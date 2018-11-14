【永豐期貨】台指選擇權盤前－陸股強彈抵銷美股重挫 台股小跌失守月線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 86 點至 9726 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 49.84 點，電子期逆價差擴至 - 2.57 點，金融期逆價差擴至 - 4.28 點。現貨部分，三大法人買超 24.45 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1098 口至 12111 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2338 口至 40143 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2362 口，使留倉部位轉為淨多單 1005 口。

美股周一受三大利空襲擊重挫，日韓股市開盤同步重挫跳空開低帶動台指期大幅走跌，蘋果 3D 感測供應商 Lumentum 下修下季財測影響，蘋果周一股價大跌 5%， Lumentum 也隨之暴跌 33%。蘋概股壓力極重現貨開盤多檔個股創下波段新低，拖累加權指數開盤跳空大跌百點，跌點更一度超過 200 點並回測 9600 點大關，加上義大利政治僵局導至歐元走跌推升美元指數創高，周二亞幣貶值壓力再度升溫導至台幣盤中貶至 30.93 創 11 月以來新低，權值股賣壓全面出籠使得台股盤中恐慌氣氛一度高漲，所幸陸股早盤開低後隨即傳出外電消息表示，中美貿易爭端可能在月底川習會有所轉圜，陸股急拉翻紅連帶美股電子盤漲幅擴大至 0.6%，台指期順勢急拉連帶權值股買盤回籠，股王大立光更是上演破底翻走勢，盤中創下今年新低 2875 元後收盤反倒以上漲近半根停板作收，尾盤更在台積電大單敲進拉抬下跌點進一步縮小。終場加權指數下跌 55.37 點或 0.563%，收在 9775.84 點，成交量能 1121.85 億，較前一日增加 204.12 億。技術面來看，週二日 K 留長下影線且盤中回補早盤跳空缺口，但仍收在所有均線之下，加上日 KD 指標高檔死亡交叉向下，指數上檔壓力持續下移不利多方。

選擇權分析

第二週選擇權未平倉量最大量支撐壓力區由 9400~10000 點縮窄至 9400~9900 點，上檔壓力下移，9800~10000 點買權未平倉都有超過 1.1 萬口，買權未平倉明顯比賣權更多且更集中，而且 9900 點的買權 OI 更是高達 2.1 萬口，顯示明日面臨週結算在 9900 附近的壓力較重；全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.05 降至 0.99，反應籌碼面再度降溫。此外 VIX 指數上升 0.71 至 21.16，也反映目前國際股市震盪加劇，市場的恐慌避險氛圍增高。

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