台股出走，顯示籌碼略有中性偏多的看法，有逢低加碼的傾向。

美股昨漲跌互見，以費城半導體指數上漲 15.88 點或 1.35%，漲幅最高，終場收 1190.37 點；而道瓊指數下跌 100.69 點或 0.40%，收 25286.49 點；S&P500 指數下跌 4.04 點或 0.15%，收 2,726.22 點；那斯達克指數持平 0.01 點，收 7200.88 點。

MSCI 明晟今日清晨公布最新半年度調整，全球標準指數中的台股成分股新增 1 檔、剔除 4 檔，全球小型指數的台股成分股則新增 9 檔、刪除 41 檔。

依過去 5 次縣市長選舉數據觀察，台股在選前 10 天交易日上漲機率是 80%，5 天前上漲機率更是高達 100%，連行庫主管也透露目前得天天向財政部報告部位，顯示台股有一定的支撐力道。

華碩執行長沈振來昨日示警，美中貿易戰、英特爾中央處理器缺貨，以及同業競爭加劇等三大變數干擾，華碩本季能見度僅約 20%，是有史以來能見度最低的一季，期盼明年第 2 季過後能回到成長軌道。

鴻海昨日公告第 3 季財報，單季稅後純益 248.76 億元，季增 42.2%，年增 18.3%，為近 2 年同期新高，但低於市場預期，每股純益 (EPS)1.57 元；不過，鴻海第 3 季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，皆優於前一季。

蘋概股頻吹逆風，外資摩根大通最新報告點出平價版 iPhoneXR 砍單加劇，一口氣調降可成、和碩等 7 檔台灣蘋概股目標價，其中，大立光、鴻海兩大指標股目標價分別由 106.25 元和 6000 元，下調至 85 元、4400 元，幅度達到 20%、26%。

法人指出，目前台股處震盪區間盤整，要見到明顯的攻擊訊號必須站上頸線 9900 點，預料仍將持續以個股表現為主。