傳中國考慮將汽車購置稅減半 福斯、戴姆勒、BMW股價大漲

根據《彭博社》報導，據傳中國政府正在考慮將汽車購置稅減半，藉以活絡車市；該消息一出，包括福斯 (Volkswagen)、戴姆勒 (Daimler)、BMW 等汽車大廠，股價應聲大漲。

台北時間週一 (29 日) 晚間 8 點 32 分，CNBC 數據顯示，福斯、戴姆勒與 BMW，股價分別上漲 6.39%、5.04% 及 3.80%。

2017 年，福斯汽車在中國市場的銷售量占比，高達 39%；而 BMW 及母公司為戴姆勒的 Mercedes-Benz，亦將中國視為頭號市場。

中國汽車工業協會 (CAAM) 數據顯示，受經濟成長趨緩影響，9 月中國汽車銷量連續第 3 個月下滑，年減逾 11%，為近 7 年最大單月跌幅。

美中貿易戰持續延燒，中國汽車工業協會表示，汽車是受關稅影響最嚴重的產業之一，這點也反映在 9 月銷售表現上。

中國 9 月汽車銷量年減 11.6%，跌幅遠高於 8 月的 3.8%、7 月的 4.0%。

2018 年 1 至 9 月，中國汽車銷量累計達 2049 萬輛，年增 1.5%。

中國汽車工業協會指出，2018 全年汽車銷量成長，恐無法達到先前預估的 3%；2017 年，中國汽車銷量年增 3%；2016 年，年增幅高達 13.7%。

報導引述不具名消息來源說法，稱若中國政府確定實施汽車購置稅減半政策，此舉將被視為提振經濟的有力措施。

據傳早在 9 月份，中國汽車流通協會 (CADA) 就已向財政、商務部門，提交建議，希望將 10% 的車輛購置稅砍半，藉以刺激汽車銷售；不過，該消息隨即遭到官方否認。