真相 美股週一為何大跌

美國股市為何再度大跌？川普總統說，都因為民主黨想利用掌控眾院的機會，對他大肆調查。其實，只要涉及股市，真正的理由總是複雜。

週一，道瓊重挫逾 600 點，或 2.3%，科技股的擔憂與美元上漲，形成了重大拖累。

蘋果股價大跌 5%。因需求疲弱，供應商 Lumentum 調降了獲利與營收預估，摩根大通調降蘋果股價目標，均為蘋果股價帶來壓力。

蘋果大跌，還壓低了其他科技股。亞馬遜下跌近 4.5%，臉書與微軟均下跌逾 2%。

美元走強亦增添了股市利空。由於投資人擔憂若英國脫歐協定本週無法達成，歐洲經濟將停頓，美元因而上漲到了 16 個月高點。展望 Fed 於 12 月將再度升息，亦拉抬了美元上揚。美元上漲是經濟強勁的訊號，但却會削弱美國企業在海外市場的銷售與獲利。

至於川普總統，儘管他將股市挫跌原因歸咎予民主黨，但其實自期中選舉以來，道瓊還反彈上揚，上週更創下自 3 月以來，最佳單週表現。由於華爾街較樂見華盛頓當局陷入僵局，平靜無波，投資人對民主黨拿下眾院，其實樂觀其成。

至於川普宣稱的 "騷擾總統的展望"，並沒有證據顯示，若民主黨領袖開始調查川普政府，股市便會受到壓力。其實，在柯林頓總統遭到彈劾之前，之間及之後，股市均見上漲。

在尼克森總統遭到彈劾之前，股市下跌。在他辭職後幾個月，股市依舊走低。但當時，經濟正處於衰退。

自川普總統勝選後，持續到 2017 年底，美國股市穩健上漲。但到了 2018 年 1 月，川普首次推出加徵關稅，股市開始出現異狀。

今年年中，股市反彈。但隨後再告下挫，這次投資人的擔憂在於升息。川普減稅，讓政府債務增加，升息讓償債成本升高，雙重壓力隨之而來。