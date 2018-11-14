〈i鳳銷量減〉成也蘋果敗也蘋果 Qorvo下修財測跌落52週低點

繼週一 (12 日) 蘋概股 Face ID 零件供應商 Lumentum (LITE-US) 與日本面板大廠 Japan Display (JDI) 下修財測過後，射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US) 週二 (13 日) 考量到高階智慧型手機需求減弱影響獲利，亦下調第三季財測。這是本週蘋概股企業再一次表態，最新款 iPhone 的銷量低於先前的預期。

受到下修財測消息影響，Qorvo (QRVO-US) 週二 (13 日) 股價大跳水，一度觸及 52 週低點 61.00，暫報每股 63.02 美元。

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Qorvo 表示，預計 12 月當季營收為 8 億 至 8.4 億美元，低於此前預估的 8.80 至 9 億美元。該公司預測的每股純益從先前的 1.95 美元降至 1.70 美元。

Qorvo 生產射頻半導體，使智慧手機能夠與無線網路通訊，蘋果是 Qorvo 最大的客戶，根據其提交的年報，蘋果在 2018 會計年度的銷售額占 Qorvo 總銷售額的 36%。中國的華為則以 8% 營收排名第二。

Qorvo 表示，預計中國手機製造商的需求將保持穩定，並且基本保持不變。

隨著蘋果新手機銷售不如預期，蘋概股經營策略的隱憂也浮現，當蘋果訂單不如預期時，勢必會影響到蘋概股公司的獲利，可謂成也蘋果敗也蘋果。

外媒早在去年年中就曾向蘋概股公司發出警告，若是過於依賴蘋果訂單，一旦蘋果砍單、轉單或是採用更先進技術，供應鏈營運就會受到衝擊。

還以先前英國晶片廠商 Imagination 被蘋果分手為例，蘋果表示將逐漸停用 Imagination 技術，轉用自家研發的晶片，導致 Imagination 股價慘跌 72%，呼籲蘋果供應鏈應引以為鑑。