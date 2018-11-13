【財華社-港股早評】 2018年11月13日

1. 港股信息
1.1. 港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數25232(-401.44/-1.57%)。
港股通持續增持股票:
上交易日(11月12日)港股通增持股數最多股票首位為農業銀行(01288-HK)其增持股數為19161000股，增持比例為0.6%，增持後持股量升至3259188350股，佔整體發行量10.59%。第二位為民眾金融科技(00279-HK)其增持股數為14740000股，增持比例為0.37%，增持後持股量升至4060280000股，佔整體發行量0%。第三位為工商銀行(01398-HK)其增持股數為9781000股，增持比例為0.08%，增持後持股量升至13859286918股，佔整體發行量15.96%。
上交易日(11月12日)港股通增持比例最高股票首位為統一企業中國(00220-HK)其增持股數為1269000股，增持比例為36.32%，增持後持股量升至4763000股，佔整體發行量0.1%。第二位為澳優(01717-HK)其增持股數為1009000股，增持比例為25.22%，增持後持股量升至5010000股，佔整體發行量0.31%。第三位為互太紡織(01382-HK)其增持股數為1278000股，增持比例為11.07%，增持後持股量升至12829000股，佔整體發行量0.88%。
上交易日(11月12日)港股通減持股數最多股票首位為恒騰網絡(00136-HK)其減持股數為-20424000股，減持比例為-0.39%，減持後持股量降至5297188000股，佔整體發行量7.09%。第二位為建設銀行(00939-HK)其減持股數為-17150000股，減持比例為-0.18%，減持後持股量降至9862894639股，佔整體發行量4.1%。第三位為洛陽鉬業(03993-HK)其減持股數為-11343000股，減持比例為-2.66%，減持後持股量降至415653500股，佔整體發行量10.56%。
上交易日(11月12日)港股通減持比例最高股票首位為大家樂集團(00341-HK)其減持股數為-246000股，減持比例為-42.13%，減持後持股量降至338000股，佔整體發行量0.04%。第二位為華潤水泥控股(01313-HK)其減持股數為-4299241股，減持比例為-10.71%，減持後持股量降至35852759股，佔整體發行量0.5%。第三位為鼎億集團投資(00508-HK)其減持股數為-8745000股，減持比例為-7.07%，減持後持股量降至115025000股，佔整體發行量1.62%。
1.2. 港股沽空數據
上日(11月12日)沽空金額下降至港幣103.6億元，(前交易日沽空金額146.9億元，同比下降-29.49%)。沽空金額佔整體成交金額731.472億元的14.17%(上日佔整體成交16.18%)。整體成交金額輕微下降至731.48億元(上日成交908.07億元/同比輕微下降-19.45%)，沽空金額下降至103.6億元(相比上日沽空金額146.9億元/下降-29.49%)，非沽空金額下降至376.29億元(上日非沽空總成交金額478.76億元/下降-21.41%)。
港股成交金額結構表
1.3.1 沽空比例分佈:
整體成交金額輕微下降至731.48億元(相比前交易日成交金額908.07億元/輕微下降-19.45%)，藍籌股沽空占整體沽空金額103.6億內其中51.85億(前交易日藍籌股沽空金額83.93億元/同比輕微下降-38.23%)，沽空金額51.85億元占整體沽空金額103.6億中比例為50.05%。非藍籌股沽空占整體沽空金額103.6億內其中51.75億(前交易日非藍籌股沽空金額83.93億元/同比輕微下降-17.83%)，非藍籌股沽空金額51.75億元占整體沽空金額比例為49.96%。