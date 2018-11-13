美股盤中─道瓊大跌逾460點 蘋果股價重挫 帶動科技股走低

美國股市週三中場大幅下跌，道瓊大跌逾 460 點。利空包括蘋果股價重挫，美元強勁，及貿易戰的擔憂持續，抵銷了併購的利多消息。

台北時間 00:44

道瓊工業平均指數下跌 417.49 點或 1.62% 至 25571.81。

Nasdaq 指數下跌 180.00 點或 2.39% 至 7226.91。

S&P 500 指數下跌 42.47 點或 1.52% 至 2738.54。

蘋果股價大跌逾 3%，製造 iPhone 臉部辨識功能技術的 Lumentum 控股公司調降 2019 會計年度第二季展望，為股價利空。Lumentum 執行長說，一家大型客戶要求該公司大幅降低產品交貨。Lumentum 股價狂跌逾 27%。

蘋果股價下跌，壓低了科技股。Alphabet 與亞馬遜股價亦分別下跌 1.3% 與 2.7%。

分析師說，FANG 股票的榮景已經結束，市場在找尋替代股票。

美元走強亦壓低了股市。美元指數上漲至 97.58 高點，創 2017 年 6 月 23 日以來高點。

投資人亦擔憂全球貿易戰升高的可能性。

Axios 網站報導，川普總統認為，威脅對海外汽車加徵關稅，是最好的貿易談判策略。該報導說，川普告訴官員說，他能夠從加拿大得到較佳的貿易協定，是因為他威脅加拿大總理，要對加拿大製造的汽車加徵關稅。

今年初以來，川普一直考慮要對美國以外製造的汽車，課徵 25% 關稅。汽車業者與外國政府則因而抨擊川普，指出這類關稅將增加汽車成本，影響銷售與就業。

本月稍後，川普與習近平將在 G20 高峰會上會晤。摩根大通分析師預期，這兩位領袖在高峰會上，無法達成協議的機率為 55%。

分析師說：「投資人仍謹慎，因為中美紛爭的挑戰性仍高。中美之爭，已擴大到科技，智慧財產權，開放市場，工業政策，最終焦點在兩國的競爭。

目前並不清楚，中國是否願意在貿易之外的領域，進行改變。

蘋果股價下跌，及貿易擔憂，蓋過了大型企業的併購消息。