星展料今年大陸汽車銷售跌2-3% 汽車股集體下跌

星展香港分析師預計，今年中國汽車受中美貿易戰、經濟放緩及資金流動轉差所影響，全年銷售或跌 2% 至 3%。她相信中國的補助措施推出後，明年上下半年的銷售情況，會以先低後高呈現。

消息導致今 (13) 日汽車股集體下跌，吉利汽車 (0175-HK) 開盤重挫 3.74%，截至發稿，跌幅收斂至 0.139%，報港幣 14.4 元；華晨中國 (1114-HK) 跌 1.843%，報港幣 6.39 元；廣汽集團 (2238-HK) 跌 1.629%，報港幣 7.85 元；比亞迪 (1211-HK) 跌 0.931%，報港幣 53.2 元。

吉利汽車股價走勢 (圖：新浪財經)

星展銀行香港及中國大陸汽車行業分析師梅少瓊指出，中國汽車銷量高速增長不再，但二、三城市的需求仍大，撇除外圍因素，年增 3% 是現在的新常態。

而今年整體銷量自 7 月起連續下跌，抵銷上半年的升幅，梅少瓊表示，雖然第四季是旺季，但由於去年底消費者趕在購置稅再調升前搶購，相比之下今年成長情況應該不及去年，全年銷售大致上仍然是收縮。

此外，過去大陸居民主要以現金購買汽車，但現在已轉為信貸，但年中大陸多個 P2P 網貸平台倒閉、消費氣氛轉弱，以及中美貿易戰影響，都令汽車銷售轉壞。

她預計，中國會視乎第四季至明年初的汽車銷售收縮情況，考慮推出一些補助措施，例如從目前汽車購置稅由 10% 下調至 2.5%，或重提汽車下鄉等。不過，市面已有大量汽車，在高基數影響下，效果不可能再出現 2009 及 2015 年，2 次減購置稅後的雙位數成長。

她相信，現階段中國會傾向先補貼環保車，該車種銷售會比較穩定。

此外，中國定於 2022 年取消外商持國內汽車股權的限制，早前寶馬 (BMW) 宣布會增持華晨中國 (1114-HK) 成大股東，是新政策首例。

梅少瓊表示，中國汽車市場已開放，未來將吸引更多外商以相同方式進入。她認為，在產能及新產品推出時，中資公司能有效與政府溝通，外商不會放棄目前的合資模式。