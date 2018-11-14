券商Susquehanna：NVIDIA 買入時機到 因為太便宜

券商 Susquehanna 週二 (14 日) 表示，儘管晶片負面消息持續，考量到 Nvidia 股價跌幅過大，提供市場絕佳的買入機會。

受此消息激勵，週二 NVIDIA (NVDA-US) 股價大漲 5.21%，至每股 199.42 美元。先前投資者擔心晶片需求放緩，該公司股價在過去三個月下跌約 20%。

週二 Nvidia (NVDA-US) 股價大漲 5.21%

Susquehanna 分析師 Christopher Rolland 將 NVIDIA 股價評級從「中立」調升至「買入」，看好理由是在高度發展的科技市場中，NVIDIA 擁有長期發展的機會。

Rolland 表示：「目前 NVIDIA 過於嚴重的下跌行情存在投資紅利，雖然 RTX 週期很明顯，但考量到明年秋季即將推出新的 7 奈米 GPU，以及增加對人工智慧晶片的潛在需求，促使我們看好 NVIDIA。」

今年 9 月，NVIDIA 推出了採用新圖靈架構的 RTX 旗艦遊戲顯卡，為玩家提供逼真的遊戲體驗。提供 7 奈米製程繪圖晶片標誌著向更強大的晶片發展藍圖，同時使用更少的能源。

Rolland 認為買入 NVIDIA 是一種純粹的槓桿方式，可以投資 GPU 的未來前景。

NVIDIA 有四個主要市場：汽車、資料中心、遊戲和個人電腦。Rolland 表示，到 2022 年，人工智慧 (AI) 晶片市場將增至 40 億美元，到 2025 年將達到 65 億美元。

Rolland 預測由於 NVIDIA 庫存增加導致的短期銷售問題，僅會持續一到兩季。

由於近期晶片需求疲軟，Rolland 將 NVIDIA 股票的目標價格從 250 美元下調至 230 美元。該公司將於週四 (15 日) 公布第三季財報業績。