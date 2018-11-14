【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

受到國際油價連 11 黑、美元指數上漲，亞幣續弱、美股暴跌、蘋果砍供銷商訂單骨牌效應擴散影響，13 日台股以下跌 104 點開出，盤中最多大跌 215 點，所幸陸股由黑翻紅，加上接近 9600 點後逢低買盤進場，水泥、食品、光電等族群逆勢大漲，令大盤收復不少失土，日線收紅留長下影線，終場加權指數收在 9775.84 點，下跌 55.37 點或 0.56%，成交額 1134.99 億元。 OTC 指數收在 117.87 點，下跌 0.36 點或 0.3%，成交額 231.04 億元。

在國際股市歷經一翻洗禮之後，多數績優股已相對便宜，吸引買盤進場低接， 13 日台股日線連二紅，表現優於日韓股市，技術面仍屬正面。籌碼方面，外資連二日買超，投信由賣轉買，自營商 (自行買賣) 則終止連七日賣超。新興市場教父墨比爾斯 12 日表示，新興市場股市已跌過頭，買點已經浮現。考量全體上市櫃公司 10 月及前 10 月合併營收同步寫下歷史新高，年增率分別為 11.65％及 9.89％，10 月合併營收有高達 92 家創歷史新高，整體基本面良好，外資已連二日偏多操作，預期 9700 點附近應具支撐，若國際股市無重大變化，台股有機會上攻五日均線，選股方面，可留意 10 月合併營收創新高公司。

