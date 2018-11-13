【運達投顧】盤局不變中價股是首選

◆盤勢分析



蘋果股價大跌 5% 跌破 200 美元關卡，受累 iPhone 臉部辨識技術供應商 Lumentum 下修 2019 會計年度第 2 季營收及獲利預測。Lumentum 股價暴跌 33%，客戶要求 Lumentum「大幅減少出貨」，令投資人更加擔憂 iPhone 市場需求造成美股跌幅都大於 2% 以上，也拖累亞股今天全面走跌，台股該如何研判? 重點如下:

1. 就美股的結構來看，道瓊與高科技股下跌 2% 多還是費半最弱跌了 4.4%，就技術面來看道瓊仍守在月線年線之上，高科技股與費半則是跌破月線但都還在前低之上，以此來看道瓊強於電子股的現象並沒有改變，美股若要再走空方趨勢高科技為弱勢股若跌破前低則是續跌的現象，目前美股並沒有破前低道瓊還守在年線之上，這與之前我們研判美股在此只能先走區間的看法並沒有什麼不同，蘋果在美股的地位就類似台股的台積電鴻海當權值股下跌美股一定會受到影響，但美股是否續跌還要再做觀察，現階段美股震盪大台股維持區間也算合理。

2. 台股今天開盤大跌 2% 多後開始出現下影線，就技術面來看還是維持 10 月份以來的區間，只是區間受美股影響震盪較大，由於月線未來兩個月的時間都在 9900-9400 間所以月線維持低檔並不會有下壓造成台股賣壓加重的現象，指數只要不破前低 9400 點目前台股就以區間擴底為主，不過指數要明顯走攻擊台股還是必須站上頸線 9900 點才有明顯的攻擊訊號，而且就亞股來看美股雖然大跌但亞股並沒有再破底的跡象，至今陸股南韓股市都還是維持區間盤局，所以現階段台股最後的走勢就是先走區間以個股表現為主。

3. 近期讓亞股無法走出攻擊波的主要原因仍跟匯率有關，由於 12 月中聯準會還有一次升息所以美元近期表現偏強昨天又再創波段新高，這也使得亞幣走貶新台幣匯率又貶回到月線這也難怪台股近期買盤並不積極，可是明年升息是否還維持三次仍有變數，因此美元這波的走強有可能會來到高檔區所以美元偏強的影響有機會近尾聲，而外資昨天在期貨多單大增 5 千多口未平倉口數來到 3.7 萬口，下週三是台指期結算以目前外資的倉位來看雖然多單未站上 4 萬口但多單並沒有大幅縮減破三萬口，可見下週結算台股仍有拉高的機會，只是下週三後 12 月份的期貨倉位佈局是否可以站上 4 萬口匯率仍是重要指標。

4. 個股的結構上近期提示台股在尚未走攻擊前成交量萎縮是常態，今天台股開低成交量也只有千億出頭加上又出現下影線可見賣壓不重還有低接的買盤，但在國際股市沒有攻擊的訊號台股只能以量縮區間表態，因此這裡不適合需要大量的股票，對於不需大量的中低價股則有表現的空間，如上週我們提示的宏達電今天續創新高，宏達電會上攻主要跟籌碼面空單創高有關，所以這時候在選股上籌碼面是選股關鍵，尤其低檔空單創高者如 TPK 今天也開低走高預計這一類的個股會領先大盤上攻。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。