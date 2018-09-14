一代經典車型的終結！福斯將於明年停產甲殼蟲

本周四，福斯汽車公司宣布，甲殼蟲「緊湊型」汽車將於 2019 年 7 月在墨西哥工廠停產，終結了這款曾風靡全球、在汽車業頗具傳奇的經典車型。

福斯 CEO Hinrich Woebcken 表示，甲殼蟲汽車經歷了三代，有 70 多年的歷史，它的停產對眾多忠實粉絲來說可能難以接受。

而且 Woebcken 還在聲明中提到，暫時沒有推出相關替代型車型計劃：

「我們目前正轉變為全產品線、以家庭為中心的汽車製造商，並正在加強電氣化努力。目前公司尚未有推出甲殼蟲替代車型的計劃。」

此前，曾有汽車行業的專家表示，由於美國和墨西哥達成新的貿易協定，因此可能或增加一些產自墨西哥的小型汽車的出口成本。但 Woebcken 稱，甲殼蟲的停產與美國貿易政策變化無關，為了彌補甲殼蟲的停產，大眾將在墨西哥工廠生產其他車型。

公開資料顯示，福斯旗下捷達、途觀和甲殼蟲等車型均由墨西哥工廠生產。

今日，福斯集團股價上漲 2.73%，報 144.62 歐元。

銷量低迷的甲殼蟲

雖然在 2009 年，甲殼蟲在全球的銷量達到了 2230 萬輛，但近年來銷量持續走低。2014 年，甲殼蟲全球銷量僅為 9.1 萬輛，2015 年銷量為 6.4 萬輛，而到了 2016 年，總銷量僅有 2.5 萬輛，年增率下滑高達 30%。

隨著越來越多的消費者更青睞於捷達或是途觀緊湊型 SUV，截止今年 8 月，福斯汽車在美國僅銷售出 11151 輛甲殼蟲汽車，較去年同期下降 2.2%。而整個 2017 年，甲殼蟲汽車的銷量也只有 15166 輛，不足捷達汽車銷量的七分之一。

（2017 款大眾敞篷版甲殼蟲）

路透指出，甲殼蟲的停產正直大眾發展的轉折點。在過去三年裡，這家德國汽車製造商承認在柴油排放測試中作弊，從而引發了一場醜聞。如今，福斯正準備推出電動汽車，以吸引新一代具有環保意識的消費者。

不過，福斯將在停產前再提供兩款特殊的甲殼蟲車型，並將提供駕駛員輔助技術。

其實早在今年 3 月的日內瓦車展上，福斯研發部門主管 Frank Welsch 就曾向媒體透露，甲殼蟲不會再有 EV 版本，甚至未來也已經沒有更新的必要。

當時 Welsch 給出的理由是他們會將更多精力轉移到 I.D. 系列的純電動車型上，小而精悍的定義會在 I.D. 量產車型中被重新定義。

擁有 70 年曆史的經典車

上世紀三十年代，希特勒希望有一款便宜又實用的汽車能在德國大規模生產，因此傳奇設計師 Ferdinand Porsche 在其授意下設計了甲殼蟲汽車。不過最開始，這種車型的汽車還只是叫做「歡樂帶來力量的汽車」（Strength Through Joy Car）。

1938 年，第一批甲殼蟲汽車在德國駛下生產線，同年 7 月 3 日，「甲殼蟲」這個名字第一次出現在《紐約時報》雜誌上，美國人認為這輛車像「一隻可愛的小甲殼蟲」，但德國人卻覺得這是一種蔑稱，直到 1967 年這個名字才被德國人正式採用。

後來由於第二次世界大戰的爆發，甲殼蟲汽車僅少量生產，在 1940-1944 年間，還曾被改裝成吉普車、水陸兩用軍車。直到 1949 年，甲殼蟲才開始真正的大批量產出。

（被改裝成吉普車、水陸兩用軍車的「甲殼蟲」）

到 1952 年，甲殼蟲不僅在 46 個國家銷售，並且多年來一直在德國以外的 14 個國家進行生產。

1969 年，甲殼蟲出現在電影《Herbie：The Love Bug》中，飾演一輛有自己思想，名喚 Herbie 的賽車，由於電影大受好評，這再度打響了甲殼蟲的國際知名度。同時它也在 20 世紀 60 年代的反主流文化中受到歡迎，人們稱讚其小巧、實用又美觀。

（電影《Herbie：The Love Bug》中的甲殼蟲）

1972 年 2 月 17 日，第 15007034 輛甲殼蟲車出廠，比福特 T 型車多一輛，取得了全球產銷量冠軍的美譽，甲殼蟲汽車遍布歐洲和美洲大陸。

但在 1979 年，福斯一度停止了在美國出售甲殼蟲車型的汽車，但仍繼續為墨西哥和拉美市場生產。

1981 年 5 月 15 日，第 2000 萬輛甲殼蟲汽車在工廠下線，標誌着一個新世界紀錄的誕生。為了慶祝這一偉大成就，大眾公司推出了「SilverBug」珍藏版甲殼蟲，以此獻給那些忠心的追隨者。

（第 2000 萬輛甲殼蟲汽車）

90 年代中期，福斯為重振美國地區的銷量，於 1998 年推出了一款名為「新甲殼蟲」的新月形汽車。新甲殼蟲誕生之初大受歡迎，1999 年在美國共售出 83434 輛。

『新聞來源／華爾街見聞』