對沖基金大佬Dan Loeb翻空：我們將轉為凈賣出

對沖基金 Third Point 的創始人兼 CEO、掌舵 180 億美金盤子的花街大佬 Daniel S. Loeb 近日加入翻空大軍。

Dan Loeb 在周五晚間致客戶的郵件中，一反常態稱不再堅持看多美股，將降低 Third Point 投資組合的槓桿率、大幅降低科技股的部位並且增加空頭部位。

在 Loeb 之前，摩根士丹利的明星交易員、江湖人稱「商品之王」的 Dennis Gartman 就已經在上周正式警告投資者，不要被美國最近的一波上漲騙了、趕緊逢高空加開新空頭倉。

先定個調子

Loeb 在郵件中先文藝風引用了 NBC 的劇集 The Good Place 的情節，即惡魔偽裝自己是天使、將一群人帶入一個看似美好烏托邦實則是修羅場的環境。

他認為今年一月的情況，正類似「美好烏托邦」：

年初我們還有許多別的投資人都以為進入了非常美妙的「Good Place」市場環境：美國國內減稅、國際上全球經濟繼續擴張、PMI 數據往上走、經濟增幅預期和上市公司盈利預期都被上修、美股一片漲勢大好。

然而 2 月開始，市場波動率就大幅攀升、科技股多米諾骨牌開始倒下。10 月的標普 500 指數創 7 年來最大單月跌幅 6.9% 更是讓局面更明朗：

10 月大跌之後，（可以很明確地說）今年的市場環境並不是「Good Place」，而是偽裝成「Good Place」的「Bad Place」。（正如電視劇中偽裝成烏托邦的修羅場）。

具體的翻空理由

定調子之後，Loeb 更詳細地分析了翻空的原因。

一是今年以來標普成分股的表現更為離散，造成主動投資策略收益不理想。

年初至今，標普中零售板塊上漲 30%，科技硬體板塊上漲 20%，醫療設備板塊上漲 20%，但汽車板塊跌 18%，材料板塊跌 8%，全球市場最慘的時候一度 63% 的股票都在熊市技術指標（年初至當時跌幅 20%+）里運行。用 Loeb 的總結，即：

今年以來，板塊和行業之間的輪動非常暴力，而追蹤極限波動情況的板塊的數據目前在川普就職以來的最高水平。

這種市場波動性的加劇，主要是因為聯儲的升息。Loeb 認為利率的急劇上升損害了美國的經濟增長前景（「市場預期出現最壞的可能，即過度縮表會把本來可以往上走的經濟拖入衰退」），而且導致了量化交易的暴力拋售。（大部分上市公司因為禁售期而沒有參與股票庫藏股計劃）。

第三季表現滑坡

不同於以往的彪炳戰績（自 1995 年成立以來平均年化收益 15%），今年 Third Point 的殖利率表現令人意外地不太好：

第三季回報率 - 0.1%（同期標普 500 指數的回報為 7.7%），而年初至今只實現了 0.6% 的殖利率（同期標普 500 指數的回報為 10.6%）。

Third Point 在對沖基金中其實不算最慘那一掛，畢竟第三季美國股市的大幅波動血洗了不少對沖基金。

追蹤對沖基金表現的 HFRI Fund Weighted Composite Index(FWC) 指數 10 月份跌了 2.98%，創自 2011 年 9 月以來的最大單月回撤，其年初至今（YTD）表現也被帶崩到 - 1.66%。10 月份 75% 的對沖基金都是水下虧損狀態。