新三板＋H第一股 君實生物遞件申請港股IPO 去年虧3.2億

再有未獲利生物科技公司循新例申請香港上市。大陸創新型生物藥廠君實生物 (833330-CN) 遞交上市申請，公司目前 4 項藥物處於臨床階段或臨近商業化，其中 1 項已提交新藥上市申請；君實去年虧損人民幣 3.2 億元。

成立於 2012 年的君實生物 2015 年 8 月在大陸新三板掛牌，本次擬發行 H 股在香港主板上市，中金為獨家保薦人。

據招股文件披露，君實產品線包括 13 項在研生物藥品，其中 7 項為腫瘤免疫療法在研藥品、2 項為代謝疾病在研藥品、3 項針對炎症或自身免疫性疾病藥物及 1 項治療神經性疾病藥品，其中 4 項處於臨床階段或臨近商業化。

君實現時尚未商業化任何產品，去年通過諮詢及研究服務錄得收入人民幣 114.8 萬元，虧損人民幣 3.2 億元，研發開支為人民幣 2.75 億元；今年首 4 個月仍未有收入，虧損約人民幣 1.59 億元，研發開支人民幣 1.22 億元。

上海君實其中一名股東是珠海高瓴，佔股權 5.11%。公司非執行董事之一易清清身兼珠海高瓴董事及高瓴資本合伙人，亦是本週三 (8 日) 上市的百濟神州 (6160-HK) 獨立非執行董事。

早在 7 月 10 日，君實生物就披露，中國證監會已受理該公司赴港上市申請。從股東大會通過到證監會受理公司赴港 IPO 申請，君實生物花了約 1 個月時間。業內認為，君實生物有望衝擊「新三板 + H 股」第一股。

在新三板掛牌的九生堂 (830833-CN)、成大生物 (831550-CN)、盛世大聯 (831566-CN)、中國康富 (833499-CN) 均宣佈擬發行 H 股並在港交所上市。