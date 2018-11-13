【華冠投顧】盤中解析：測試多方支撐

劉彥良 分析師

蘋果新機銷售不佳遭外資降評，美股在科技股領跌下重挫，拖累亞股早盤大跌，幸好陸股開低走高止穩向上翻紅，也帶動亞股收斂跌勢。台股低點來到 9616 點，而多方下檔支撐在 9574~9588 並未失守，故今日的拉回可先視為打第二隻腳。

盤面上的重災區無疑是蘋概股，尤其是 Lumentum 大跌 3 成拖累穩懋 (3105) 和全新 (2455) 開盤即跌停，其他表現較差的蘋概股還有匯鑽科 (8431)、美律(2439) 和可成 (2474) 等。

昨日傳出蘇州廠稼動率下滑的指標股國巨 (2327) 再創新低 292 元，昨天外資連續第 3 天賣超，另外投信持股則快降至零。唯今天國巨在破底後有低接買盤進場護盤，故我們昨天帶會員放空的國巨集團被動元件股已在早盤回補獲利出清，未來再找機會出手。

台股中長天期均線扣抵高檔，中長空趨勢難以扭轉，這也是為什麼進入 11 月以來的操作我們幾乎以空單為主，因為順著趨勢操作才能提高勝率，滿手多單的投資朋友還是要降低持股為宜。

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