君實生物赴港IPO 已遞件聆訊 連虧28月沒產品上市

在 A 股新三板掛牌公司君實生物 (833330-CN) 擬赴港上市，近期遞件聆訊。值得注意的是，2016 年至今年 4 月，君實生物持續虧損，共虧損人民幣 6 億元。成立 6 年，公司尚未有產品上市。

君實生物成立於 2012 年，專注於開發單克隆抗體藥物和其他治療型蛋白藥物的研發與產業化，單克隆抗體藥物研發的技術服務與技術轉讓等，主要針對腫瘤免疫療法、自身免疫性疾病及代謝疾病治療方面。

2015 年 8 月，君實生物掛牌新三板。掛牌至今，公司共進行了 7 次定向增資，募資人民幣 18 億元，投資者包括高領資本等知名機構。公司總市值達人民幣 129 億元，是名副其實的獨角獸。

但高市值不代表高業績。招股書顯示，2016 年、2017 年，君實生物分別實現營收人民幣 375.7 萬元、人民幣 114.8 萬元，今年 1 至 4 月，營收為零。2016 年至今年 4 月的 28 個月中，公司共虧損人民幣 6.08 億元。



目前，君實生物正處於投入期，PD-1、TNF-α等多個產品進入臨床試驗階段，研發費用高昂。2016 年至今年 4 月，公司研發費用共計人民幣 5.19 億元，是同期營收規模的 106 倍。

君實生物表示，目前收入主要來自於收費服務合約所賺取的諮詢和研究服務收入，還沒有產品上市。

今年 4 月，港交所發佈新上市制度，允許未達財務要求的生物科技企業上市。新規發佈後，歌禮製藥 (1672-HK)、信達生物 (1801-HK) 等生物科技企業紛紛奔赴港股。

今年 5 月 22 日，君實生物董事會審議通過關於發行 H 股股票並在香港上市議案，擬申請在港交所主板上市。在 A 股新三板掛牌的君實生物於今年 5 月 31 日起停牌，停牌前 (5 月 30 日) 報人民幣 21.41 元。