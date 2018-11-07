大和看好個別中國汽車品牌 首選吉利、廣汽

大和發表研究報告，預期中國潛在的新支持政策可為投資者對汽車股打下強心針，但合營重組相關風險料仍然持續至 2020 年，特別是華晨 (1114-HK) 旗下華晨寶馬的案例後。

報告指出，自華晨寶馬事件發生後，車股價格隨之下跌，市場憂慮北汽 (1958-HK)、廣汽 (2238-HK)、東風 (0489-HK) 或會有類似情況。

大和表示，目前看好個別中國本土汽車品牌，買入機會浮現，首選吉利 (0175-HK)、廣汽。

該行同時調降北汽 2018-2019 年盈餘預期及目標價，因相信賓士會與寶馬的情況相若，並調低東風的目標價，但認為估值吸引。

該行對整體行業維持「中性」預期，主要風險包括新車銷售較預期低，及政策改變。

稍早，廣汽宣佈，今年 10 月汽車產量 18.16 萬輛，年增逾 13%，銷量 19.90 萬輛，上升逾 13%；累計前 10 月汽車產量 177.99 萬輛，年增逾 8%，銷量 175.71 萬輛，年增近 7%。中金公司維持其「買進」評級，目標價港幣 9.8 元。

吉利汽車 10 月總銷量為 128986 部汽車，其中 8101 部為新能源及電氣化汽車，較去年同期僅增加約 3%，與 9 月比較亦只升約 4%，是自 2016 年 3 月以來增長最緩慢的月份。

累計前 10 月吉利總銷量一共為 126.5 萬部，年增 33%，已達成集團 2018 年全年銷售目標 158 萬部的 80%。

截至今 (7) 日發稿，吉利汽車跌 4.938%，報港幣 15.4 元；廣汽漲 2.561%，報港幣 8.41 元。