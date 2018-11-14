美股盤中─震盪整理 蘋果帶動科技股上漲

昨日大幅下跌後，美國股市今日震盪整理，中場反彈上揚。道瓊一度下跌逾 170 點，但中場上漲約 90 點。

台北時間 01:06

道瓊工業平均指數上漲 95.38 點或 0.38% 至 25482.56。

Nasdaq 指數上漲 71.07 點或 1.04% 至 7271.94。

S&P 500 指數上漲 14.29 點或 0.55% 至 2740.51。

週一，因預期 iPhone 銷售減緩，蘋果股價下跌，拖累道瓊指數重挫 602 點。供應商 Lumentum 執行長在發布的聲明中指出，一家大型客戶要求該公司大幅降低產品交貨。該消息使得蘋果股價下跌。

這使得高盛調降了 iPhone 的銷售預估，摩根大通亦調降 Lumentum 的股票評級。週二，蘋果股價一度跌破 200 日移動平均線，而後反彈上揚 0.8%。

分析師說，科技股走勢尚未明朗。正常情況下，一種類股很難拖跨大盤，但科技股是最大類股。

報導指出，中美恢復了貿易談判。早場，股市上漲。

華爾街日報報導，財政部長梅努欽與中國副總理劉鶴恢復了貿易談判。本月稍後，川普總統與習近平將進行會晤。

分析師說，股市的最大影響為中國，當中國傳出正面消息，對股市屬利多。

白宮經濟顧問 Kudlow 稍後證實，中美已再度進行貿易對話。

美國股市近來走勢動盪，投資人反應貿易擔憂，升息，及全球經濟下滑。

分析師說，時序進入年底，股市波動增加。貿易擔憂，聯準會 (Fed) 利率正常化，及政治風險，使得投資人於年底前，將持續緊張。