【安聯投信】美期中選舉不意外 投資級債進補

市場傳聞美國總統川普要求內閣起草「美中貿易協議」，加上上周落幕的美國期中選舉結果符合市場預期，不僅帶動股市上漲，資金也由公債流向風險性資產；安聯投信認為，雖著殖利率曲線持續平坦化，短天期債收益與長天期水準日益接近、但利率風險明顯較低，建議可作為投資人配置核心資產的重點。

安聯環球投資多元信用債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀表示，美股上周一度下跌，市場避險需求湧入公債、壓低公債殖利率，但隨著川普表示有信心與中國達成良好協議，市場信心獲得提振，美國 10 年期公債殖利率由低點上揚，單周微升 1 個基本點，收在 3.13%。

胡韡耀指出，根據美銀美林引述 EPFR 的資料顯示，截至 11 月 7 日當周，投資級債券基金淨流入 15.9 億美元，較前周的淨流出 15.9 億美元大幅改善；今年以來淨流入水準為 803 億美元；利率再度走升，確立資金簇擁短天期債趨勢，淨流入由前周 20.8 億美元擴大加至 26.5 億美元，反觀長天期債，則持續出現賣壓。

針對高收益債後市，胡韡耀分析，儘管國際油價持續下跌，由高點修正逾 20% 步入技術性熊市，但受到股市上漲激勵，全球高收益債指數走高；分析各信評表現，風險性資產反彈理應帶動較低信評如 CCC 級領漲，但實際上，由於 CCC 級能源產業占比較高、受到油價大跌的拖累，投資人在配置上仍宜考慮相對穩健的券種為宜。

在新興債市方面，安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，股市反彈，帶動市場風險偏好情緒回溫， 加上美元稍弱，讓新興市場債上周小幅上漲；然而，根據美銀美林引述 EPFR 資料，截至 11 月 7 日當周， 新興市場債資金淨流出 7.5 億美元，較上周的淨流出 8.6 億美元縮小，美元債及當地貨幣債持續淨流出，資金已連續 5 周流出新興市場債。

許家豪認為，近期油價走跌，但美銀美林認為油價修正應為短期現象，由於目前仍無須擔憂全球需求減緩，油價仍有一定支撐；此外，考量基期效應，油價變化對消費者物價指數年增率的影響將降低，高油價拉低需求的擔憂也會減輕。

值得一提的是，新興股市近期大幅反彈，市場信心回復亦有助新興市場債；德意志銀行認為，此波新興市場債表現有望持續一段時間，但仍須密切觀察美國期中選舉過後是否出現重大政策轉向，導致美股疲弱，並進一步外溢到新興市場，同時也應注意資金流變化。

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