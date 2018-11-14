美股盤後 – 原油價格大跌拖累能源股 道瓊下跌逾 100 點

原油價格大跌拖累能源股、蘋概股續跌、科技股漲跌互見、台股 ADR 除聯電幾乎走高，波音成為道瓊指數的最大拖累，道瓊跌幅逾 100 點。

週二 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 100.69 點，或 0.40 %，收 25286.49 點。

S&P 500 指數下跌 4.04 點，或 0.15 %，收 2,726.22 點。

那斯達克指數持平 0.01 點，或 0 %，收 7200.88 點。

費城半導體指數上漲 15.88 點，或 1.35%，收 1190.37 點。

中國大陸副總理劉鶴與美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 已恢復貿易協商，川普經濟顧問柯德洛 (Larry Kudlow）稱雙方各層級皆有交流，朝向正面發展。此消息帶動貿易敏感股如開拓重工 (CAT-US) 上漲 0.82%。

然而，同樣是貿易敏感股的波音 (BA-US) 週二股價卻重挫逾 2%，因為市場傳出疑似 737 MAX 機型出現飛航系統問題，才導致上個月印尼獅航空難。

波音 (BA-US) 週二股價卻重挫逾 2%。(圖：AFP)

油價下跌拖累能源股，雪佛龍 (CVX-US) 與艾克森美孚 (XOM-US) 週二股價下跌逾 1.7%。

科技股漲跌互見。Netflix (NFLX-US) 股價上漲 0.11 %；臉書 (FB-US) 上漲 0.43 %；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.13 %；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.35 %。

高盛下調蘋果目標價格至 209 美元，拖累蘋果 (AAPL-US) 週二股票走跌 1%，已連續 4 個交易日走跌。

半導體類股幾乎上漲，激勵費半指數收高逾 1%。AMD (AMD-US 上漲 3.05 %；Intel (INTC-US) 上漲 1.59%。

受到券商 Susquehanna 調升股價評級至買入 (Positive)，Nvidia (NVDA-US) 週二領漲半導體類股，漲幅為 5.15 %。

提供蘋果的晶片製造商漲跌互見，射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US) 下調財測後股價下跌 0.24%；Skyworks (SWKS-US) 亦下跌 1.04%；Cirrus Logic (CRUS-US) 上漲 5.35%。

高盛 (GS-US) 週二股價下滑 0.49 %，主因是受到高盛捲入馬來西亞主權財富基金「一馬發展公司」(1MDB) 金融醜聞的影響。大馬首相 Mahathir Mohamad 不諱言表示：「很顯然，我們被高盛欺騙了」。

台股 ADR 除聯電幾乎走高，友達 ADR (AUO-US) 上漲 2.80%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.92%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.70 %；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.38%。

百年企業通用電氣 (GE-US) 週二宣布拋售貝克休斯部分持股，將獲得約 40 億美元的現金協助公司債務紓困，該公司股價應聲上漲 7.89%，以每股 8.61 美元作收。

華爾街分析

嘉信理財交易與衍生品部門副總裁 Randy Frederick 認為科技股可能會出現更多波動：「我不相信這種科技跌勢已經結束。通常情況下，我不會說一個類股可以拖累整個市場，但科技股所佔比重最大。」

Cornerstone Capital Group 的股票策略師 Michael Geraghty 表示：「隨著我們進入年底，我確實看到更多波動。貿易方面的擔憂、對聯準會 12 月的升息政策、政治風險等可能會讓投資者在 2018 年底之前保持緊張狀態。」

隨著 G20 川習會接近，美中各層級正面對話，有助於股市止跌回溫。Randy Frederick 認為：「中國一直是問題焦點，所以每當市場得到正面消息時，這對股市都有好處。」