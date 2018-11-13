美股盤後 – 蘋果骨牌效應 高盛金融醜聞 道瓊爆跌逾 600點

美元上漲以及對全球貿易的擔憂揮之不去，拖累投資者情緒。蘋果新機銷售失利，骨牌效應拖累蘋概股暴跌、科技股呈壓，高盛醜聞重挫金融股，台股 ADR 大多走跌，拖累美股四大指數全面下挫。

週一 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 602.12 點，或 2.32 %，收 25,387.18 點。

S&P 500 指數下跌 54.79 點，或 1.97 %，收 2,726.22 點。

那斯達克指數下跌 206.03 點，或 2.78 %，收 7,200.87 點。

費城半導體指數下跌 54.56 點，或 4.44%，收 1174.49 點。

蘋果 (AAPL-US) 週一股票下跌 5%，此前蘋果最大 3D 感測供應商 Lumentum (LITE-US) 下修下季財測，Luumum 執行長 Alan Lowe 表示，最大客戶之一要求大幅降低先前訂單的出貨量，拖累 Lumentum 股價暴跌近 33%。

蘋果股價下滑帶給科技股巨大的壓力，亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.41 % 進入熊市；Netflix (NFLX-US) 股價下跌 3.10 %；臉書 (FB-US) 下跌 2.35 %；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.57 %%。

提供蘋果的晶片製造商亦下跌，其中包括 Cirrus Logic (CRUS-US)、Qorvo (QRVO-US) 與 Skyworks (SWKS-US)。

蘋果 (AAPL-US) 週一股票下跌 5%。(圖：AFP)

此外，半導體類股 AMD (AMD-US) 跌幅最高 9.51 %；Nvidia (NVDA-US) 下跌 7.84 %；Intel (INTC-US) 下跌 3.03%。隨著半導體企業接連重挫，導致費半指數亦慘跌 4.4%

由於涉嫌挪用公款和洗錢，高盛 (GS-US) 週一股價跳水 7.46%，創下 7 年來最大降幅，成為拖垮道瓊的最大拖累。

此前，馬來西亞財政部長要求高盛退還醜聞纏身的國家投資基金 1MDB 的 6 億美元費用，該公司還將面臨美國司法部刑事調查。

台股 ADR 大多走跌，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 - 2.65 %；聯電 ADR (UMC-US)；中華電信 ADR (CHT-US) 下滑 1.07 %，友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.77%。

受到通用電氣宣告明年股利僅 1 美分、電力業務重組擔憂、會計實務的持續調查，以及利潤預測下降等四大原因，促使華爾街不看好通用電氣的後市。百年企業通用電氣 (GE-US) 週一股價跳水 6.88%。

儘管雙 11 購物節年年打破銷售紀錄，阿里巴巴 (BABA-US) 股價仍未有起色，週一該公司股價下跌 1.40%，以每股 142.85 作收。

華爾街分析

Oakbrook Investments 的投資者 Peter Jankovskis 表示：「科技股全日下跌、通用電氣 (GE-US) 的一直影響工業股，高盛事件肯定會打擊金融股，我們需要靜觀其變。蘋果一家如此龐大的公司，也是所有技術領域的領頭羊，開始成為股市一個更大的拖累。」

外媒引述分析師指出：「Lumentum 下修財測消息說明了蘋果減少 1800 萬至 2000 萬部 iPhone 銷售量。另一種可能情況是，蘋果可能只是在 Lumentum 那裡囤積過多的庫存 (儘管這仍意味銷售疲軟)。」

此外，週一美國退伍軍人節，故債券市場休市使交易量減少。紐約 CFRA 研究公司投資策略師 Lindsey Bell 表示：「隨著債券休市，缺乏推動市場走高的催化劑。」這也導致美股四大指數加劇重挫。