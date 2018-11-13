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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/11/12  107/11/09  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.62530   10.62400   0.00130    0.01224
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.85430    9.86980  -0.01550   -0.15704
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.85710    9.87250  -0.01540   -0.15599
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.80610    9.81770  -0.01160   -0.11815
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.80620    9.81780  -0.01160   -0.11815
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    20.80000   21.36000  -0.56000   -2.62172
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.77000   23.13000  -1.36000   -5.87981
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.15660    9.16640  -0.00980   -0.10691
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.47170    9.48120  -0.00950   -0.10020
中國信託台灣活力基金                                               12.47000   12.54000  -0.07000   -0.55821
中國信託台灣優勢基金                                               14.47000   14.58000  -0.11000   -0.75446
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.51000    8.58000  -0.07000   -0.81585
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.10000    9.18000  -0.08000   -0.87146
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.89320    9.87140   0.02180    0.22084
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.18070    9.16050   0.02020    0.22051
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.27350   10.28130  -0.00780   -0.07587
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.49570    9.50290  -0.00720   -0.07577
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.38830   10.49090  -0.10260   -0.97799
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.00080    9.08960  -0.08880   -0.97694
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.52750   10.58620  -0.05870   -0.55450
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.41930    9.47180  -0.05250   -0.55428
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.15000   10.27000  -0.12000   -1.16845
中國信託智能運動基金-美元                                           9.87000   10.03000  -0.16000   -1.59521
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.93000    9.03000  -0.10000   -1.10742
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.81000    8.94000  -0.13000   -1.45414
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99720   10.99680   0.00040    0.00364
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.31850    9.31330   0.00520    0.05583
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.89790    8.89290   0.00500    0.05622
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.47820    9.48450  -0.00630   -0.06642
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.04540    9.05130  -0.00590   -0.06518
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.02000   11.04000  -0.02000   -0.18116
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.18000   11.23000  -0.05000   -0.44524
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.84000   10.89000  -0.05000   -0.45914
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元大2001基金                                                       51.91000   51.99000  -0.08000   -0.15388
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.78030   38.62660   0.15370    0.39791
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.41020   37.20210   0.20810    0.55938
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.02000   17.31000  -0.29000   -1.67533
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.48450   11.48340   0.00110    0.00958
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.47230   10.44600   0.02630    0.25177
元大上證50基金                                                     27.47000   27.29000   0.18000    0.65958
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.26000   10.32000  -0.06000   -0.58140
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.04000    9.07000  -0.03000   -0.33076
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.83000   13.09000  -0.26000   -1.98625
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.89400   12.15300  -0.25900   -2.13116
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.04100   16.33300  -0.29200   -1.78779
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.62800    9.68300  -0.05500   -0.56801
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.16000    9.19000  -0.03000   -0.32644
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.84000    2.86000  -0.02000   -0.69930
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.57000   12.62000  -0.05000   -0.39620
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.45380   45.46930  -0.01550   -0.03409
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.49010   10.48610   0.00400    0.03815
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.65990    9.67020  -0.01030   -0.10651
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.54610    9.51940   0.02670    0.28048
元大巴西指數基金                                                    6.34600    6.27800   0.06800    1.08315
元大巴菲特基金                                                     24.06000   24.07000  -0.01000   -0.04155
元大日經225基金                                                    28.03000   28.01000   0.02000    0.07140
元大台商收成基金                                                   20.71000   20.72000  -0.01000   -0.04826
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.22000   13.25000  -0.03000   -0.22642
元大台灣50單日正向2倍基金                                          32.46000   32.33000   0.13000    0.40210
元大台灣中型100基金                                                29.46000   29.40000   0.06000    0.20408
元大台灣加權股價指數基金                                           23.19300   23.18400   0.00900    0.03882
元大台灣卓越50基金                                                 77.65000   77.62000   0.03000    0.03865
元大台灣金融基金                                                   17.88000   17.92000  -0.04000   -0.22321
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.65000   29.61000   0.04000    0.13509
元大台灣高股息基金                                                 24.16000   24.20000  -0.04000   -0.16529
元大台灣電子科技基金                                               32.26000   32.27000  -0.01000   -0.03099
元大全球ETF成長組合基金                                            10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.32000   14.35000  -0.03000   -0.20906
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.69000   12.69000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.85000    8.86000  -0.01000   -0.11287
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.61000   12.63000  -0.02000   -0.15835
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.71500   11.75200  -0.03700   -0.31484
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.50000    8.62000  -0.12000   -1.39211
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.45000    6.55000  -0.10000   -1.52672
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.98000    8.00000  -0.02000   -0.25000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.23000    6.24000  -0.01000   -0.16026
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.25800    9.34800  -0.09000   -0.96277
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.17000    9.22000  -0.05000   -0.54230
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.53000   12.69000  -0.16000   -1.26084
元大全球農業商機基金                                               17.30000   17.35000  -0.05000   -0.28818
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    8.65100    8.79800  -0.14700   -1.67083
元大印度指數基金                                                    9.13100    9.02500   0.10600    1.17452
元大印度基金                                                       11.57000   11.49000   0.08000    0.69626
元大多多基金                                                       15.09000   15.21000  -0.12000   -0.78895
元大多福基金                                                       46.66000   46.96000  -0.30000   -0.63884
元大亞太成長基金                                                    8.67000    8.66000   0.01000    0.11547
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.49130    8.48850   0.00280    0.03299
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.93210    6.94980  -0.01770   -0.25468
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.99700    9.15100  -0.15400   -1.68288
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.19000    9.31000  -0.12000   -1.28894
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.56900    9.68400  -0.11500   -1.18753
元大卓越基金                                                       40.59000   40.62000  -0.03000   -0.07386
元大店頭基金                                                        6.97000    7.02000  -0.05000   -0.71225
元大泛歐成長基金                                                    8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.31020   10.30960   0.00060    0.00582
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.63370    9.59880   0.03490    0.36359
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.64670   31.54870   0.09800    0.31063
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.01760   35.71150   0.30610    0.85715
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        20.04410   20.16040  -0.11630   -0.57687
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.00800   16.80000   0.20800    1.23810
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.32410   38.10940   0.21470    0.56338
元大高科技基金                                                     16.53000   16.66000  -0.13000   -0.78031
元大得利貨幣市場基金                                               16.27020   16.26950   0.00070    0.00430
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99360   11.99310   0.00050    0.00417
元大富櫃50基金                                                     10.49000   10.56000  -0.07000   -0.66288
元大華夏中小基金                                                    6.31000    6.36000  -0.05000   -0.78616
元大新中國基金-人民幣                                               8.40000    8.49000  -0.09000   -1.06007
元大新中國基金-美元                                                 7.79500    7.89100  -0.09600   -1.21658
元大新中國基金-新台幣                                               7.76000    7.82000  -0.06000   -0.76726
元大新主流基金                                                     20.69000   20.86000  -0.17000   -0.81496
元大新東協平衡基金-美元                                             8.95400    9.04200  -0.08800   -0.97324
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.72000    8.77000  -0.05000   -0.57013
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.13320   10.23720  -0.10400   -1.01590
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.28390    9.39380  -0.10990   -1.16992
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.10860   10.14260  -0.03400   -0.33522
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.66470    8.73900  -0.07430   -0.85021
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.67990    9.67880   0.00110    0.01137
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.20010    9.22910  -0.02900   -0.31422
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.81940    9.78330   0.03610    0.36900
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.33770    9.33270   0.00500    0.05358
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.39130    9.38850   0.00280    0.02982
元大新興亞洲基金                                                   10.49000   10.65000  -0.16000   -1.50235
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.82140    8.83510  -0.01370   -0.15506
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.48620    8.49940  -0.01320   -0.15531
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.05720    9.03880   0.01840    0.20357
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.71670    8.69910   0.01760    0.20232
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11620   15.11560   0.00060    0.00397
元大經貿基金                                                       32.56000   32.77000  -0.21000   -0.64083
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.79000    8.85000  -0.06000   -0.67797
元大實質多重資產基金-美元                                           8.01000    8.07200  -0.06200   -0.76809
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.44000    8.48000  -0.04000   -0.47170
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.96000   16.06000  -0.10000   -0.62267
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.34000   12.13000   0.21000    1.73124
元大摩臺基金                                                       35.83000   35.79000   0.04000    0.11176
元大標普500基金                                                    25.79000   25.96000  -0.17000   -0.65485
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.25000   13.11000   0.14000    1.06789
元大標普500單日正向2倍基金                                         32.65000   33.33000  -0.68000   -2.04020
元大標智滬深300基金                                                15.01000   14.81000   0.20000    1.35044
元大歐洲50基金                                                     23.18000   23.26000  -0.08000   -0.34394
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.47500    9.51290  -0.03790   -0.39841
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.21210   10.21090   0.00120    0.01175
元大績效基金                                                       43.21000   43.54000  -0.33000   -0.75792
元大韓國KOSPI200基金                                               20.36000   20.37000  -0.01000   -0.04909
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.90000   13.90000   0.00000    0.00000
日盛上選基金                                                       28.59000   28.63000  -0.04000   -0.13971
日盛小而美基金                                                     15.70000   15.72000  -0.02000   -0.12723
日盛中國內需動力基金                                                8.58000    8.72000  -0.14000   -1.60550
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.62020   11.58660   0.03360    0.28999
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.64600    9.61810   0.02790    0.29008
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.58920   11.59080  -0.00160   -0.01380
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.61510    9.61630  -0.00120   -0.01248
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.48060   10.46350   0.01710    0.16343
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.67960    8.66540   0.01420    0.16387
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.23000    9.36000  -0.13000   -1.38889
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.70000    8.85000  -0.15000   -1.69492
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.98000    9.11000  -0.13000   -1.42700
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.78000    9.86000  -0.08000   -0.81136
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.56000    9.67000  -0.11000   -1.13754
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.62000    9.69000  -0.07000   -0.72239
日盛日盛基金                                                       11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.31000    9.33000  -0.02000   -0.21436
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.14000   10.20000  -0.06000   -0.58824
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.02570   10.05170  -0.02600   -0.25866
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.31920    9.34330  -0.02410   -0.25794
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.82750    9.83580  -0.00830   -0.08439
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.13630    9.14400  -0.00770   -0.08421
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.39310    2.38740   0.00570    0.23875
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64370    1.63980   0.00390    0.23783
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36020    0.36040  -0.00020   -0.05549
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24820    0.24830  -0.00010   -0.04027
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.92930   11.90660   0.02270    0.19065
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.08610    8.07070   0.01540    0.19081
日盛亞洲機會基金                                                    6.24000    6.31000  -0.07000   -1.10935
日盛首選基金                                                       14.81000   14.84000  -0.03000   -0.20216
日盛高科技基金                                                     15.50000   15.52000  -0.02000   -0.12887
日盛貨幣市場基金                                                   14.78430   14.78370   0.00060    0.00406
日盛新台商基金                                                     34.59000   34.63000  -0.04000   -0.11551
日盛精選五虎基金                                                   32.97000   32.99000  -0.02000   -0.06062
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49850   13.49800   0.00050    0.00370
台新2000高科技基金                                                 24.98000   25.07000  -0.09000   -0.35899
台新MSCI中國基金                                                   18.28000   18.74000  -0.46000   -2.45464
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.29000   19.33000  -0.04000   -0.20693
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.40000   18.33000   0.07000    0.38189
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17570   14.17510   0.00060    0.00423
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.52800   10.52800   0.00000    0.00000
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.49520   10.50730  -0.01210   -0.11516
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.06830   10.04390   0.02440    0.24293
台新中國通基金                                                     35.37000   35.50000  -0.13000   -0.36620
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.42740    0.43280  -0.00540   -1.24769
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.14800   13.26700  -0.11900   -0.89696
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28400    0.28750  -0.00350   -1.21739
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.76000    8.83000  -0.07000   -0.79275
台新主流基金                                                       19.88000   19.86000   0.02000    0.10070
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.13000   20.00000   0.13000    0.65000
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.65730    0.65540   0.00190    0.28990
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.85000   14.76000   0.09000    0.60976
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48400    0.48260   0.00140    0.29010
台新台灣中小基金                                                   27.93000   28.06000  -0.13000   -0.46329
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.71000    9.71130  -0.00130   -0.01339
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.89950    8.92970  -0.03020   -0.33820
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.37000    8.37000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.00300   10.03690  -0.03390   -0.33775
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.89380    9.93210  -0.03830   -0.38562
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.75010   10.79160  -0.04150   -0.38456
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       13.52000   13.34000   0.18000    1.34933
台新亞美短期債券基金                                               10.84810   10.84700   0.00110    0.01014
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.37050    8.35740   0.01310    0.15675
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27720    0.27770  -0.00050   -0.18005
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.74940   11.73100   0.01840    0.15685
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38370    0.38450  -0.00080   -0.20806
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10000   11.09970   0.00030    0.00270
台新高股息平衡基金                                                 27.61100   27.56750   0.04350    0.15779
台新智慧生活基金-美元                                               9.55750    9.70760  -0.15010   -1.54621
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.82000    9.94000  -0.12000   -1.20724
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.20910    8.23500  -0.02590   -0.31451
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.38410    8.38050   0.00360    0.04296
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.91300    8.94140  -0.02840   -0.31762
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.11180    9.10800   0.00380    0.04172
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.41970   10.45440  -0.03470   -0.33192
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33330    0.33560  -0.00230   -0.68534
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.69920    7.72490  -0.02570   -0.33269
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25940    0.26120  -0.00180   -0.68913
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.26000    5.34000  -0.08000   -1.49813
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.29000   20.23000   0.06000    0.29659
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             14.41000   14.66000  -0.25000   -1.70532
未來資產亞洲新富基金                                               17.86000   17.94000  -0.08000   -0.44593
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57820   12.57780   0.00040    0.00318
未來資產阿波羅基金                                                  9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.16420   11.16320   0.00100    0.00896
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.84020    9.83130   0.00890    0.09053
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.11100    9.10440   0.00660    0.07249
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42750   10.42000   0.00750    0.07198
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.62300    7.61830   0.00470    0.06169
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.78510    8.77970   0.00540    0.06151
永豐中小基金                                                       46.39000   46.75000  -0.36000   -0.77005
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.71530    1.71410   0.00120    0.07001
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.29280    2.29130   0.00150    0.06547
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.72340    7.71200   0.01140    0.14782
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.01660   10.00180   0.01480    0.14797
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.15000    4.20000  -0.05000   -1.19048
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.43000   18.64000  -0.21000   -1.12661
永豐主流品牌基金                                                   16.40000   16.69000  -0.29000   -1.73757
永豐永豐基金                                                       31.04000   31.11000  -0.07000   -0.22501
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.37670    9.43290  -0.05620   -0.59579
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.52400    9.58100  -0.05700   -0.59493
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.27950    9.32500  -0.04550   -0.48794
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.42620    9.47240  -0.04620   -0.48773
永豐亞洲民生消費基金                                               10.33000   10.44000  -0.11000   -1.05364
永豐南非幣2021保本基金                                             13.19160   13.19150   0.00010    0.00076
永豐高科技基金                                                     20.36000   20.46000  -0.10000   -0.48876
永豐貨幣市場基金                                                   13.89520   13.89470   0.00050    0.00360
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11850    2.11730   0.00120    0.05668
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.52440    2.52300   0.00140    0.05549
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.67530    7.66480   0.01050    0.13699
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.38920   10.37510   0.01410    0.13590
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.90970    6.91490  -0.00520   -0.07520
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.72930   10.73740  -0.00810   -0.07544
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.96000    9.14000  -0.18000   -1.96937
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.01000    7.17000  -0.16000   -2.23152
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.11000   16.44000  -0.33000   -2.00730
永豐臺灣加權ETF基金                                                49.00000   48.99000   0.01000    0.02041
永豐領航科技基金                                                   33.44000   33.79000  -0.35000   -1.03581
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.04000   11.20000  -0.16000   -1.42857
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.64000   10.79000  -0.15000   -1.39018
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.44000    9.52000  -0.08000   -0.84034
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
永豐趨勢平衡基金                                                   36.50000   37.07000  -0.57000   -1.53763
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.65800   11.65460   0.00340    0.02917
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.40500    9.40890  -0.00390   -0.04145
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.74570    9.74980  -0.00410   -0.04205
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.42520    9.42210   0.00310    0.03290
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.65680    9.65360   0.00320    0.03315
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.42570    9.42870  -0.00300   -0.03182
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.89070    9.89380  -0.00310   -0.03133
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.40300    9.39980   0.00320    0.03404
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.71550    9.71220   0.00330    0.03398
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.18000   10.25000  -0.07000   -0.68293
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.85000    8.92000  -0.07000   -0.78475
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.47000    9.56000  -0.09000   -0.94142
兆豐國際中小基金                                                   13.07000   13.15000  -0.08000   -0.60837
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.95000   13.17000  -0.22000   -1.67046
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.92000   17.21000  -0.29000   -1.68507
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.82000   17.15000  -0.33000   -1.92420
兆豐國際生命科學基金                                               15.51000   15.67000  -0.16000   -1.02106
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.05150   10.06820  -0.01670   -0.16587
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.28150   10.32280  -0.04130   -0.40009
兆豐國際全球基金                                                   30.35000   30.63000  -0.28000   -0.91414
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.31620   10.31550   0.00070    0.00679
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.09850   10.05580   0.04270    0.42463
兆豐國際國民基金                                                   19.43000   19.50000  -0.07000   -0.35897
兆豐國際第一基金                                                   11.38000   11.44000  -0.06000   -0.52448
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.85720    9.82940   0.02780    0.28282
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.76290    7.74100   0.02190    0.28291
兆豐國際萬全基金                                                   18.49000   18.56000  -0.07000   -0.37716
兆豐國際電子基金                                                   22.09000   22.13000  -0.04000   -0.18075
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.57000   20.54000   0.03000    0.14606
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.61000   17.64000  -0.03000   -0.17007
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.65000   30.69000  -0.04000   -0.13034
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51440   12.51390   0.00050    0.00400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.88000    9.89230  -0.01230   -0.12434
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.82720    9.83680  -0.00960   -0.09759
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.86130    9.87050  -0.00920   -0.09321
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.88160    9.89380  -0.01220   -0.12331
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.83440    9.84400  -0.00960   -0.09752
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.86040    9.86950  -0.00910   -0.09220
合庫台灣基金                                                        9.58000    9.66000  -0.08000   -0.82816
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.02520   11.03450  -0.00930   -0.08428
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.89790   11.94230  -0.04440   -0.37179
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.64980   10.68390  -0.03410   -0.31917
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.41030   11.45110  -0.04080   -0.35630
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.95230    7.95900  -0.00670   -0.08418
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.25550    9.29010  -0.03460   -0.37244
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.84490    8.87330  -0.02840   -0.32006
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.72680    8.75820  -0.03140   -0.35852
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.07990    9.10920  -0.02930   -0.32165
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.20000   11.25000  -0.05000   -0.44444
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.38000   10.43000  -0.05000   -0.47939
合庫全球新興市場基金                                                8.67000    8.80000  -0.13000   -1.47727
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.84000    8.85000  -0.01000   -0.11299
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
合庫貨幣市場基金                                                   10.13940   10.13910   0.00030    0.00296
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.32770    9.34250  -0.01480   -0.15842
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.58140    9.59710  -0.01570   -0.16359
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.86930    9.86750   0.00180    0.01824
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.30110   11.32270  -0.02160   -0.19077
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.58730   13.59620  -0.00890   -0.06546
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.51870    8.53270  -0.01400   -0.16407
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.20900    9.22420  -0.01520   -0.16478
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.66360    7.66210   0.00150    0.01958
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.50550    8.52180  -0.01630   -0.19127
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.95180    9.95800  -0.00620   -0.06226
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
安本標準兩岸價值基金                                                9.84000   10.04000  -0.20000   -1.99203
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.52000    9.57000  -0.05000   -0.52247
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.04720   11.04640   0.00080    0.00724
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.86620    9.89420  -0.02800   -0.28299
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.71290    9.70580   0.00710    0.07315
安聯中國東協基金                                                   14.37000   14.61000  -0.24000   -1.64271
安聯中國策略基金-美元                                               9.41000    9.58000  -0.17000   -1.77453
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.17000   12.35000  -0.18000   -1.45749
安聯中華新思路基金-人民幣                                          11.96000   12.16000  -0.20000   -1.64474
安聯中華新思路基金-美元                                            11.03000   11.24000  -0.21000   -1.86833
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.34000   10.50000  -0.16000   -1.52381
安聯台灣大壩基金                                                   24.44000   24.51000  -0.07000   -0.28560
安聯台灣科技基金                                                   39.11000   39.28000  -0.17000   -0.43279
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50360   12.50320   0.00040    0.00320
安聯台灣智慧基金                                                   26.40000   26.51000  -0.11000   -0.41494
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.05200   10.05360  -0.00160   -0.01591
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.90160   14.89690   0.00470    0.03155
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.47160    9.46850   0.00310    0.03274
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.01000   11.10000  -0.09000   -0.81081
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.28000   11.32000  -0.04000   -0.35336
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.29100   12.28960   0.00140    0.01139
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.06270   10.05910   0.00360    0.03579
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.11190   12.10820   0.00370    0.03056
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.30970    9.30860   0.00110    0.01182
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.16560    9.16220   0.00340    0.03711
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.82020    8.81750   0.00270    0.03062
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.01000   11.09000  -0.08000   -0.72137
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.91000   10.96000  -0.05000   -0.45620
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.71000   10.76000  -0.05000   -0.46468
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.94000   11.02000  -0.08000   -0.72595
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.02690   12.03200  -0.00510   -0.04239
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.90590   10.91040  -0.00450   -0.04125
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.56280   10.56500  -0.00220   -0.02082
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.73730    8.74040  -0.00310   -0.03547
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.53240    8.53590  -0.00350   -0.04100
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.23790    8.23960  -0.00170   -0.02063
安聯全球人口趨勢基金                                               11.33000   11.39000  -0.06000   -0.52678
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.32000    9.52000  -0.20000   -2.10084
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        35.07000   35.69000  -0.62000   -1.73718
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.13000    8.17000  -0.04000   -0.48960
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.89770   11.88540   0.01230    0.10349
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.25630   10.24560   0.01070    0.10444
安聯全球新興市場基金                                               16.13000   16.36000  -0.23000   -1.40587
安聯全球農金趨勢基金                                                9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.38000    8.47000  -0.09000   -1.06257
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.22000   10.30000  -0.08000   -0.77670
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.82000    9.90000  -0.08000   -0.80808
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.73000    9.80000  -0.07000   -0.71429
安聯亞洲動態策略基金                                               20.55000   20.82000  -0.27000   -1.29683
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.09400   10.08990   0.00410    0.04063
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.79730    9.79330   0.00400    0.04084
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.93200   81.88110   0.05090    0.06216
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.10210   12.10340  -0.00130   -0.01074
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.53260   63.49680   0.03580    0.05638
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.30880    9.30980  -0.00100   -0.01074
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58140    2.58090   0.00050    0.01937
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.34460   10.34020   0.00440    0.04255
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19260    2.18910   0.00350    0.15988
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.55000    8.54260   0.00740    0.08662
宏利台灣動力基金                                                   27.21000   27.29000  -0.08000   -0.29315
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.75490    9.81900  -0.06410   -0.65282
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.55660    9.58490  -0.02830   -0.29526
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.59320    7.64310  -0.04990   -0.65288
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.56330    7.59270  -0.02940   -0.38721
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
宏利全球債券組合基金                                               12.88910   12.88360   0.00550    0.04269
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.77310    2.77570  -0.00260   -0.09367
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.62590   11.62150   0.00440    0.03786
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.55590    8.55310   0.00280    0.03274
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43390    2.42840   0.00550    0.22649
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.80270   10.76920   0.03350    0.31107
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.13420    3.18100  -0.04680   -1.47124
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50570    0.51240  -0.00670   -1.30757
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.62000   14.80000  -0.18000   -1.21622
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.76760   11.79520  -0.02760   -0.23399
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.41900   10.44190  -0.02290   -0.21931
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.07020   10.07950  -0.00930   -0.09227
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.75160    8.77120  -0.01960   -0.22346
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.36620    8.38450  -0.01830   -0.21826
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.26520    8.27330  -0.00810   -0.09791
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.22280    8.24140  -0.01860   -0.22569
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.75370    2.75860  -0.00490   -0.17763
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39900    0.39960  -0.00060   -0.15015
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.09580   12.09740  -0.00160   -0.01323
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90710    0.90830  -0.00120   -0.13211
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.23700    7.23840  -0.00140   -0.01934
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.00810    2.01200  -0.00390   -0.19384
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28880    0.28920  -0.00040   -0.13831
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.85000    8.85150  -0.00150   -0.01695
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32050    0.32090  -0.00040   -0.12465
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65170   13.65130   0.00040    0.00293
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.32000    2.39000  -0.07000   -2.92887
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.57000   10.81000  -0.24000   -2.22017
宏利臺灣股息收益基金                                               23.43000   23.42000   0.01000    0.04270
宏利澳幣保本基金                                                   12.23840   12.24140  -0.00300   -0.02451
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.61000   10.65000  -0.04000   -0.37559
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.56000   10.62000  -0.06000   -0.56497
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.97000   11.09000  -0.12000   -1.08206
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.44000   10.58000  -0.14000   -1.32325
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.47000    9.57000  -0.10000   -1.04493
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.27000   11.38000  -0.11000   -0.96661
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.96010    9.94050   0.01960    0.19717
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.13540    9.12660   0.00880    0.09642
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.58520    8.54620   0.03900    0.45634
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.37120   10.32410   0.04710    0.45621
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.36000    9.44000  -0.08000   -0.84746
貝萊德新台幣基金                                                   12.94110   12.94080   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                     23.30000   23.45000  -0.15000   -0.63966
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.27630   11.27470   0.00160    0.01419
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.82180    9.81580   0.00600    0.06113
保德信大中華基金-人民幣                                             8.78000    8.95000  -0.17000   -1.89944
保德信大中華基金-美元                                               8.58000    8.76000  -0.18000   -2.05479
保德信大中華基金-新台幣                                            25.50000   25.96000  -0.46000   -1.77196
保德信中小型股基金                                                 37.30000   37.80000  -0.50000   -1.32275
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.97000    8.01000  -0.04000   -0.49938
保德信中國中小基金-美元                                             7.60000    7.66000  -0.06000   -0.78329
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.33000    7.36000  -0.03000   -0.40761
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.78050    8.81740  -0.03690   -0.41849
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.85740    8.88600  -0.02860   -0.32185
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.91710    8.95540  -0.03830   -0.42767
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.67640    9.71800  -0.04160   -0.42807
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.05000    8.18000  -0.13000   -1.58924
保德信中國品牌基金-美元                                             8.07000    8.19000  -0.12000   -1.46520
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.74000    8.88000  -0.14000   -1.57658
保德信台商全方位基金                                               30.72000   30.84000  -0.12000   -0.38911
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.55000   27.73000  -0.18000   -0.64912
保德信全球消費商機基金                                             18.05000   18.10000  -0.05000   -0.27624
保德信全球基礎建設基金                                             12.00000   11.97000   0.03000    0.25063
保德信全球資源基金                                                  7.54000    7.61000  -0.07000   -0.91984
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.10000   10.21000  -0.11000   -1.07738
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.46000   33.68000  -0.22000   -0.65321
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.05250   10.05910  -0.00660   -0.06561
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.05250   10.05910  -0.00660   -0.06561
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.01740    9.98820   0.02920    0.29234
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.01740    9.98820   0.02920    0.29234
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.53580    9.55360  -0.01780   -0.18632
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.39960   10.41820  -0.01860   -0.17853
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.04510    9.02890   0.01620    0.17942
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.84920    9.83150   0.01770    0.18003
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.02740    8.02640   0.00100    0.01246
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.67510   10.67380   0.00130    0.01218
保德信亞太基金                                                     19.48000   19.79000  -0.31000   -1.56645
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.30310    8.28600   0.01710    0.20637
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.09320   11.07030   0.02290    0.20686
保德信店頭市場基金                                                 26.63000   27.06000  -0.43000   -1.58906
保德信拉丁美洲基金                                                  6.92000    6.95000  -0.03000   -0.43165
保德信金平衡基金                                                   28.16000   28.17000  -0.01000   -0.03550
保德信金滿意基金                                                   37.65000   38.11000  -0.46000   -1.20703
保德信科技島基金                                                   22.74000   23.05000  -0.31000   -1.34490
保德信高成長基金                                                   84.63000   85.09000  -0.46000   -0.54060
保德信第一基金                                                     22.57000   22.71000  -0.14000   -0.61647
保德信貨幣市場基金                                                 15.78410   15.78350   0.00060    0.00380
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.27330   10.32420  -0.05090   -0.49302
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.43500   10.44920  -0.01420   -0.13590
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.50550   10.54870  -0.04320   -0.40953
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.99150    9.99670  -0.00520   -0.05202
保德信新世紀基金                                                    9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.88870    7.88390   0.00480    0.06088
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.78190   10.77530   0.00660    0.06125
保德信新興趨勢組合基金                                             10.21000   10.35000  -0.14000   -1.35266
保德信瑞騰基金                                                     15.55210   15.55190   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                                  9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.69760    9.70340  -0.00580   -0.05977
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.00570   10.01170  -0.00600   -0.05993
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.64450    9.63990   0.00460    0.04772
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.80440    9.79620   0.00820    0.08371
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.75840    9.76920  -0.01080   -0.11055
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.91250    9.92380  -0.01130   -0.11387
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.62420    9.62680  -0.00260   -0.02701
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.74620    9.74880  -0.00260   -0.02667
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.03290   10.02020   0.01270    0.12674
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.03530   10.04890  -0.01360   -0.13534
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.03410   10.04750  -0.01340   -0.13337
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.93800    9.94200  -0.00400   -0.04023
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.93800    9.94200  -0.00400   -0.04023
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.93360    9.94530  -0.01170   -0.11764
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.13000   10.13890  -0.00890   -0.08778
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.82130    9.82540  -0.00410   -0.04173
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.91700    9.92110  -0.00410   -0.04133
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.57760    9.59570  -0.01810   -0.18863
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.40150    9.41530  -0.01380   -0.14657
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.01470   10.03650  -0.02180   -0.21721
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.01060   10.03260  -0.02200   -0.21929
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.09630   10.10680  -0.01050   -0.10389
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.17470   10.18880  -0.01410   -0.13839
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.99830   10.01210  -0.01380   -0.13783
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.99880   10.01250  -0.01370   -0.13683
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.92490    1.92360   0.00130    0.06758
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66210    2.66050   0.00160    0.06014
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28730    0.28760  -0.00030   -0.10431
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43060    0.43100  -0.00040   -0.09281
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.21460    8.20990   0.00470    0.05725
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.55500   11.54130   0.01370    0.11870
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.37830    9.37050   0.00780    0.08324
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.58950   11.57900   0.01050    0.09068
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.41380    8.41780  -0.00400   -0.04752
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.44230   10.44730  -0.00500   -0.04786
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.13760   10.14310  -0.00550   -0.05422
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.04190   10.03480   0.00710    0.07075
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.06220   10.06680  -0.00460   -0.04569
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.69980   10.70460  -0.00480   -0.04484
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.97550    9.96950   0.00600    0.06018
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.71630    9.72440  -0.00810   -0.08330
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10010   10.10860  -0.00850   -0.08409
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.70680    9.70440   0.00240    0.02473
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.94460    9.94160   0.00300    0.03018
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.48730   10.51230  -0.02500   -0.23782
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.08270    6.09240  -0.00970   -0.15921
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.62580   10.64280  -0.01700   -0.15973
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65450   11.65440   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.38000   16.42000  -0.04000   -0.24361
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3749.18000 3757.13000  -7.95000   -0.21160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.79950    9.85360  -0.05410   -0.54904
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.77750   10.86810  -0.09060   -0.83363
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.03280   10.11630  -0.08350   -0.82540
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.64160    8.68930  -0.04770   -0.54895
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.01530    9.09110  -0.07580   -0.83378
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.85300    8.92670  -0.07370   -0.82561
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.90910    9.96380  -0.05470   -0.54899
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.40920   10.49660  -0.08740   -0.83265
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.36200   10.44830  -0.08630   -0.82597
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.24000    6.33000  -0.09000   -1.42180
柏瑞巨人基金                                                       11.60000   11.59000   0.01000    0.08628
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66390   13.66360   0.00030    0.00220
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.33000   15.44000  -0.11000   -0.71244
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.38840   13.39740  -0.00900   -0.06718
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.80090   11.83560  -0.03470   -0.29318
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.38180   12.41580  -0.03400   -0.27384
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.61940    8.62520  -0.00580   -0.06724
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.63930    6.64370  -0.00440   -0.06623
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.57120    8.59640  -0.02520   -0.29315
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.31610    8.32980  -0.01370   -0.16447
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.53220   10.56110  -0.02890   -0.27365
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.19280    8.21360  -0.02080   -0.25324
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.97600   12.01120  -0.03520   -0.29306
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.59880   11.60650  -0.00770   -0.06634
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.91090   11.93070  -0.01980   -0.16596
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.27130   11.30230  -0.03100   -0.27428
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.79900    8.80490  -0.00590   -0.06701
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.57780    9.60600  -0.02820   -0.29357
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.50460    9.52040  -0.01580   -0.16596
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.36630    9.39210  -0.02580   -0.27470
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.24350    9.26690  -0.02340   -0.25251
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.13960   10.13770   0.00190    0.01874
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.03940   10.05720  -0.01780   -0.17699
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.89630    9.91420  -0.01790   -0.18055
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.97330    9.99090  -0.01760   -0.17616
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.74810    9.74630   0.00180    0.01847
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.54480    9.56170  -0.01690   -0.17675
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.50710    9.52430  -0.01720   -0.18059
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.58470    9.60150  -0.01680   -0.17497
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.12060   10.11880   0.00180    0.01779
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.03940   10.05720  -0.01780   -0.17699
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.89630    9.91420  -0.01790   -0.18055
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.97340    9.99090  -0.01750   -0.17516
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.74800    9.74630   0.00170    0.01744
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.54490    9.56190  -0.01700   -0.17779
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.50710    9.52430  -0.01720   -0.18059
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.58490    9.60180  -0.01690   -0.17601
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.61880   10.59340   0.02540    0.23977
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.85370   11.84390   0.00980    0.08274
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.22190   11.21360   0.00830    0.07402
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.85790    8.83680   0.02110    0.23877
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.55380    9.54590   0.00790    0.08276
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.41670    9.40970   0.00700    0.07439
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.33280   10.30810   0.02470    0.23962
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.03730   11.02810   0.00920    0.08342
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.84160   10.83350   0.00810    0.07477
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.85820    8.83700   0.02120    0.23990
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.55420    9.54630   0.00790    0.08275
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.41720    9.41020   0.00700    0.07439
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.02000   12.15000  -0.13000   -1.06996
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.82000   13.01000  -0.19000   -1.46042
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.40000    8.52000  -0.12000   -1.40845
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.87000    7.95000  -0.08000   -1.00629
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.70000    8.82000  -0.12000   -1.36054
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.38000   10.49000  -0.11000   -1.04862
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.41000   10.56000  -0.15000   -1.42045
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.64000   10.80000  -0.16000   -1.48148
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.07000   12.20000  -0.13000   -1.06557
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.20000   12.29000  -0.09000   -0.73230
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.64000    9.54000   0.10000    1.04822
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.25010   11.21530   0.03480    0.31029
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.30530    7.28270   0.02260    0.31032
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.30720   11.29030   0.01690    0.14969
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.00900   11.01470  -0.00570   -0.05175
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.11200   10.11670  -0.00470   -0.04646
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.17680    8.16460   0.01220    0.14943
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.19400    9.19880  -0.00480   -0.05218
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.22990    9.23420  -0.00430   -0.04657
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.59010   10.59560  -0.00550   -0.05191
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.92960    9.91470   0.01490    0.15028
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.09510   10.09970  -0.00460   -0.04555
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.52490    9.52980  -0.00490   -0.05142
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.83500    8.82180   0.01320    0.14963
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.75930    8.74950   0.00980    0.11201
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.25390    9.25820  -0.00430   -0.04645
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.77680   11.77670   0.00010    0.00085
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.27390   11.29900  -0.02510   -0.22214
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.68080   10.70410  -0.02330   -0.21767
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.90650    6.90640   0.00010    0.00145
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.64070    8.65990  -0.01920   -0.22171
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.23710    9.25720  -0.02010   -0.21713
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.12370   10.12350   0.00020    0.00198
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.69780   10.72120  -0.02340   -0.21826
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.35320    9.37400  -0.02080   -0.22189
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.80870    8.80860   0.00010    0.00114
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.43410    9.45460  -0.02050   -0.21683
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.09130   11.06360   0.02770    0.25037
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.70690   11.69770   0.00920    0.07865
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.70770   10.69890   0.00880    0.08225
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.94990    8.92750   0.02240    0.25091
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.48590    9.47840   0.00750    0.07913
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.48220    9.47440   0.00780    0.08233
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.03430   11.02570   0.00860    0.07800
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.89580    9.87100   0.02480    0.25124
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.20300   10.19470   0.00830    0.08141
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.36190    9.33850   0.02340    0.25058
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.10240    9.07960   0.02280    0.25111
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.70510    9.69750   0.00760    0.07837
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.24540    9.23780   0.00760    0.08227
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.48000   17.56000  -0.08000   -0.45558
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.13000   16.25000  -0.12000   -0.73846
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.72830   12.73060  -0.00230   -0.01807
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.19980   10.25870  -0.05890   -0.57415
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.18990   11.25810  -0.06820   -0.60579
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.78210   11.82980  -0.04770   -0.40322
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.67990   10.74950  -0.06960   -0.64747
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.16730    9.22020  -0.05290   -0.57374
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.73440    9.79370  -0.05930   -0.60549
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.59620    9.63500  -0.03880   -0.40270
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.62630    9.68900  -0.06270   -0.64713
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.29980    9.35350  -0.05370   -0.57412
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.53950    9.59760  -0.05810   -0.60536
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.29710   11.34280  -0.04570   -0.40290
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.57020    9.63260  -0.06240   -0.64780
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.60000   14.71000  -0.11000   -0.74779
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.51000   23.15000   0.36000    1.55508
國泰大中華基金                                                     16.78000   16.87000  -0.09000   -0.53349
國泰小龍基金                                                       13.43000   13.46000  -0.03000   -0.22288
國泰中小成長基金                                                   35.96000   36.05000  -0.09000   -0.24965
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.74100    3.80100  -0.06000   -1.57853
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.59000   16.82000  -0.23000   -1.36742
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.62520    0.63600  -0.01080   -1.69811
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.58820    0.59830  -0.01010   -1.68812
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19950    2.19610   0.00340    0.15482
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.54560    9.51740   0.02820    0.29630
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.97730    7.95380   0.02350    0.29546
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31220    0.31210   0.00010    0.03204
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.58270   11.58160   0.00110    0.00950
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66290    1.66460  -0.00170   -0.10213
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.88660    9.87690   0.00970    0.09821
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32600    0.32680  -0.00080   -0.24480
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.82720    3.87310  -0.04590   -1.18510
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.96000   17.13000  -0.17000   -0.99241
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.54600    0.55320  -0.00720   -1.30152
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.83810    2.85530  -0.01720   -0.60239
國泰中港台基金台幣級別                                             12.59000   12.63000  -0.04000   -0.31671
國泰中港台基金美元級別                                              0.40990    0.41290  -0.00300   -0.72657
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.46000   27.44000   0.02000    0.07289
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.49000   12.46000   0.03000    0.24077
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.21000   35.36000  -0.15000   -0.42421
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.36900   10.34080   0.02820    0.27271
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.13090   10.10340   0.02750    0.27219
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.15460   10.12690   0.02770    0.27353
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33620    0.33650  -0.00030   -0.08915
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32830    0.32860  -0.00030   -0.09130
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32900    0.32930  -0.00030   -0.09110
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42160   12.42120   0.00040    0.00322
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.43780    2.44730  -0.00950   -0.38818
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35110    0.35290  -0.00180   -0.51006
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.48860    0.48870  -0.00010   -0.02046
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.73000   12.74000  -0.01000   -0.07849
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43930    0.44120  -0.00190   -0.43064
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.45000    5.49000  -0.04000   -0.72860
國泰全球資源基金美元級別                                            0.17420    0.17600  -0.00180   -1.02273
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.40060    0.40240  -0.00180   -0.44732
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.36040    0.36200  -0.00160   -0.44199
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42580    0.42770  -0.00190   -0.44424
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.50160    0.50140   0.00020    0.03989
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.86000   20.83000   0.03000    0.14402
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.56000   21.57000  -0.01000   -0.04636
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.40360    2.41740  -0.01380   -0.57086
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.68750   10.72900  -0.04150   -0.38680
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.49150    9.52840  -0.03690   -0.38726
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34710    0.34950  -0.00240   -0.68670
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30830    0.31040  -0.00210   -0.67655
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47990    0.48080  -0.00090   -0.18719
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.80000   10.83000  -0.03000   -0.27701
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36210    0.36430  -0.00220   -0.60390
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.68000   17.85000  -0.17000   -0.95238
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.57390    0.58130  -0.00740   -1.27301
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.63000   17.80000  -0.17000   -0.95506
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.79470    0.80110  -0.00640   -0.79890
國泰科技生化基金                                                   27.52000   27.76000  -0.24000   -0.86455
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.90000   28.00000  -0.10000   -0.35714
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.04000   12.92000   0.12000    0.92879
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.34370   36.96360   0.38010    1.02831
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.52110   20.63120  -0.11010   -0.53366
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.29160   17.07900   0.21260    1.24480
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.51150   38.32650   0.18500    0.48269
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.76340   39.63430   0.12910    0.32573
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.81830   42.78140   0.03690    0.08625
國泰紐幣2021保本基金                                               12.22630   12.22840  -0.00210   -0.01717
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.51300   12.51580  -0.00280   -0.02237
國泰紐幣保本基金                                                   12.51480   12.51570  -0.00090   -0.00719
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.70000   18.80000  -0.10000   -0.53191
國泰國泰基金台幣級別                                               18.70000   18.80000  -0.10000   -0.53191
國泰富時中國A50基金                                                17.49000   17.40000   0.09000    0.51724
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33350    0.33370  -0.00020   -0.05993
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47090    0.46890   0.00200    0.42653
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.48240   10.45580   0.02660    0.25440
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.40890    7.39010   0.01880    0.25439
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35600    0.35640  -0.00040   -0.11223
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24050    0.24070  -0.00020   -0.08309
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.17610    2.18930  -0.01320   -0.60293
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.61210    9.64690  -0.03480   -0.36074
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31100    0.31330  -0.00230   -0.73412
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.32310   40.22190   0.10120    0.25160
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.63000   17.34000   0.29000    1.67243
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.16000   11.27000  -0.11000   -0.97604
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36230    0.36720  -0.00490   -1.33442
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.28570    2.28360   0.00210    0.09196
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48000    1.47870   0.00130    0.08792
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33930    0.33940  -0.00010   -0.02946
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33670    0.33780  -0.00110   -0.32564
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22190    0.22190   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.37570   10.37120   0.00450    0.04339
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.59250    6.58960   0.00290    0.04401
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.99000   15.02000  -0.03000   -0.19973
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.68000   29.55000   0.13000    0.43993
國泰價值卓越基金                                                   12.44000   12.51000  -0.07000   -0.55955
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.33730    0.33950  -0.00220   -0.64801
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.49250   38.43350   0.05900    0.15351
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.65000   19.93000  -0.28000   -1.40492
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.27000   18.57000  -0.30000   -1.61551
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.59000   17.52000   0.07000    0.39954
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.00750   11.99960   0.00790    0.06584
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39490    0.39510  -0.00020   -0.05062
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.01030   10.01900  -0.00870   -0.08684
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.97920    9.97430   0.00490    0.04913
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.93540    9.89510   0.04030    0.40727
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.01000   10.01870  -0.00870   -0.08684
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.97890    9.97400   0.00490    0.04913
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.93540    9.89510   0.04030    0.40727
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.25150   11.25050   0.00100    0.00889
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.76630    9.76020   0.00610    0.06250
第一金大中華基金                                                   23.36000   23.44000  -0.08000   -0.34130
第一金小型精選基金                                                 28.77000   28.92000  -0.15000   -0.51867
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.63000   11.87000  -0.24000   -2.02190
第一金中國世紀基金-美元                                             7.18530    7.34530  -0.16000   -2.17826
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.18580    7.34580  -0.16000   -2.17812
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.44000    8.60000  -0.16000   -1.86047
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.44000    8.60000  -0.16000   -1.86047
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.53770    9.54060  -0.00290   -0.03040
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.11910    8.10500   0.01410    0.17397
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.72180   10.72490  -0.00310   -0.02890
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.24590    9.22990   0.01600    0.17335
第一金中概平衡基金                                                 22.59000   22.74000  -0.15000   -0.65963
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26680   15.26620   0.00060    0.00393
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.02200  178.01500   0.00700    0.00393
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.87320   10.03060  -0.15740   -1.56920
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.87310   10.03060  -0.15750   -1.57020
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.04000   10.17000  -0.13000   -1.27827
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.04000   10.17000  -0.13000   -1.27827
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 13.25450   13.41810  -0.16360   -1.21925
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               13.25520   13.41880  -0.16360   -1.21919
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.72000   12.83000  -0.11000   -0.85737
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.72000   12.83000  -0.11000   -0.85737
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.57540    9.59370  -0.01830   -0.19075
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.57770    9.59600  -0.01830   -0.19070
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.22540    9.22410   0.00130    0.01409
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.24950    9.24820   0.00130    0.01406
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.14310   10.16250  -0.01940   -0.19090
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.78780    9.78640   0.00140    0.01431
第一金全球大趨勢基金                                               22.50000   22.73000  -0.23000   -1.01188
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.02460    8.01290   0.01170    0.14601
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.67700    5.66870   0.00830    0.14642
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.45360    9.42720   0.02640    0.28004
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.45480    9.42840   0.02640    0.28001
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.93800    9.91030   0.02770    0.27951
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.93920    9.91160   0.02760    0.27846
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.35330    8.34980   0.00350    0.04192
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.97220    9.96810   0.00410    0.04113
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.43970    9.47270  -0.03300   -0.34837
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.43860    9.47160  -0.03300   -0.34841
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.76990    7.79660  -0.02670   -0.34246
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.76880    7.79560  -0.02680   -0.34378
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.60670    8.62320  -0.01650   -0.19134
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.60720    8.62380  -0.01660   -0.19249
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.13120   11.17010  -0.03890   -0.34825
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.13200   11.17100  -0.03900   -0.34912
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.89740    9.93140  -0.03400   -0.34235
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.61510   14.64330  -0.02820   -0.19258
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.91650   13.13220  -0.21570   -1.64253
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.93280   13.14870  -0.21590   -1.64199
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            12.18000   12.34000  -0.16000   -1.29660
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          12.20000   12.36000  -0.16000   -1.29450
第一金亞洲科技基金                                                 17.10000   17.37000  -0.27000   -1.55440
第一金亞洲新興市場基金                                             12.39000   12.45000  -0.06000   -0.48193
第一金店頭市場基金                                                  7.48000    7.51000  -0.03000   -0.39947
第一金創新趨勢基金                                                 19.30000   19.42000  -0.12000   -0.61792
第一金電子基金                                                     28.33000   28.44000  -0.11000   -0.38678
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.99000   17.98000   0.01000    0.05562
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.76000   20.80000  -0.04000   -0.19231
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.06000    7.05000   0.01000    0.14184
統一大中華中小基金(美元)                                            6.40000    6.39000   0.01000    0.15649
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.44000    9.41000   0.03000    0.31881
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.05000   10.17000  -0.12000   -1.17994
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.25000    9.38000  -0.13000   -1.38593
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.52000    9.62000  -0.10000   -1.03950
統一大滿貫基金-A類型                                               28.71000   28.93000  -0.22000   -0.76046
統一大滿貫基金-I類型                                               28.71000   28.93000  -0.22000   -0.76046
統一大龍印基金                                                     12.81000   12.93000  -0.12000   -0.92807
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.18000    8.28000  -0.10000   -1.20773
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.41000    7.52000  -0.11000   -1.46277
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.41000    8.50000  -0.09000   -1.05882
統一中小基金                                                       21.23000   21.48000  -0.25000   -1.16387
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.65560    9.64020   0.01540    0.15975
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.91570    8.92600  -0.01030   -0.11539
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.63890    8.63380   0.00510    0.05907
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.63930   11.62080   0.01850    0.15920
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.68420   10.69650  -0.01230   -0.11499
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.33860   10.33250   0.00610    0.05904
統一台灣動力基金                                                   14.33000   14.57000  -0.24000   -1.64722
統一全天候基金-A類型                                               96.19000   96.82000  -0.63000   -0.65069
統一全天候基金-I類型                                               96.33000   96.95000  -0.62000   -0.63950
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.35710    8.39490  -0.03780   -0.45027
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.99380    8.05200  -0.05820   -0.72280
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.96410    8.00600  -0.04190   -0.52336
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.74250    8.78210  -0.03960   -0.45092
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.36970    8.43080  -0.06110   -0.72472
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.33170    8.37560  -0.04390   -0.52414
統一全球債券組合基金                                               11.83790   11.83530   0.00260    0.02197
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.88000   15.09000  -0.21000   -1.39165
統一全球新科技基金(美元)                                           13.86000   14.09000  -0.23000   -1.63236
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.27000   13.45000  -0.18000   -1.33829
統一亞太基金                                                       22.62000   22.93000  -0.31000   -1.35194
統一亞洲大金磚基金                                                 11.13000   11.26000  -0.13000   -1.15453
統一奔騰基金                                                       50.03000   50.45000  -0.42000   -0.83251
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67550   16.67490   0.00060    0.00360
統一強漢基金(人民幣)                                                8.93000    8.95000  -0.02000   -0.22346
統一強漢基金(美元)                                                  7.97000    8.00000  -0.03000   -0.37500
統一強漢基金(新台幣)                                               20.93000   20.93000   0.00000    0.00000
統一統信基金                                                       24.99000   25.20000  -0.21000   -0.83333
統一黑馬基金                                                       50.64000   51.09000  -0.45000   -0.88080
統一新亞洲科技能源基金                                             15.45000   15.63000  -0.18000   -1.15163
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.80140    7.80140   0.00000    0.00000
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.03750   10.03750   0.00000    0.00000
統一經建基金                                                       40.39000   40.58000  -0.19000   -0.46821
統一龍馬基金                                                       54.36000   55.14000  -0.78000   -1.41458
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.65000   15.66000  -0.01000   -0.06386
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.44000   40.55000  -0.11000   -0.27127
野村中國機會基金                                                   11.73000   11.94000  -0.21000   -1.75879
野村巴西基金                                                        6.00000    5.92000   0.08000    1.35135
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
野村台灣高股息基金                                                 22.55000   22.66000  -0.11000   -0.48544
野村台灣運籌基金                                                   30.83000   30.83000   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.39450    9.39060   0.00390    0.04153
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.29820    9.30100  -0.00280   -0.03010
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.36500    9.36320   0.00180    0.01922
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.71020    9.70620   0.00400    0.04121
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.53930    9.54210  -0.00280   -0.02934
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.46470    9.46300   0.00170    0.01796
野村平衡基金                                                       17.16000   17.17000  -0.01000   -0.05824
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.05000   13.04000   0.01000    0.07669
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
野村全球生技醫療基金                                               17.00000   17.13000  -0.13000   -0.75890
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.99840    9.99360   0.00480    0.04803
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.92810    9.92920  -0.00110   -0.01108
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.90660    9.90220   0.00440    0.04443
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.99840    9.99350   0.00490    0.04903
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.92810    9.92920  -0.00110   -0.01108
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.90670    9.90220   0.00450    0.04544
野村全球品牌基金                                                   25.56000   25.96000  -0.40000   -1.54083
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.73000   12.77000  -0.04000   -0.31323
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.84000   10.91000  -0.07000   -0.64161
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.23000   19.30000  -0.07000   -0.36269
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.12000   12.19000  -0.07000   -0.57424
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.99750   10.00830  -0.01080   -0.10791
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.40190   10.41710  -0.01520   -0.14591
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.28280   10.29070  -0.00790   -0.07677
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.22200    9.25140  -0.02940   -0.31779
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.98570    9.01670  -0.03100   -0.34381
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.57930    8.58960  -0.01030   -0.11991
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.09380   11.12920  -0.03540   -0.31808
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.56470   10.60120  -0.03650   -0.34430
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.15690   10.16940  -0.01250   -0.12292
野村成長基金                                                       26.05000   26.03000   0.02000    0.07683
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.27220    8.34790  -0.07570   -0.90681
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.26750    8.34750  -0.08000   -0.95837
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.43010    8.48670  -0.05660   -0.66693
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.94910    9.03060  -0.08150   -0.90249
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.83020    8.91560  -0.08540   -0.95787
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.00150    9.06190  -0.06040   -0.66653
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.91000    8.04000  -0.13000   -1.61692
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.43000   11.62000  -0.19000   -1.63511
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.12730    9.13710  -0.00980   -0.10726
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.14970    9.16270  -0.01300   -0.14188
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.25900    9.25590   0.00310    0.03349
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.80580    9.81900  -0.01320   -0.13443
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.72550    9.73940  -0.01390   -0.14272
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.84600    9.84260   0.00340    0.03454
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.27170    8.25320   0.01850    0.22416
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.84880    8.83770   0.01110    0.12560
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.70800    8.70050   0.00750    0.08620
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.81180   12.78320   0.02860    0.22373
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.92500   11.91000   0.01500    0.12594
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.67460    9.66620   0.00840    0.08690
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99480    9.99630  -0.00150   -0.01501
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97140    9.97030   0.00110    0.01103
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99730    9.99450   0.00280    0.02802
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99290    9.99450  -0.00160   -0.01601
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97010    9.96900   0.00110    0.01103
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.01250   10.00960   0.00290    0.02897
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.71590    9.71580   0.00010    0.00103
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.69180    9.68850   0.00330    0.03406
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.68000    9.64300   0.03700    0.38370
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.85210    9.88340  -0.03130   -0.31669
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.97920   10.02310  -0.04390   -0.43799
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.58980    9.63270  -0.04290   -0.44536
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.13160    9.16080  -0.02920   -0.31875
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.08680   11.12230  -0.03550   -0.31918
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.85360    9.87870  -0.02510   -0.25408
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.91930   10.96530  -0.04600   -0.41951
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.38920   10.43820  -0.04900   -0.46943
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.18030   10.20520  -0.02490   -0.24399
野村泰國基金                                                       40.83000   41.22000  -0.39000   -0.94614
野村高科技基金                                                      8.18000    8.19000  -0.01000   -0.12210
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.95420    9.99760  -0.04340   -0.43410
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.98760   10.05810  -0.07050   -0.70093
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.47270   10.40580   0.06690    0.64291
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.34080    9.41100  -0.07020   -0.74594
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.28100    9.32170  -0.04070   -0.43662
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.16560    9.21400  -0.04840   -0.52529
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.62200   11.70420  -0.08220   -0.70231
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.25280   13.14590   0.10690    0.81318
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.53370   10.61280  -0.07910   -0.74533
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.47320   10.51920  -0.04600   -0.43730
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.60570   10.66220  -0.05650   -0.52991
野村貨幣市場基金                                                   16.28320   16.28250   0.00070    0.00430
野村新馬基金                                                       14.93000   15.01000  -0.08000   -0.53298
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.94100    9.93750   0.00350    0.03522
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.76730    9.79290  -0.02560   -0.26141
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.79560    9.78620   0.00940    0.09605
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.77170    9.76070   0.01100    0.11270
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.72360    9.71220   0.01140    0.11738
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.72990    9.72380   0.00610    0.06273
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.85050    9.83930   0.01120    0.11383
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.78540    9.77390   0.01150    0.11766
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.89820    9.89070   0.00750    0.07583
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.70790    9.73110  -0.02320   -0.23841
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.64190    9.66720  -0.02530   -0.26171
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.60440    9.62360  -0.01920   -0.19951
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.77600    9.79930  -0.02330   -0.23777
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.69760    9.72310  -0.02550   -0.26226
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.66020    9.67960  -0.01940   -0.20042
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.97030    9.97590  -0.00560   -0.05614
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.74800    7.75300  -0.00500   -0.06449
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.61750   11.62490  -0.00740   -0.06366
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.49000    7.67000  -0.18000   -2.34681
野村精選貨幣市場基金                                               12.08680   12.08650   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.38000   11.45000  -0.07000   -0.61135
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.49000   10.54000  -0.05000   -0.47438
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.08000   10.17000  -0.09000   -0.88496
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.58000    7.61000  -0.03000   -0.39422
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.77000   10.83000  -0.06000   -0.55402
野村積極成長基金                                                   10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.93000    7.94000  -0.01000   -0.12594
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    28.86000   28.91000  -0.05000   -0.17295
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.22950   10.25420  -0.02470   -0.24088
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.45980    8.48610  -0.02630   -0.30992
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.78860    7.81420  -0.02560   -0.32761
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.69740    7.71610  -0.01870   -0.24235
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.66630   11.70270  -0.03640   -0.31104
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.46410   10.49850  -0.03440   -0.32767
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.37530   10.40040  -0.02510   -0.24134
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
野村環球基金-人民幣計價                                            15.67000   15.77000  -0.10000   -0.63412
野村環球基金-美元計價                                              12.17000   12.26000  -0.09000   -0.73409
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.03000   17.09000  -0.06000   -0.35108
野村鴻利基金                                                       19.76000   19.79000  -0.03000   -0.15159
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86830   16.86790   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                       16.61000   16.60000   0.01000    0.06024
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.33000    9.58000  -0.25000   -2.60960
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.24000   12.08000   0.16000    1.32450
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.47000    9.53000  -0.06000   -0.62959
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.07000   14.16000  -0.09000   -0.63559
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.04960   10.05140  -0.00180   -0.01791
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.18120   13.18370  -0.00250   -0.01896
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.99130    9.99430  -0.00300   -0.03002
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.82810    9.84240  -0.01430   -0.14529
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.59070    9.59180  -0.00110   -0.01147
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.61280    9.62020  -0.00740   -0.07692
凱基台商天下基金                                                   11.50000   11.62000  -0.12000   -1.03270
凱基台灣精五門基金                                                 17.62000   17.63000  -0.01000   -0.05672
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.57130   38.25820   0.31310    0.81839
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.35710   38.26870   0.08840    0.23100
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.35210   40.34560   0.00650    0.01611
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.45830   10.53070  -0.07240   -0.68751
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.67000   12.83000  -0.16000   -1.24708
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.32560   11.47670  -0.15110   -1.31658
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.16000   11.27000  -0.11000   -0.97604
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55480   11.55440   0.00040    0.00346
凱基開創基金                                                       23.40000   23.41000  -0.01000   -0.04272
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.06000   21.32000  -0.26000   -1.21951
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.40270   20.73400  -0.33130   -1.59786
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.21000   16.26000  -0.05000   -0.30750
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.48730   15.58910  -0.10180   -0.65302
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.12000    7.21000  -0.09000   -1.24827
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.87000   11.95000  -0.08000   -0.66946
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.43510   11.52320  -0.08810   -0.76454
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.94000   10.99000  -0.05000   -0.45496
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.85920   11.95280  -0.09360   -0.78308
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.15000   12.21000  -0.06000   -0.49140
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.71000   12.75000  -0.04000   -0.31373
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.45130   12.53060  -0.07930   -0.63285
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.18000   13.92000   0.26000    1.86782
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         31.20000   32.43000  -1.23000   -3.79278
富邦NASDAQ-100基金                                                 29.55000   29.96000  -0.41000   -1.36849
富邦上証180基金                                                    26.51000   26.28000   0.23000    0.87519
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16870    0.17150  -0.00280   -1.63265
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.20000    5.27000  -0.07000   -1.32827
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.93000    7.97000  -0.04000   -0.50188
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   32.59000   32.02000   0.57000    1.78014
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.88870   10.99200  -0.10330   -0.93977
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.03270   10.12940  -0.09670   -0.95465
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.57650    9.64150  -0.06500   -0.67417
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.42830    9.54680  -0.11850   -1.24125
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.61510    8.72510  -0.11000   -1.26073
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.22980    8.31070  -0.08090   -0.97344
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.25410   20.21200   0.04210    0.20829
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.42060   11.41950   0.00110    0.00963
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.33070   10.30320   0.02750    0.26691
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.77210   12.77120   0.00090    0.00705
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.87450    1.87420   0.00030    0.01601
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.14970    9.20260  -0.05290   -0.57484
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.39040    1.39810  -0.00770   -0.55075
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77790   11.77570   0.00220    0.01868
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70740    1.70750  -0.00010   -0.00586
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.08480   10.11100  -0.02620   -0.25912
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48060    1.48490  -0.00430   -0.28958
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.99090   10.00170  -0.01080   -0.10798
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.96560    9.96790  -0.00230   -0.02307
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.85000   14.83000   0.02000    0.13486
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  21.74000   21.75000  -0.01000   -0.04598
富邦日本東証基金                                                   21.61000   21.58000   0.03000    0.13902
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.95000   44.10000  -0.15000   -0.34014
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.54000   42.54000   0.00000    0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    47.64000   47.60000   0.04000    0.08403
富邦台灣心基金                                                     19.03000   19.12000  -0.09000   -0.47071
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.82000   44.80000   0.02000    0.04464
富邦台灣科技指數基金                                               49.88000   49.77000   0.11000    0.22102
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.14980   40.02560   0.12420    0.31030
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.52070   41.49780   0.02290    0.05518
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28990    0.29030  -0.00040   -0.13779
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53800    2.53330   0.00470    0.18553
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33680    0.33660   0.00020    0.05942
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.44170   10.44000   0.00170    0.01628
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19260    2.19190   0.00070    0.03194
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32140    0.32150  -0.00010   -0.03110
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.96220    8.97390  -0.01170   -0.13038
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             21.63000   21.68000  -0.05000   -0.23063
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.98000   14.90000   0.08000    0.53691
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.51000   27.77000  -0.26000   -0.93626
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65500   15.65440   0.00060    0.00383
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.70450   39.62100   0.08350    0.21075
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.85530   38.62280   0.23250    0.60198
富邦長紅基金                                                       53.91000   54.15000  -0.24000   -0.44321
富邦科技基金                                                       20.23000   20.39000  -0.16000   -0.78470
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.35790   40.19560   0.16230    0.40378
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        37.89600   37.54930   0.34670    0.92332
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.58180   38.33130   0.25050    0.65351
富邦恒生國企ETF基金                                                19.76000   19.67000   0.09000    0.45755
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.47000   14.48000  -0.01000   -0.06906
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.59000   25.39000   0.20000    0.78771
富邦高成長基金                                                     20.73000   20.82000  -0.09000   -0.43228
富邦基金A類型                                                      11.66000   11.70000  -0.04000   -0.34188
富邦基金I類型                                                      11.66000   11.70000  -0.04000   -0.34188
富邦深証100基金                                                     8.19000    8.03000   0.16000    1.99253
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.37000   19.53000  -0.16000   -0.81925
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40890    0.40930  -0.00040   -0.09773
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.17110   12.21310  -0.04200   -0.34389
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.31230    9.37690  -0.06460   -0.68893
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29930    0.30090  -0.00160   -0.53174
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.62280    8.69710  -0.07430   -0.85431
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.21040    9.13360   0.07680    0.84085
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.71740    9.62700   0.09040    0.93903
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.99300    8.91810   0.07490    0.83986
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.48130    9.39310   0.08820    0.93899
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.38000   17.40000  -0.02000   -0.11494
富邦精準基金                                                       39.83000   39.86000  -0.03000   -0.07526
富邦精銳中小基金                                                    9.36000    9.44000  -0.08000   -0.84746
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.34000   15.33000   0.01000    0.06523
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.58000   20.54000   0.04000    0.19474
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.12000    8.14000  -0.02000   -0.24570
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.87000   12.81000   0.06000    0.46838
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.27000   19.22000   0.05000    0.26015
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.97250    9.98890  -0.01640   -0.16418
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.67010    9.70390  -0.03380   -0.34831
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.79400    9.78390   0.01010    0.10323
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.64080    9.67660  -0.03580   -0.36996
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.30650    9.35900  -0.05250   -0.56096
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.40990    9.41920  -0.00930   -0.09873
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.43000   28.39000   0.04000    0.14089
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.72400    9.78090  -0.05690   -0.58175
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.65940    9.71540  -0.05600   -0.57640
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.67720    9.72850  -0.05130   -0.52732
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.72400    9.78090  -0.05690   -0.58175
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.65940    9.71540  -0.05600   -0.57640
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.67660    9.72780  -0.05120   -0.52633
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.33080    8.33420  -0.00340   -0.04080
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.84810    8.85110  -0.00300   -0.03389
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.59500    8.59520  -0.00020   -0.00233
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.46770    9.47140  -0.00370   -0.03906
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.47040    9.47360  -0.00320   -0.03378
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.20730    9.20710   0.00020    0.00217
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.28690    9.28520   0.00170    0.01831
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.10290    8.09330   0.00960    0.11862
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.12580    9.11460   0.01120    0.12288
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.63490    8.62090   0.01400    0.16240
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.25150   10.23930   0.01220    0.11915
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.02290   10.01060   0.01230    0.12287
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.56390    9.54820   0.01570    0.16443
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.77150    8.75640   0.01510    0.17245
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.41270    9.39680   0.01590    0.16921
富達卓越領航全球組合基金                                           14.51000   14.64000  -0.13000   -0.88798
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.33820    8.32790   0.01030    0.12368
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.02500    9.01320   0.01180    0.13092
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.73290    8.71880   0.01410    0.16172
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.62940    9.61740   0.01200    0.12477
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.59420    9.58170   0.01250    0.13046
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.32130    9.30500   0.01630    0.17517
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.81580    8.82180  -0.00600   -0.06801
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.40830    9.39210   0.01620    0.17249
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.44000    8.61000  -0.17000   -1.97445
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.96000    9.15000  -0.19000   -2.07650
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.86000    8.00000  -0.14000   -1.75000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.84000    6.98000  -0.14000   -2.00573
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.75000    7.92000  -0.17000   -2.14646
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.57000    7.70000  -0.13000   -1.68831
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.63490    9.63260   0.00230    0.02388
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.07540    9.07460   0.00080    0.00882
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.66970    8.65690   0.01280    0.14786
富蘭克林華美中華基金                                               10.73000   10.91000  -0.18000   -1.64986
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.82000   17.90000  -0.08000   -0.44693
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.24000   18.26000  -0.02000   -0.10953
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.39000   10.47000  -0.08000   -0.76409
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.65670    7.64190   0.01480    0.19367
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.72450    8.72310   0.00140    0.01605
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.48890    9.48730   0.00160    0.01686
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.03310    9.01570   0.01740    0.19300
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.06400   11.10100  -0.03700   -0.33330
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.61560    8.64440  -0.02880   -0.33316
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.95970    8.98970  -0.03000   -0.33372
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.23550   13.29850  -0.06300   -0.47374
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.12400   10.17210  -0.04810   -0.47286
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.09210   10.12200  -0.02990   -0.29540
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.54500    7.56730  -0.02230   -0.29469
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.95760    8.98410  -0.02650   -0.29497
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.66030   10.67160  -0.01130   -0.10589
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.44300    7.45090  -0.00790   -0.10603
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.85420    8.86360  -0.00940   -0.10605
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.37500   10.41130  -0.03630   -0.34866
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.58300    7.60950  -0.02650   -0.34825
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.99870    8.00120  -0.00250   -0.03125
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.01530    9.03470  -0.01940   -0.21473
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.84090    9.86200  -0.02110   -0.21395
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.42240   12.42630  -0.00390   -0.03139
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.35000    8.39000  -0.04000   -0.47676
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.57000    8.58000  -0.01000   -0.11655
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.05000    9.10000  -0.05000   -0.54945
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.59000   10.66000  -0.07000   -0.65666
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.67000    8.59000   0.08000    0.93132
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.55000   11.45000   0.10000    0.87336
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.91000    8.97000  -0.06000   -0.66890
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.21000   10.28000  -0.07000   -0.68093
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.37000    8.40000  -0.03000   -0.35714
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.20000    9.32000  -0.12000   -1.28755
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.15000    9.26000  -0.11000   -1.18790
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.94000   10.06000  -0.12000   -1.19284
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.89000    8.98000  -0.09000   -1.00223
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.64000    9.74000  -0.10000   -1.02669
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.52890   12.55990  -0.03100   -0.24682
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.30000    9.39000  -0.09000   -0.95847
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.51000    9.57000  -0.06000   -0.62696
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.04000    9.13000  -0.09000   -0.98576
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.24000    9.30000  -0.06000   -0.64516
富蘭克林華美第一富基金                                             33.03000   33.08000  -0.05000   -0.15115
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31430   10.31390   0.00040    0.00388
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.89000    8.97000  -0.08000   -0.89186
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.35000    9.43000  -0.08000   -0.84836
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.09000    9.13000  -0.04000   -0.43812
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.33000   14.38000  -0.05000   -0.34771
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.19000   13.25000  -0.06000   -0.45283
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.29000   15.30000  -0.01000   -0.06536
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.21010    7.32330  -0.11320   -1.54575
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.85710    9.92130  -0.06420   -0.64709
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.31710    9.34270  -0.02560   -0.27401
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.83690   10.86660  -0.02970   -0.27331
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.63290    6.63720  -0.00430   -0.06479
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.75160    8.77280  -0.02120   -0.24166
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.94700    9.97110  -0.02410   -0.24170
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.31580   10.32250  -0.00670   -0.06491
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    60.01000   59.87000   0.14000    0.23384
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    60.11000   59.79000   0.32000    0.53521
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.14000   20.13000   0.01000    0.04968
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.69700   11.69420   0.00280    0.02394
復華人生目標基金                                                   34.94780   35.06410  -0.11630   -0.33168
復華大中華中小策略基金                                              7.93000    8.05000  -0.12000   -1.49068
復華中小精選基金                                                   58.72000   59.14000  -0.42000   -0.71018
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.07260   50.01710   0.05550    0.11096
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.12000    8.29000  -0.17000   -2.05066
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.15000    7.29000  -0.14000   -1.92044
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.78000   10.86000  -0.08000   -0.73665
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.32000    9.38000  -0.06000   -0.63966
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.39000   11.42000  -0.03000   -0.26270
復華全方位基金                                                     25.35000   25.49000  -0.14000   -0.54923
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.41000   12.54000  -0.13000   -1.03668
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.45000   19.60000  -0.15000   -0.76531
復華全球平衡基金-美元                                               8.93000    8.98000  -0.05000   -0.55679
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.99000   19.03000  -0.04000   -0.21019
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.48000   14.66000  -0.18000   -1.22783
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.90000   14.02000  -0.12000   -0.85592
復華全球原物料基金                                                  8.61000    8.69000  -0.08000   -0.92060
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.35000   12.41000  -0.06000   -0.48348
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.41080   11.39900   0.01180    0.10352
復華全球債券基金                                                   13.11080   13.08310   0.02770    0.21172
復華全球債券組合基金                                               14.51000   14.51000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.75000   13.77000  -0.02000   -0.14524
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
復華有利貨幣市場基金                                               13.44890   13.44840   0.00050    0.00372
復華亞太平衡基金                                                   11.08000   11.17000  -0.09000   -0.80573
復華亞太成長基金                                                   12.51000   12.61000  -0.10000   -0.79302
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.52000    8.64000  -0.12000   -1.38889
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.01000    9.10000  -0.09000   -0.98901
復華東協世紀基金                                                   11.63000   11.76000  -0.13000   -1.10544
復華南非幣長期收益基金A                                            12.98000   13.00000  -0.02000   -0.15385
復華南非幣長期收益基金B                                             7.86000    7.87000  -0.01000   -0.12706
復華南非幣短期收益基金A                                            13.76000   13.76000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              11.80000   12.00000  -0.20000   -1.66667
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.92000   12.09000  -0.17000   -1.40612
復華恒生基金                                                       19.39000   19.28000   0.11000    0.57054
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.91000   25.73000   0.18000    0.69957
復華神盾基金                                                       22.49760   22.58670  -0.08910   -0.39448
復華高成長基金                                                     59.10000   59.25000  -0.15000   -0.25316
復華高益策略組合基金                                               12.96000   12.96000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.41040   14.40990   0.00050    0.00347
復華富時不動產證券化基金                                           18.51000   18.30000   0.21000    1.14754
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.73000   49.84000  -0.11000   -0.22071
復華復華基金                                                       18.41000   18.46000  -0.05000   -0.27086
復華華人世紀基金                                                   14.86000   15.07000  -0.21000   -1.39350
復華傳家二號基金                                                   27.91910   27.91770   0.00140    0.00501
復華傳家基金                                                       19.28530   19.34360  -0.05830   -0.30139
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.60000   14.60000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.20000   11.28000  -0.08000   -0.70922
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.69000   13.76000  -0.07000   -0.50872
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.31000    9.36000  -0.05000   -0.53419
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
復華新興人民幣債券基金A                                            11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.54000   18.51000   0.03000    0.16207
復華新興市場企業債券ETF基金                                        59.90000   59.73000   0.17000    0.28461
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.34000    5.35000  -0.01000   -0.18692
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.92000   11.94000  -0.02000   -0.16750
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.98000   11.99000  -0.01000   -0.08340
復華新興市場短期收益基金                                           10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.55000    8.58000  -0.03000   -0.34965
復華滬深300 A股基金                                                19.46000   19.21000   0.25000    1.30141
復華數位經濟基金                                                   42.83000   43.18000  -0.35000   -0.81056
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.71750    9.72250  -0.00500   -0.05143
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.52360    9.52380  -0.00020   -0.00210
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.87190    9.87700  -0.00510   -0.05164
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.63950    9.63970  -0.00020   -0.00207
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.54180    9.55160  -0.00980   -0.10260
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.03430   10.00880   0.02550    0.25478
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.56870    9.57780  -0.00910   -0.09501
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.06350   10.03720   0.02630    0.26203
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.56790    9.57700  -0.00910   -0.09502
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.06550   10.03910   0.02640    0.26297
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.93460    9.95350  -0.01890   -0.18988
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.90820    9.91280  -0.00460   -0.04640
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.91030    9.87960   0.03070    0.31074
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.88970    9.90930  -0.01960   -0.19779
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.85910   10.89930  -0.04020   -0.36883
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.83800    9.84340  -0.00540   -0.05486
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.88980    9.90950  -0.01970   -0.19880
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.85890   10.89900  -0.04010   -0.36792
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.83850    9.84390  -0.00540   -0.05486
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.87450    9.84480   0.02970    0.30168
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.09120    9.08660   0.00460    0.05062
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.09520    8.10920  -0.01400   -0.17264
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.06090    8.04600   0.01490    0.18519
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.46580   11.45990   0.00590    0.05148
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.23110   10.24870  -0.01760   -0.17173
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.30510   10.28600   0.01910    0.18569
景順主流基金                                                       14.49000   14.59000  -0.10000   -0.68540
景順台灣科技基金                                                   24.90000   25.12000  -0.22000   -0.87580
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                   21.05000   21.35000  -0.30000   -1.40515
景順全球康健基金                                                   19.50000   19.49000   0.01000    0.05131
景順貨幣市場基金                                                   15.94950   15.94900   0.00050    0.00313
景順潛力基金                                                       26.58000   26.83000  -0.25000   -0.93179
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.42000   13.69000  -0.27000   -1.97224
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.52000   12.73000  -0.21000   -1.64965
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.63000   10.74000  -0.11000   -1.02421
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.78000   10.85000  -0.07000   -0.64516
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.91000   10.99000  -0.08000   -0.72793
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.08000   11.12000  -0.04000   -0.35971
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.68000    9.73000  -0.05000   -0.51387
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.54910    8.58520  -0.03610   -0.42049
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.75830    7.77840  -0.02010   -0.25841
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.06010   11.06790  -0.00780   -0.07047
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.01660   10.00760   0.00900    0.08993
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.12000    7.22000  -0.10000   -1.38504
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.75000    6.88000  -0.13000   -1.88953
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.89000   10.03000  -0.14000   -1.39581
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.33770    9.34050  -0.00280   -0.02998
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.51830    9.48720   0.03110    0.32781
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.69580    9.69880  -0.00300   -0.03093
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.88610    9.85380   0.03230    0.32779
華南永昌永昌基金                                                   16.36000   16.57000  -0.21000   -1.26735
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.16540   14.16190   0.00350    0.02471
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.01000    9.15000  -0.14000   -1.53005
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.27000    9.39000  -0.12000   -1.27796
華南永昌全球精品基金                                               15.19000   15.37000  -0.18000   -1.17111
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.22000   10.41000  -0.19000   -1.82517
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.19000   10.35000  -0.16000   -1.54589
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.43000   12.60000  -0.17000   -1.34921
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.32000   12.44000  -0.12000   -0.96463
華南永昌物聯網精選基金                                              9.78000    9.91000  -0.13000   -1.31181
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22210   16.22140   0.00070    0.00432
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.68010   21.74150  -0.06140   -0.28241
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94880   11.94840   0.00040    0.00335
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.18310   10.18470  -0.00160   -0.01571
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                            9.96960    9.94670   0.02290    0.23023
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.73760    9.73910  -0.00150   -0.01540
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.50360    9.48200   0.02160    0.22780
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.95700    9.95920  -0.00220   -0.02209
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.69490    9.67350   0.02140    0.22122
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.61590    9.61800  -0.00210   -0.02183
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.35280    9.33220   0.02060    0.22074
華頓中小型基金                                                     20.81000   20.93000  -0.12000   -0.57334
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.04190   11.14110  -0.09920   -0.89040
華頓台灣基金                                                       21.72000   21.84000  -0.12000   -0.54945
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53070   11.53030   0.00040    0.00347
華頓全球時尚精品基金                                               15.62000   15.87000  -0.25000   -1.57530
華頓全球高收益債券基金A                                            13.31280   13.32810  -0.01530   -0.11480
華頓全球高收益債券基金B                                             8.11580    8.12510  -0.00930   -0.11446
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.21000    5.22000  -0.01000   -0.19157
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.39160    2.43030  -0.03870   -1.59240
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.60580   10.76000  -0.15420   -1.43309
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34420    0.35050  -0.00630   -1.79743
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.03080   11.08560  -0.05480   -0.49433
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            9.99180   10.04500  -0.05320   -0.52962
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.72500    9.75740  -0.03240   -0.33206
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.71590    8.74490  -0.02900   -0.33162
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.93370   10.00250  -0.06880   -0.68783
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.93450    9.00310  -0.06860   -0.76196
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.62000    9.73000  -0.11000   -1.13052
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.22000    8.29000  -0.07000   -0.84439
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.82000    8.93000  -0.11000   -1.23180
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.48030    2.47560   0.00470    0.18985
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.02930    2.02770   0.00160    0.07891
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.49490   11.49460   0.00030    0.00261
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.21540    9.21520   0.00020    0.00217
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35630    0.35640  -0.00010   -0.02806
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29130    0.29210  -0.00080   -0.27388
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.11000    3.17000  -0.06000   -1.89274
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.78000   14.05000  -0.27000   -1.92171
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.46000  -0.01000   -2.17391
匯豐台灣精典基金                                                   22.11000   22.07000   0.04000    0.18124
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.04000   12.12000  -0.08000   -0.66007
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.97000    8.04000  -0.07000   -0.87065
匯豐安富基金                                                       24.23000   24.21000   0.02000    0.08261
匯豐成功基金                                                       39.49000   39.26000   0.23000    0.58584
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.73000   10.78000  -0.05000   -0.46382
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.96000   11.00000  -0.04000   -0.36364
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.54000   10.58000  -0.04000   -0.37807
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.56000   10.64000  -0.08000   -0.75188
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57190    2.57140   0.00050    0.01944
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.31490    2.31450   0.00040    0.01728
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.35100   11.35530  -0.00430   -0.03787
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.63980    7.64380  -0.00400   -0.05233
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37090    0.37150  -0.00060   -0.16151
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32560    0.32630  -0.00070   -0.21453
匯豐金磚動力基金                                                   13.10000   13.33000  -0.23000   -1.72543
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98740   14.98710   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.66000    4.74000  -0.08000   -1.68776
匯豐新鑽動力基金                                                   10.23000   10.39000  -0.16000   -1.53994
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.26340    5.27380  -0.01040   -0.19720
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.93170    8.94230  -0.01060   -0.11854
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.63000   47.53000   0.10000    0.21039
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.63000   47.53000   0.10000    0.21039
匯豐龍騰電子基金                                                   31.72000   31.78000  -0.06000   -0.18880
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.06130   12.07700  -0.01570   -0.13000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.28000   16.41000  -0.13000   -0.79220
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.70000    8.79000  -0.09000   -1.02389
新光中國成長基金(美元)                                              8.64000    8.76000  -0.12000   -1.36986
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.59000    8.67000  -0.08000   -0.92272
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.54120   10.54230  -0.00110   -0.01043
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.58410    9.59930  -0.01520   -0.15834
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.86850    9.84680   0.02170    0.22038
新光台灣富貴基金                                                   20.67000   20.66000   0.01000    0.04840
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.70000    8.68000   0.02000    0.23041
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.49000   11.59000  -0.10000   -0.86281
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.17000   11.23000  -0.06000   -0.53428
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.94900    9.93680   0.01220    0.12278
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.70600    9.65750   0.04850    0.50220
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.52980    9.51810   0.01170    0.12292
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.28460    9.23820   0.04640    0.50226
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.75000    8.68000   0.07000    0.80645
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.99000    9.93000   0.06000    0.60423
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.42000    9.47000  -0.05000   -0.52798
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45770   15.45720   0.00050    0.00323
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.39000    9.43000  -0.04000   -0.42418
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.48000    8.54000  -0.06000   -0.70258
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.86000    8.89000  -0.03000   -0.33746
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.73000    8.77000  -0.04000   -0.45610
新光亞洲精選基金-美金                                              20.77000   21.12000  -0.35000   -1.65720
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.01000   21.28000  -0.27000   -1.26880
新光兩岸優勢基金                                                    9.97000   10.09000  -0.12000   -1.18930
新光店頭基金                                                       20.78000   20.92000  -0.14000   -0.66922
新光南非幣保本基金                                                 12.08000   12.08000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.07000    9.03000   0.04000    0.44297
新光特選內需收益ETF基金                                            19.56000   19.53000   0.03000    0.15361
新光創新科技基金                                                   13.18000   13.17000   0.01000    0.07593
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.74710    9.73440   0.01270    0.13047
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.96270    9.94480   0.01790    0.17999
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.58850    9.57680   0.01170    0.12217
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.12900    9.11700   0.01200    0.13162
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.33640    9.31990   0.01650    0.17704
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.98140    8.97000   0.01140    0.12709
新光澳幣八年期保本基金                                             10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   11.98000   11.98000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.07250   10.09010  -0.01760   -0.17443
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.51430    9.53080  -0.01650   -0.17312
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.46740    9.46480   0.00260    0.02747
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.92940    9.92660   0.00280    0.02821
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.89800    9.90950  -0.01150   -0.11605
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.43430    9.44520  -0.01090   -0.11540
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.40950    9.41490  -0.00540   -0.05736
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.86910    9.87510  -0.00600   -0.06076
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.93000    7.01000  -0.08000   -1.14123
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.66000    8.68000  -0.02000   -0.23041
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.68040    9.68920  -0.00880   -0.09082
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.08410    9.09240  -0.00830   -0.09129
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.55470    9.56080  -0.00610   -0.06380
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.04210    9.04780  -0.00570   -0.06300
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.11890    9.12040  -0.00150   -0.01645
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.68920    9.69100  -0.00180   -0.01857
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.54850   13.53010   0.01840    0.13599
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.19400    8.18290   0.01110    0.13565
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.54400   36.20390   0.34010    0.93940
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.15490   38.81370   0.34120    0.87907
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.07570   36.76610   0.30960    0.84208
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.61930   39.27740   0.34190    0.87048
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.46740   39.32860   0.13880    0.35292
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.78520   38.50200   0.28320    0.73555
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.26530   11.26420   0.00110    0.00977
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.91810    9.91240   0.00570    0.05750
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.90160   11.02110  -0.11950   -1.08428
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.07240    8.18560  -0.11320   -1.38292
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.35000    8.43000  -0.08000   -0.94899
群益大印度基金-人民幣                                              12.33250   12.17830   0.15420    1.26619
群益大印度基金-美元                                                11.49040   11.38490   0.10550    0.92667
群益大印度基金-新臺幣                                              10.88000   10.77000   0.11000    1.02136
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.77190   11.93440  -0.16250   -1.36161
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.24660   11.43630  -0.18970   -1.65875
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.55000   10.69000  -0.14000   -1.30964
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.77270   10.92140  -0.14870   -1.36155
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.39160    9.55010  -0.15850   -1.65967
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.83000    8.95000  -0.12000   -1.34078
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.44690    9.57720  -0.13030   -1.36052
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.26880    8.40830  -0.13950   -1.65907
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.73000    8.85000  -0.12000   -1.35593
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.99690    9.12100  -0.12410   -1.36060
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.13860    8.27590  -0.13730   -1.65903
群益中小型股基金                                                   36.55000   36.54000   0.01000    0.02737
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.47460    9.49830  -0.02370   -0.24952
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.71420    8.76260  -0.04840   -0.55235
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.16550    8.18150  -0.01600   -0.19556
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.26370    8.28440  -0.02070   -0.24987
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.59990    7.64200  -0.04210   -0.55090
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.12210    7.13610  -0.01400   -0.19619
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.86790    9.86600   0.00190    0.01926
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.85470   10.85260   0.00210    0.01935
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.45610   10.46340  -0.00730   -0.06977
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.63070    9.62300   0.00770    0.08002
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.50250    7.59710  -0.09460   -1.24521
群益中國新機會基金N-美元                                            6.82480    6.93190  -0.10710   -1.54503
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.29000    7.37000  -0.08000   -1.08548
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.65360    6.73750  -0.08390   -1.24527
群益中國新機會基金-美元                                             7.29740    7.41180  -0.11440   -1.54348
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.95000    7.04000  -0.09000   -1.27841
群益平衡王基金                                                     18.15350   18.19880  -0.04530   -0.24892
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.13000    8.11000   0.02000    0.24661
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.85000    5.84000   0.01000    0.17123
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.97910   10.96570   0.01340    0.12220
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.38200   10.40080  -0.01880   -0.18076
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.72340    9.71160   0.01180    0.12150
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.19390    9.21060  -0.01670   -0.18131
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.88660    9.88360   0.00300    0.03035
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.66620    9.66400   0.00220    0.02276
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.10770    9.10500   0.00270    0.02965
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.02770    9.02560   0.00210    0.02327
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.00000    8.97000   0.03000    0.33445
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.94380    9.94080   0.00300    0.03018
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.96940    9.96710   0.00230    0.02308
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.26810    9.26530   0.00280    0.03022
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.65910    9.65690   0.00220    0.02278
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.03400   10.01570   0.01830    0.18271
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.16690    7.15380   0.01310    0.18312
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.18100   10.20120  -0.02020   -0.19802
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.04380   10.06400  -0.02020   -0.20072
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.17110   10.17350  -0.00240   -0.02359
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.88730    9.90690  -0.01960   -0.19784
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.79510    9.81480  -0.01970   -0.20072
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.91930    9.92170  -0.00240   -0.02419
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.18110   10.20130  -0.02020   -0.19801
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.04370   10.06400  -0.02030   -0.20171
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.17120   10.17370  -0.00250   -0.02457
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.88730    9.90690  -0.01960   -0.19784
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.79500    9.81470  -0.01970   -0.20072
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.91930    9.92170  -0.00240   -0.02419
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.63380    9.70180  -0.06800   -0.70090
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.20000   11.24000  -0.04000   -0.35587
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.76340   15.87460  -0.11120   -0.70049
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.53000   15.59000  -0.06000   -0.38486
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.07290    9.88710   0.18580    1.87922
群益印度中小基金N-美元                                              8.37700    8.25030   0.12670    1.53570
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.91000    7.78000   0.13000    1.67095
群益印度中小基金-人民幣                                            13.63640   13.38500   0.25140    1.87822
群益印度中小基金-美元                                              11.98150   11.80010   0.18140    1.53728
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.84000   13.62000   0.22000    1.61527
群益多利策略組合基金                                               11.32000   11.32000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.44000   13.43000   0.01000    0.07446
群益多重資產組合基金                                               14.82000   14.85000  -0.03000   -0.20202
群益安家基金                                                       22.60530   22.58790   0.01740    0.07703
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10060   16.10000   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                               21.98000   22.36000  -0.38000   -1.69946
群益亞太中小基金                                                   10.30000   10.39000  -0.09000   -0.86622
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.05000   15.17000  -0.12000   -0.79103
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.56270    9.53550   0.02720    0.28525
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.26570    7.24500   0.02070    0.28571
群益店頭市場基金                                                   81.03000   81.74000  -0.71000   -0.86861
群益東方盛世基金                                                    8.28000    8.35000  -0.07000   -0.83832
群益東協成長基金-人民幣                                            12.63300   12.76040  -0.12740   -0.99840
群益東協成長基金-美元                                              10.98530   11.12980  -0.14450   -1.29832
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.85000   10.95000  -0.10000   -0.91324
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.97690   11.05240  -0.07550   -0.68311
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.37340   10.44010  -0.06670   -0.63888
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.83430    9.87710  -0.04280   -0.43333
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.44090    9.50590  -0.06500   -0.68379
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.92480    8.98220  -0.05740   -0.63904
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.45900    8.49590  -0.03690   -0.43433
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.23900    9.30250  -0.06350   -0.68261
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.08360    9.14200  -0.05840   -0.63881
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.44990    9.49110  -0.04120   -0.43409
群益長安基金                                                       24.25000   24.27000  -0.02000   -0.08241
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.84390    9.94690  -0.10300   -1.03550
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.89130   15.04730  -0.15600   -1.03673
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.36000   14.46000  -0.10000   -0.69156
群益真善美基金                                                     15.44680   15.46100  -0.01420   -0.09184
群益馬拉松基金                                                    107.55000  107.51000   0.04000    0.03721
群益馬拉松基金I類型                                               107.73000  107.68000   0.05000    0.04643
群益深証中小板基金                                                 10.62000   10.36000   0.26000    2.50965
群益創新科技基金                                                   28.21000   28.43000  -0.22000   -0.77383
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.68110    8.82970  -0.14860   -1.68296
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.91500    8.07490  -0.15990   -1.98021
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.24000    8.37000  -0.13000   -1.55317
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.45360    9.61550  -0.16190   -1.68374
群益華夏盛世基金-美元                                               8.72740    8.90380  -0.17640   -1.98118
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.38000   14.61000  -0.23000   -1.57426
群益奧斯卡基金                                                     24.02000   23.96000   0.06000    0.25042
群益新興金鑽基金-美元                                              10.74770   10.92670  -0.17900   -1.63819
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.20000    8.31000  -0.11000   -1.32371
群益葛萊美基金                                                     20.44000   20.43000   0.01000    0.04895
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.91000   19.83000   0.08000    0.40343
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.86000    8.87000  -0.01000   -0.11274
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.32000   11.27000   0.05000    0.44366
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.73330   11.75110  -0.01780   -0.15148
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.02060   11.06740  -0.04680   -0.42286
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.97930   11.02110  -0.04180   -0.37927
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.36220    8.37490  -0.01270   -0.15164
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.76320    8.80040  -0.03720   -0.42271
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.05000    8.06000  -0.01000   -0.12407
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.38800    8.41990  -0.03190   -0.37886
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.88450    9.92640  -0.04190   -0.42211
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.69370    9.73480  -0.04110   -0.42220
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.66000    8.67000  -0.01000   -0.11534
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
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德信大發基金                                                       25.03000   25.12000  -0.09000   -0.35828
德信中國精選成長基金                                               10.08000   10.19000  -0.11000   -1.07949
德信台灣主流中小基金                                               15.80000   15.89000  -0.09000   -0.56639
德信新興股票組合基金                                               10.16000   10.27000  -0.11000   -1.07108
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94420   11.94370   0.00050    0.00419
德信萬瑞基金                                                       10.72420   10.70110   0.02310    0.21587
德信數位時代基金                                                   24.96000   24.96000   0.00000    0.00000
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.97640    9.98900  -0.01260   -0.12614
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.92340    9.92860  -0.00520   -0.05237
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67280   11.67240   0.00040    0.00343
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.11000   13.20000  -0.09000   -0.68182
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.89000   18.04000  -0.15000   -0.83149
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.42690   10.40370   0.02320    0.22300
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.13120   15.09760   0.03360    0.22255
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.03920    8.00200   0.03720    0.46488
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.85430   10.84300   0.01130    0.10421
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.32700   11.31660   0.01040    0.09190
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.08380   13.02330   0.06050    0.46455
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摩根大歐洲基金                                                     16.70000   16.79000  -0.09000   -0.53603
摩根中小基金                                                       18.98000   18.94000   0.04000    0.21119
摩根中國A股基金                                                    11.77000   11.94000  -0.17000   -1.42379
摩根中國A股基金(美元)                                               9.26000    9.42000  -0.16000   -1.69851
摩根中國亮點基金                                                   11.47000   11.79000  -0.32000   -2.71416
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.33220   10.44110  -0.10890   -1.04299
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.52180   11.65270  -0.13090   -1.12334
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.77230    8.88530  -0.11300   -1.27176
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.71660   11.84020  -0.12360   -1.04390
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.57550   13.72970  -0.15420   -1.12311
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.06000   17.06000   0.00000    0.00000
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.06000   17.06000   0.00000    0.00000
摩根台灣增長基金                                                   45.13000   45.14000  -0.01000   -0.02215
摩根平衡基金                                                       26.46000   26.45000   0.01000    0.03781
摩根全球α基金                                                     18.58000   18.63000  -0.05000   -0.26838
摩根全球平衡基金                                                   14.45230   14.50010  -0.04780   -0.32965
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.43070    9.44320  -0.01250   -0.13237
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.44900   10.46410  -0.01510   -0.14430
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.84140    9.86000  -0.01860   -0.18864
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.20600   11.22090  -0.01490   -0.13279
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.87410    9.89280  -0.01870   -0.18903
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.16200   10.20380  -0.04180   -0.40965
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.12950   13.18350  -0.05400   -0.40960
摩根亞洲基金                                                       51.93000   52.62000  -0.69000   -1.31129
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.21820    8.20150   0.01670    0.20362
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.60590    9.59710   0.00880    0.09169
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.49320    8.48590   0.00730    0.08603
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.07630   12.05170   0.02460    0.20412
摩根東方內需機會基金                                               16.46000   16.68000  -0.22000   -1.31894
摩根東方科技基金                                                   29.83000   30.60000  -0.77000   -2.51634
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.33000    9.40000  -0.07000   -0.74468
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.65000    9.75000  -0.10000   -1.02564
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.10000    9.20000  -0.10000   -1.08696
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.05000   11.13000  -0.08000   -0.71878
摩根金龍收成基金                                                   18.62000   19.11000  -0.49000   -2.56410
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09050   15.09000   0.00050    0.00331
摩根絕對日本基金                                                   13.29000   13.47000  -0.18000   -1.33630
摩根新金磚五國基金                                                 10.87000   10.99000  -0.12000   -1.09190
摩根新絲路基金                                                      8.91000    9.06000  -0.15000   -1.65563
摩根新興35基金                                                     12.13000   12.32000  -0.19000   -1.54221
摩根新興日本基金                                                   23.01000   23.09000  -0.08000   -0.34647
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.10660    7.11850  -0.01190   -0.16717
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.33980    9.36130  -0.02150   -0.22967
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.09220    9.11410  -0.02190   -0.24029
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.41780   10.43430  -0.01650   -0.15813
摩根新興科技基金                                                   45.50000   45.59000  -0.09000   -0.19741
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.15080    8.14730   0.00350    0.04296
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.42220   10.41770   0.00450    0.04320
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.26170    8.31540  -0.05370   -0.64579
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.98330    9.06710  -0.08380   -0.92422
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.44660    8.52620  -0.07960   -0.93359
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.57440    9.63660  -0.06220   -0.64546
摩根龍揚基金                                                       27.80000   28.53000  -0.73000   -2.55871
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.77000   10.82000  -0.05000   -0.46211
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.52000   10.57000  -0.05000   -0.47304
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.21820    9.22450  -0.00630   -0.06830
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.19920   11.20670  -0.00750   -0.06692
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聯邦中國龍基金                                                     20.78000   20.73000   0.05000    0.24120
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.70610   11.70650  -0.00040   -0.00342
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.91500   10.91310   0.00190    0.01741
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.90810    9.88350   0.02460    0.24890
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.06900   10.06940  -0.00040   -0.00397
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.44360    9.44190   0.00170    0.01800
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.56700    8.54570   0.02130    0.24925
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.00320   10.04850  -0.04530   -0.45081
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.05360   10.06310  -0.00950   -0.09440
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.47100    9.49070  -0.01970   -0.20757
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.60860    9.59420   0.01440    0.15009
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.19090    9.21000  -0.01910   -0.20738
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.32400    9.31000   0.01400    0.15038
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.01760   11.02760  -0.01000   -0.09068
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.78220   10.78850  -0.00630   -0.05840
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.97550    9.94890   0.02660    0.26737
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.39840   10.40790  -0.00950   -0.09128
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.16060   10.16650  -0.00590   -0.05803
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.40310    9.37810   0.02500    0.26658
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.12060   19.98960   0.13100    0.65534
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.94350    9.03630  -0.09280   -1.02697
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.22730    9.28980  -0.06250   -0.67278
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.92850    9.02120  -0.09270   -1.02758
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.21170    9.27410  -0.06240   -0.67284
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17530   13.17480   0.00050    0.00380
聯邦精選科技基金                                                   10.60000   10.54000   0.06000    0.56926
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.02000   15.99020   0.02980    0.18636
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.74330   11.81190  -0.06860   -0.58077
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.26760   11.31210  -0.04450   -0.39338
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.79530   10.83800  -0.04270   -0.39398
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.71680   11.70240   0.01440    0.12305
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.94270   10.91720   0.02550    0.23358
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.36840   10.35560   0.01280    0.12360
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.47380    8.45400   0.01980    0.23421
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聯博大利基金                                                       31.82000   31.90000  -0.08000   -0.25078
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.74000   14.95000  -0.21000   -1.40468
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.69000   14.94000  -0.25000   -1.67336
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.70000    9.83000  -0.13000   -1.32248
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.41000   15.47000  -0.06000   -0.38785
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.14000   12.19000  -0.05000   -0.41017
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.81000   12.83000  -0.02000   -0.15588
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.01000   12.06000  -0.05000   -0.41459
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.69000    7.70000  -0.01000   -0.12987
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.66000   11.70000  -0.04000   -0.34188
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.21000   14.30000  -0.09000   -0.62937
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.24000   10.29000  -0.05000   -0.48591
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.47000    8.51000  -0.04000   -0.47004
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.22000   11.31000  -0.09000   -0.79576
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.96000   14.04000  -0.08000   -0.56980
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.41000   14.50000  -0.09000   -0.62069
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.35000   14.44000  -0.09000   -0.62327
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.33000    9.40000  -0.07000   -0.74468
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.12000   15.21000  -0.09000   -0.59172
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.98000   10.06000  -0.08000   -0.79523
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.01000   20.12000  -0.11000   -0.54672
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.13000   18.22000  -0.09000   -0.49396
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.50000   12.54000  -0.04000   -0.31898
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.88000   14.96000  -0.08000   -0.53476
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.63000   15.66000  -0.03000   -0.19157
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.68000   14.76000  -0.08000   -0.54201
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.84000   14.91000  -0.07000   -0.46948
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.18000   13.25000  -0.07000   -0.52830
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.19000   13.25000  -0.06000   -0.45283
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.96000    8.99000  -0.03000   -0.33370
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.82000   13.88000  -0.06000   -0.43228
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.33000   18.35000  -0.02000   -0.10899
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.15000   17.16000  -0.01000   -0.05828
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.08000   13.09000  -0.01000   -0.07639
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.91000   13.87000   0.04000    0.28839
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.94000   12.94000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.93000    7.93000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.85000   12.86000  -0.01000   -0.07776
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.17000   14.23000  -0.06000   -0.42164
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.15000   14.20000  -0.05000   -0.35211
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
聯博貨幣市場基金                                                   15.00530   15.00490   0.00040    0.00267
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.32970   10.31670   0.01300    0.12601
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.41690   13.42300  -0.00610   -0.04544
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.34520    7.33590   0.00930    0.12677
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.64000   13.62000   0.02000    0.14684
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.68000   13.66000   0.02000    0.14641
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.02000    8.99000   0.03000    0.33370
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瀚亞中小型股基金                                                   18.67000   18.83000  -0.16000   -0.84971
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.38000   10.51000  -0.13000   -1.23692
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.75000   10.87000  -0.12000   -1.10396
瀚亞巴西基金                                                        5.22000    5.22000   0.00000    0.00000
瀚亞外銷基金                                                       37.40000   37.53000  -0.13000   -0.34639
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.60000   11.65000  -0.05000   -0.42918
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.92000   10.99000  -0.07000   -0.63694
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.50000    9.57000  -0.07000   -0.73145
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.11000    9.14000  -0.03000   -0.32823
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.25000    9.31000  -0.06000   -0.64447
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.63430   10.66870  -0.03440   -0.32244
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.26930   10.30510  -0.03580   -0.34740
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.14160   12.16610  -0.02450   -0.20138
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.10210   10.11010  -0.00800   -0.07913
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.32790    7.35190  -0.02400   -0.32645
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.84860    7.87590  -0.02730   -0.34663
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.96140    7.97750  -0.01610   -0.20182
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.98350    6.98910  -0.00560   -0.08012
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.65950    8.67700  -0.01750   -0.20168
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.01420    9.04370  -0.02950   -0.32619
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.17710    9.20910  -0.03200   -0.34748
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.02610    9.04440  -0.01830   -0.20234
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.59000   11.61000  -0.02000   -0.17227
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.13000   11.18000  -0.05000   -0.44723
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.34000   10.38000  -0.04000   -0.38536
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.80120    9.76330   0.03790    0.38819
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.78270    9.89500  -0.11230   -1.13492
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.58600    9.72630  -0.14030   -1.44248
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.63120    9.76330  -0.13210   -1.35303
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.23000   13.07000   0.16000    1.22418
瀚亞印度基金-美元                                                  12.34000   12.22000   0.12000    0.98200
瀚亞印度基金-新台幣                                                27.37000   27.08000   0.29000    1.07090
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                               10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.69000    9.61000   0.08000    0.83247
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                               10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.77000   11.82000  -0.05000   -0.42301
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.30000   11.49000  -0.19000   -1.65361
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.02000   10.21000  -0.19000   -1.86092
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.12000   14.34000  -0.22000   -1.53417
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.88000    9.03000  -0.15000   -1.66113
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.53000    8.69000  -0.16000   -1.84120
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.55000    8.68000  -0.13000   -1.49770
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.29000   11.38000  -0.09000   -0.79086
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.56300   11.64870  -0.08570   -0.73570
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.16380   13.13300   0.03080    0.23452
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.48050   10.57270  -0.09220   -0.87206
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.27050   10.33430  -0.06380   -0.61736
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.44160   11.47990  -0.03830   -0.33363
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.78990    8.85480  -0.06490   -0.73294
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.47400    9.47350   0.00050    0.00528
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.62650    8.70230  -0.07580   -0.87103
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.44180    8.49420  -0.05240   -0.61689
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.80340    8.83220  -0.02880   -0.32608
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.22970   14.25040  -0.02070   -0.14526
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.70300   10.73060  -0.02760   -0.25721
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.40910   10.46190  -0.05280   -0.50469
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.30010   12.31800  -0.01790   -0.14532
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.85000   10.90000  -0.05000   -0.45872
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.32000   19.75000  -0.43000   -2.17722
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57600   13.57550   0.00050    0.00368
瀚亞美國高科技基金                                                 25.86000   26.18000  -0.32000   -1.22231
瀚亞高科技基金                                                     51.96000   52.21000  -0.25000   -0.47884
瀚亞理財通基金                                                     25.35000   25.40000  -0.05000   -0.19685
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.14000    9.09000   0.05000    0.55006
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.66000    8.64000   0.02000    0.23148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.30000    8.31000  -0.01000   -0.12034
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.47000    8.47000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.34000    8.35000  -0.01000   -0.11976
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.48000    8.48000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.04000    9.01000   0.03000    0.33296
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.23000    9.19000   0.04000    0.43526
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.38000    8.39000  -0.01000   -0.11919
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.55000    8.56000  -0.01000   -0.11682
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.49000    8.51000  -0.02000   -0.23502
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.63000    8.64000  -0.01000   -0.11574
瀚亞菁華基金                                                       20.24000   20.39000  -0.15000   -0.73565
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.93600   12.95820  -0.02220   -0.17132
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.96080    8.97610  -0.01530   -0.17045
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.23670   10.29700  -0.06030   -0.58561
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.66210   10.51670   0.14540    1.38256
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.97370   10.05050  -0.07680   -0.76414
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.41610    9.45470  -0.03860   -0.40826
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.67900    9.68880  -0.00980   -0.10115
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.01550    8.06260  -0.04710   -0.58418
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.89090    7.78530   0.10560    1.35640
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.44830    8.51340  -0.06510   -0.76468
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.86800    7.90040  -0.03240   -0.41011
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.52620    7.53380  -0.00760   -0.10088
瀚亞電通網基金                                                     13.08000   13.17000  -0.09000   -0.68337
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.46950   13.46930   0.00020    0.00148
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.37990   10.37220   0.00770    0.07424
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.59400    9.61040  -0.01640   -0.17065
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.23300   11.23280   0.00020    0.00178
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       11.04000   11.15000  -0.11000   -0.98655
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