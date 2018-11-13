[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/11/12 107/11/09 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.62530 10.62400 0.00130 0.01224 大華銀多元特別收益平衡基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.85430 9.86980 -0.01550 -0.15704 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.85710 9.87250 -0.01540 -0.15599 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.80610 9.81770 -0.01160 -0.11815 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.80620 9.81780 -0.01160 -0.11815 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 20.80000 21.36000 -0.56000 -2.62172 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.77000 23.13000 -1.36000 -5.87981 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.15660 9.16640 -0.00980 -0.10691 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.47170 9.48120 -0.00950 -0.10020 中國信託台灣活力基金 12.47000 12.54000 -0.07000 -0.55821 中國信託台灣優勢基金 14.47000 14.58000 -0.11000 -0.75446 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.51000 8.58000 -0.07000 -0.81585 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.10000 9.18000 -0.08000 -0.87146 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.89320 9.87140 0.02180 0.22084 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.18070 9.16050 0.02020 0.22051 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.27350 10.28130 -0.00780 -0.07587 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.49570 9.50290 -0.00720 -0.07577 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.38830 10.49090 -0.10260 -0.97799 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.00080 9.08960 -0.08880 -0.97694 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.52750 10.58620 -0.05870 -0.55450 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.41930 9.47180 -0.05250 -0.55428 中國信託智能運動基金-台幣 10.15000 10.27000 -0.12000 -1.16845 中國信託智能運動基金-美元 9.87000 10.03000 -0.16000 -1.59521 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.93000 9.03000 -0.10000 -1.10742 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.81000 8.94000 -0.13000 -1.45414 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99720 10.99680 0.00040 0.00364 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.31850 9.31330 0.00520 0.05583 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.89790 8.89290 0.00500 0.05622 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.47820 9.48450 -0.00630 -0.06642 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.04540 9.05130 -0.00590 -0.06518 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.18000 11.23000 -0.05000 -0.44524 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.84000 10.89000 -0.05000 -0.45914 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 51.91000 51.99000 -0.08000 -0.15388 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.78030 38.62660 0.15370 0.39791 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.41020 37.20210 0.20810 0.55938 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.02000 17.31000 -0.29000 -1.67533 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48450 11.48340 0.00110 0.00958 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.47230 10.44600 0.02630 0.25177 元大上證50基金 27.47000 27.29000 0.18000 0.65958 元大大中華TMT基金-人民幣 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140 元大大中華TMT基金-新台幣 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.83000 13.09000 -0.26000 -1.98625 元大大中華價值指數基金-美元 11.89400 12.15300 -0.25900 -2.13116 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.04100 16.33300 -0.29200 -1.78779 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.62800 9.68300 -0.05500 -0.56801 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644 元大中國平衡基金-人民幣 2.84000 2.86000 -0.02000 -0.69930 元大中國平衡基金-新台幣 12.57000 12.62000 -0.05000 -0.39620 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.45380 45.46930 -0.01550 -0.03409 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49010 10.48610 0.00400 0.03815 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.65990 9.67020 -0.01030 -0.10651 元大中國機會債券基金-新台幣 9.54610 9.51940 0.02670 0.28048 元大巴西指數基金 6.34600 6.27800 0.06800 1.08315 元大巴菲特基金 24.06000 24.07000 -0.01000 -0.04155 元大日經225基金 28.03000 28.01000 0.02000 0.07140 元大台商收成基金 20.71000 20.72000 -0.01000 -0.04826 元大台灣50單日反向1倍基金 13.22000 13.25000 -0.03000 -0.22642 元大台灣50單日正向2倍基金 32.46000 32.33000 0.13000 0.40210 元大台灣中型100基金 29.46000 29.40000 0.06000 0.20408 元大台灣加權股價指數基金 23.19300 23.18400 0.00900 0.03882 元大台灣卓越50基金 77.65000 77.62000 0.03000 0.03865 元大台灣金融基金 17.88000 17.92000 -0.04000 -0.22321 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.65000 29.61000 0.04000 0.13509 元大台灣高股息基金 24.16000 24.20000 -0.04000 -0.16529 元大台灣電子科技基金 32.26000 32.27000 -0.01000 -0.03099 元大全球ETF成長組合基金 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 元大全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.35000 -0.03000 -0.20906 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.61000 12.63000 -0.02000 -0.15835 元大全球不動產證券化基金-美元 11.71500 11.75200 -0.03700 -0.31484 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.50000 8.62000 -0.12000 -1.39211 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.45000 6.55000 -0.10000 -1.52672 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.98000 8.00000 -0.02000 -0.25000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.23000 6.24000 -0.01000 -0.16026 元大全球股票入息基金-美元配息 9.25800 9.34800 -0.09000 -0.96277 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.17000 9.22000 -0.05000 -0.54230 元大全球新興市場精選組合基金 12.53000 12.69000 -0.16000 -1.26084 元大全球農業商機基金 17.30000 17.35000 -0.05000 -0.28818 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.65100 8.79800 -0.14700 -1.67083 元大印度指數基金 9.13100 9.02500 0.10600 1.17452 元大印度基金 11.57000 11.49000 0.08000 0.69626 元大多多基金 15.09000 15.21000 -0.12000 -0.78895 元大多福基金 46.66000 46.96000 -0.30000 -0.63884 元大亞太成長基金 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.49130 8.48850 0.00280 0.03299 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.93210 6.94980 -0.01770 -0.25468 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.99700 9.15100 -0.15400 -1.68288 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.19000 9.31000 -0.12000 -1.28894 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.56900 9.68400 -0.11500 -1.18753 元大卓越基金 40.59000 40.62000 -0.03000 -0.07386 元大店頭基金 6.97000 7.02000 -0.05000 -0.71225 元大泛歐成長基金 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548 元大美元貨幣市場基金-美元 10.31020 10.30960 0.00060 0.00582 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.63370 9.59880 0.03490 0.36359 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.64670 31.54870 0.09800 0.31063 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.01760 35.71150 0.30610 0.85715 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.04410 20.16040 -0.11630 -0.57687 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.00800 16.80000 0.20800 1.23810 元大美國政府7至10年期債券基金 38.32410 38.10940 0.21470 0.56338 元大高科技基金 16.53000 16.66000 -0.13000 -0.78031 元大得利貨幣市場基金 16.27020 16.26950 0.00070 0.00430 元大得寶貨幣市場基金 11.99360 11.99310 0.00050 0.00417 元大富櫃50基金 10.49000 10.56000 -0.07000 -0.66288 元大華夏中小基金 6.31000 6.36000 -0.05000 -0.78616 元大新中國基金-人民幣 8.40000 8.49000 -0.09000 -1.06007 元大新中國基金-美元 7.79500 7.89100 -0.09600 -1.21658 元大新中國基金-新台幣 7.76000 7.82000 -0.06000 -0.76726 元大新主流基金 20.69000 20.86000 -0.17000 -0.81496 元大新東協平衡基金-美元 8.95400 9.04200 -0.08800 -0.97324 元大新東協平衡基金-新台幣 8.72000 8.77000 -0.05000 -0.57013 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.13320 10.23720 -0.10400 -1.01590 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.28390 9.39380 -0.10990 -1.16992 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.10860 10.14260 -0.03400 -0.33522 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.66470 8.73900 -0.07430 -0.85021 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.67990 9.67880 0.00110 0.01137 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.20010 9.22910 -0.02900 -0.31422 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.81940 9.78330 0.03610 0.36900 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.33770 9.33270 0.00500 0.05358 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.39130 9.38850 0.00280 0.02982 元大新興亞洲基金 10.49000 10.65000 -0.16000 -1.50235 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.82140 8.83510 -0.01370 -0.15506 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.48620 8.49940 -0.01320 -0.15531 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.05720 9.03880 0.01840 0.20357 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.71670 8.69910 0.01760 0.20232 元大萬泰貨幣市場基金 15.11620 15.11560 0.00060 0.00397 元大經貿基金 32.56000 32.77000 -0.21000 -0.64083 元大實質多重資產基金-人民幣 8.79000 8.85000 -0.06000 -0.67797 元大實質多重資產基金-美元 8.01000 8.07200 -0.06200 -0.76809 元大實質多重資產基金-新台幣 8.44000 8.48000 -0.04000 -0.47170 元大滬深300單日反向1倍基金 15.96000 16.06000 -0.10000 -0.62267 元大滬深300單日正向2倍基金 12.34000 12.13000 0.21000 1.73124 元大摩臺基金 35.83000 35.79000 0.04000 0.11176 元大標普500基金 25.79000 25.96000 -0.17000 -0.65485 元大標普500單日反向1倍基金 13.25000 13.11000 0.14000 1.06789 元大標普500單日正向2倍基金 32.65000 33.33000 -0.68000 -2.04020 元大標智滬深300基金 15.01000 14.81000 0.20000 1.35044 元大歐洲50基金 23.18000 23.26000 -0.08000 -0.34394 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.47500 9.51290 -0.03790 -0.39841 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.21210 10.21090 0.00120 0.01175 元大績效基金 43.21000 43.54000 -0.33000 -0.75792 元大韓國KOSPI200基金 20.36000 20.37000 -0.01000 -0.04909 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.90000 13.90000 0.00000 0.00000 日盛上選基金 28.59000 28.63000 -0.04000 -0.13971 日盛小而美基金 15.70000 15.72000 -0.02000 -0.12723 日盛中國內需動力基金 8.58000 8.72000 -0.14000 -1.60550 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.62020 11.58660 0.03360 0.28999 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.64600 9.61810 0.02790 0.29008 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.58920 11.59080 -0.00160 -0.01380 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.61510 9.61630 -0.00120 -0.01248 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.48060 10.46350 0.01710 0.16343 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.67960 8.66540 0.01420 0.16387 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.23000 9.36000 -0.13000 -1.38889 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.70000 8.85000 -0.15000 -1.69492 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.98000 9.11000 -0.13000 -1.42700 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.56000 9.67000 -0.11000 -1.13754 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.62000 9.69000 -0.07000 -0.72239 日盛日盛基金 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(美元) 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.02570 10.05170 -0.02600 -0.25866 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.31920 9.34330 -0.02410 -0.25794 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.82750 9.83580 -0.00830 -0.08439 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.13630 9.14400 -0.00770 -0.08421 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39310 2.38740 0.00570 0.23875 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64370 1.63980 0.00390 0.23783 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36020 0.36040 -0.00020 -0.05549 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24820 0.24830 -0.00010 -0.04027 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.92930 11.90660 0.02270 0.19065 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.08610 8.07070 0.01540 0.19081 日盛亞洲機會基金 6.24000 6.31000 -0.07000 -1.10935 日盛首選基金 14.81000 14.84000 -0.03000 -0.20216 日盛高科技基金 15.50000 15.52000 -0.02000 -0.12887 日盛貨幣市場基金 14.78430 14.78370 0.00060 0.00406 日盛新台商基金 34.59000 34.63000 -0.04000 -0.11551 日盛精選五虎基金 32.97000 32.99000 -0.02000 -0.06062 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49850 13.49800 0.00050 0.00370 台新2000高科技基金 24.98000 25.07000 -0.09000 -0.35899 台新MSCI中國基金 18.28000 18.74000 -0.46000 -2.45464 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.29000 19.33000 -0.04000 -0.20693 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.40000 18.33000 0.07000 0.38189 台新大眾貨幣市場基金 14.17570 14.17510 0.00060 0.00423 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.52800 10.52800 0.00000 0.00000 台新中美貨幣市場基金-美元 10.49520 10.50730 -0.01210 -0.11516 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.06830 10.04390 0.02440 0.24293 台新中國通基金 35.37000 35.50000 -0.13000 -0.36620 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.42740 0.43280 -0.00540 -1.24769 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.14800 13.26700 -0.11900 -0.89696 台新中國精選中小基金-美元 0.28400 0.28750 -0.00350 -1.21739 台新中國精選中小基金-新台幣 8.76000 8.83000 -0.07000 -0.79275 台新主流基金 19.88000 19.86000 0.02000 0.10070 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.13000 20.00000 0.13000 0.65000 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65730 0.65540 0.00190 0.28990 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.85000 14.76000 0.09000 0.60976 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48400 0.48260 0.00140 0.29010 台新台灣中小基金 27.93000 28.06000 -0.13000 -0.46329 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.71000 9.71130 -0.00130 -0.01339 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.89950 8.92970 -0.03020 -0.33820 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.37000 8.37000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.00300 10.03690 -0.03390 -0.33775 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.89380 9.93210 -0.03830 -0.38562 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.75010 10.79160 -0.04150 -0.38456 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 台新印度基金 13.52000 13.34000 0.18000 1.34933 台新亞美短期債券基金 10.84810 10.84700 0.00110 0.01014 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.37050 8.35740 0.01310 0.15675 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27720 0.27770 -0.00050 -0.18005 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.74940 11.73100 0.01840 0.15685 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38370 0.38450 -0.00080 -0.20806 台新真吉利貨幣市場基金 11.10000 11.09970 0.00030 0.00270 台新高股息平衡基金 27.61100 27.56750 0.04350 0.15779 台新智慧生活基金-美元 9.55750 9.70760 -0.15010 -1.54621 台新智慧生活基金-新台幣 9.82000 9.94000 -0.12000 -1.20724 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.20910 8.23500 -0.02590 -0.31451 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.38410 8.38050 0.00360 0.04296 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.91300 8.94140 -0.02840 -0.31762 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.11180 9.10800 0.00380 0.04172 台新新興市場債券基金(A類型) 10.41970 10.45440 -0.03470 -0.33192 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33330 0.33560 -0.00230 -0.68534 台新新興市場債券基金(B類型) 7.69920 7.72490 -0.02570 -0.33269 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25940 0.26120 -0.00180 -0.68913 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.26000 5.34000 -0.08000 -1.49813 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.29000 20.23000 0.06000 0.29659 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.41000 14.66000 -0.25000 -1.70532 未來資產亞洲新富基金 17.86000 17.94000 -0.08000 -0.44593 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57820 12.57780 0.00040 0.00318 未來資產阿波羅基金 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.16420 11.16320 0.00100 0.00896 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.84020 9.83130 0.00890 0.09053 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11100 9.10440 0.00660 0.07249 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42750 10.42000 0.00750 0.07198 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.62300 7.61830 0.00470 0.06169 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.78510 8.77970 0.00540 0.06151 永豐中小基金 46.39000 46.75000 -0.36000 -0.77005 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71530 1.71410 0.00120 0.07001 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29280 2.29130 0.00150 0.06547 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.72340 7.71200 0.01140 0.14782 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.01660 10.00180 0.01480 0.14797 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.15000 4.20000 -0.05000 -1.19048 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.43000 18.64000 -0.21000 -1.12661 永豐主流品牌基金 16.40000 16.69000 -0.29000 -1.73757 永豐永豐基金 31.04000 31.11000 -0.07000 -0.22501 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.37670 9.43290 -0.05620 -0.59579 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.52400 9.58100 -0.05700 -0.59493 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.27950 9.32500 -0.04550 -0.48794 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.42620 9.47240 -0.04620 -0.48773 永豐亞洲民生消費基金 10.33000 10.44000 -0.11000 -1.05364 永豐南非幣2021保本基金 13.19160 13.19150 0.00010 0.00076 永豐高科技基金 20.36000 20.46000 -0.10000 -0.48876 永豐貨幣市場基金 13.89520 13.89470 0.00050 0.00360 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11850 2.11730 0.00120 0.05668 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52440 2.52300 0.00140 0.05549 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.67530 7.66480 0.01050 0.13699 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.38920 10.37510 0.01410 0.13590 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.90970 6.91490 -0.00520 -0.07520 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.72930 10.73740 -0.00810 -0.07544 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.96000 9.14000 -0.18000 -1.96937 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.01000 7.17000 -0.16000 -2.23152 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.11000 16.44000 -0.33000 -2.00730 永豐臺灣加權ETF基金 49.00000 48.99000 0.01000 0.02041 永豐領航科技基金 33.44000 33.79000 -0.35000 -1.03581 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.04000 11.20000 -0.16000 -1.42857 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.64000 10.79000 -0.15000 -1.39018 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.44000 9.52000 -0.08000 -0.84034 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 永豐趨勢平衡基金 36.50000 37.07000 -0.57000 -1.53763 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.65800 11.65460 0.00340 0.02917 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.40500 9.40890 -0.00390 -0.04145 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74570 9.74980 -0.00410 -0.04205 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.42520 9.42210 0.00310 0.03290 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.65680 9.65360 0.00320 0.03315 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.42570 9.42870 -0.00300 -0.03182 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.89070 9.89380 -0.00310 -0.03133 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.40300 9.39980 0.00320 0.03404 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71550 9.71220 0.00330 0.03398 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.85000 8.92000 -0.07000 -0.78475 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.47000 9.56000 -0.09000 -0.94142 兆豐國際中小基金 13.07000 13.15000 -0.08000 -0.60837 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.95000 13.17000 -0.22000 -1.67046 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.92000 17.21000 -0.29000 -1.68507 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.82000 17.15000 -0.33000 -1.92420 兆豐國際生命科學基金 15.51000 15.67000 -0.16000 -1.02106 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.05150 10.06820 -0.01670 -0.16587 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.28150 10.32280 -0.04130 -0.40009 兆豐國際全球基金 30.35000 30.63000 -0.28000 -0.91414 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.31620 10.31550 0.00070 0.00679 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.09850 10.05580 0.04270 0.42463 兆豐國際國民基金 19.43000 19.50000 -0.07000 -0.35897 兆豐國際第一基金 11.38000 11.44000 -0.06000 -0.52448 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85720 9.82940 0.02780 0.28282 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.76290 7.74100 0.02190 0.28291 兆豐國際萬全基金 18.49000 18.56000 -0.07000 -0.37716 兆豐國際電子基金 22.09000 22.13000 -0.04000 -0.18075 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.57000 20.54000 0.03000 0.14606 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.61000 17.64000 -0.03000 -0.17007 兆豐國際豐台灣基金 30.65000 30.69000 -0.04000 -0.13034 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51440 12.51390 0.00050 0.00400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.88000 9.89230 -0.01230 -0.12434 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.82720 9.83680 -0.00960 -0.09759 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.86130 9.87050 -0.00920 -0.09321 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.88160 9.89380 -0.01220 -0.12331 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.83440 9.84400 -0.00960 -0.09752 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.86040 9.86950 -0.00910 -0.09220 合庫台灣基金 9.58000 9.66000 -0.08000 -0.82816 合庫全球高收益債券基金A類型 11.02520 11.03450 -0.00930 -0.08428 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.89790 11.94230 -0.04440 -0.37179 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.64980 10.68390 -0.03410 -0.31917 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.41030 11.45110 -0.04080 -0.35630 合庫全球高收益債券基金B類型 7.95230 7.95900 -0.00670 -0.08418 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.25550 9.29010 -0.03460 -0.37244 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.84490 8.87330 -0.02840 -0.32006 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.72680 8.75820 -0.03140 -0.35852 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.07990 9.10920 -0.02930 -0.32165 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.38000 10.43000 -0.05000 -0.47939 合庫全球新興市場基金 8.67000 8.80000 -0.13000 -1.47727 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 合庫貨幣市場基金 10.13940 10.13910 0.00030 0.00296 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.32770 9.34250 -0.01480 -0.15842 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.58140 9.59710 -0.01570 -0.16359 合庫新興多重收益基金A類型 9.86930 9.86750 0.00180 0.01824 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.30110 11.32270 -0.02160 -0.19077 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.58730 13.59620 -0.00890 -0.06546 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.51870 8.53270 -0.01400 -0.16407 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.20900 9.22420 -0.01520 -0.16478 合庫新興多重收益基金B類型 7.66360 7.66210 0.00150 0.01958 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.50550 8.52180 -0.01630 -0.19127 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.95180 9.95800 -0.00620 -0.06226 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 安本標準兩岸價值基金 9.84000 10.04000 -0.20000 -1.99203 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.04720 11.04640 0.00080 0.00724 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.86620 9.89420 -0.02800 -0.28299 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.71290 9.70580 0.00710 0.07315 安聯中國東協基金 14.37000 14.61000 -0.24000 -1.64271 安聯中國策略基金-美元 9.41000 9.58000 -0.17000 -1.77453 安聯中國策略基金-新臺幣 12.17000 12.35000 -0.18000 -1.45749 安聯中華新思路基金-人民幣 11.96000 12.16000 -0.20000 -1.64474 安聯中華新思路基金-美元 11.03000 11.24000 -0.21000 -1.86833 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.34000 10.50000 -0.16000 -1.52381 安聯台灣大壩基金 24.44000 24.51000 -0.07000 -0.28560 安聯台灣科技基金 39.11000 39.28000 -0.17000 -0.43279 安聯台灣貨幣市場基金 12.50360 12.50320 0.00040 0.00320 安聯台灣智慧基金 26.40000 26.51000 -0.11000 -0.41494 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05200 10.05360 -0.00160 -0.01591 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.90160 14.89690 0.00470 0.03155 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47160 9.46850 0.00310 0.03274 安聯四季成長組合基金-美元 11.01000 11.10000 -0.09000 -0.81081 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.28000 11.32000 -0.04000 -0.35336 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.29100 12.28960 0.00140 0.01139 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06270 10.05910 0.00360 0.03579 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.11190 12.10820 0.00370 0.03056 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.30970 9.30860 0.00110 0.01182 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.16560 9.16220 0.00340 0.03711 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.82020 8.81750 0.00270 0.03062 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.01000 11.09000 -0.08000 -0.72137 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.91000 10.96000 -0.05000 -0.45620 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.94000 11.02000 -0.08000 -0.72595 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.02690 12.03200 -0.00510 -0.04239 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.90590 10.91040 -0.00450 -0.04125 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.56280 10.56500 -0.00220 -0.02082 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.73730 8.74040 -0.00310 -0.03547 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.53240 8.53590 -0.00350 -0.04100 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.23790 8.23960 -0.00170 -0.02063 安聯全球人口趨勢基金 11.33000 11.39000 -0.06000 -0.52678 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.32000 9.52000 -0.20000 -2.10084 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.07000 35.69000 -0.62000 -1.73718 安聯全球油礦金趨勢基金 8.13000 8.17000 -0.04000 -0.48960 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.89770 11.88540 0.01230 0.10349 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.25630 10.24560 0.01070 0.10444 安聯全球新興市場基金 16.13000 16.36000 -0.23000 -1.40587 安聯全球農金趨勢基金 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 安聯全球綠能趨勢基金 8.38000 8.47000 -0.09000 -1.06257 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.22000 10.30000 -0.08000 -0.77670 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.80000 -0.07000 -0.71429 安聯亞洲動態策略基金 20.55000 20.82000 -0.27000 -1.29683 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.09400 10.08990 0.00410 0.04063 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79730 9.79330 0.00400 0.04084 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.93200 81.88110 0.05090 0.06216 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.10210 12.10340 -0.00130 -0.01074 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.53260 63.49680 0.03580 0.05638 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.30880 9.30980 -0.00100 -0.01074 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58140 2.58090 0.00050 0.01937 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.34460 10.34020 0.00440 0.04255 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19260 2.18910 0.00350 0.15988 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.55000 8.54260 0.00740 0.08662 宏利台灣動力基金 27.21000 27.29000 -0.08000 -0.29315 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.75490 9.81900 -0.06410 -0.65282 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.55660 9.58490 -0.02830 -0.29526 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.59320 7.64310 -0.04990 -0.65288 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.56330 7.59270 -0.02940 -0.38721 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 宏利全球債券組合基金 12.88910 12.88360 0.00550 0.04269 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77310 2.77570 -0.00260 -0.09367 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62590 11.62150 0.00440 0.03786 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.55590 8.55310 0.00280 0.03274 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43390 2.42840 0.00550 0.22649 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.80270 10.76920 0.03350 0.31107 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.13420 3.18100 -0.04680 -1.47124 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50570 0.51240 -0.00670 -1.30757 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.62000 14.80000 -0.18000 -1.21622 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76760 11.79520 -0.02760 -0.23399 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.41900 10.44190 -0.02290 -0.21931 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.07020 10.07950 -0.00930 -0.09227 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.75160 8.77120 -0.01960 -0.22346 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.36620 8.38450 -0.01830 -0.21826 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.26520 8.27330 -0.00810 -0.09791 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.22280 8.24140 -0.01860 -0.22569 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75370 2.75860 -0.00490 -0.17763 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39900 0.39960 -0.00060 -0.15015 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.09580 12.09740 -0.00160 -0.01323 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90710 0.90830 -0.00120 -0.13211 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.23700 7.23840 -0.00140 -0.01934 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00810 2.01200 -0.00390 -0.19384 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28880 0.28920 -0.00040 -0.13831 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.85000 8.85150 -0.00150 -0.01695 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32050 0.32090 -0.00040 -0.12465 宏利萬利貨幣市場基金 13.65170 13.65130 0.00040 0.00293 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.32000 2.39000 -0.07000 -2.92887 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.57000 10.81000 -0.24000 -2.22017 宏利臺灣股息收益基金 23.43000 23.42000 0.01000 0.04270 宏利澳幣保本基金 12.23840 12.24140 -0.00300 -0.02451 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.56000 10.62000 -0.06000 -0.56497 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.97000 11.09000 -0.12000 -1.08206 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.44000 10.58000 -0.14000 -1.32325 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.47000 9.57000 -0.10000 -1.04493 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.27000 11.38000 -0.11000 -0.96661 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.96010 9.94050 0.01960 0.19717 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.13540 9.12660 0.00880 0.09642 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.58520 8.54620 0.03900 0.45634 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.37120 10.32410 0.04710 0.45621 貝萊德亞美利加收益基金 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.36000 9.44000 -0.08000 -0.84746 貝萊德新台幣基金 12.94110 12.94080 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 23.30000 23.45000 -0.15000 -0.63966 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27630 11.27470 0.00160 0.01419 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82180 9.81580 0.00600 0.06113 保德信大中華基金-人民幣 8.78000 8.95000 -0.17000 -1.89944 保德信大中華基金-美元 8.58000 8.76000 -0.18000 -2.05479 保德信大中華基金-新台幣 25.50000 25.96000 -0.46000 -1.77196 保德信中小型股基金 37.30000 37.80000 -0.50000 -1.32275 保德信中國中小基金-人民幣 7.97000 8.01000 -0.04000 -0.49938 保德信中國中小基金-美元 7.60000 7.66000 -0.06000 -0.78329 保德信中國中小基金-新臺幣 7.33000 7.36000 -0.03000 -0.40761 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.78050 8.81740 -0.03690 -0.41849 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.85740 8.88600 -0.02860 -0.32185 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.91710 8.95540 -0.03830 -0.42767 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.67640 9.71800 -0.04160 -0.42807 保德信中國品牌基金-人民幣 8.05000 8.18000 -0.13000 -1.58924 保德信中國品牌基金-美元 8.07000 8.19000 -0.12000 -1.46520 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.74000 8.88000 -0.14000 -1.57658 保德信台商全方位基金 30.72000 30.84000 -0.12000 -0.38911 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.55000 27.73000 -0.18000 -0.64912 保德信全球消費商機基金 18.05000 18.10000 -0.05000 -0.27624 保德信全球基礎建設基金 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063 保德信全球資源基金 7.54000 7.61000 -0.07000 -0.91984 保德信全球醫療生化基金-美元 10.10000 10.21000 -0.11000 -1.07738 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.46000 33.68000 -0.22000 -0.65321 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.05250 10.05910 -0.00660 -0.06561 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.05250 10.05910 -0.00660 -0.06561 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.01740 9.98820 0.02920 0.29234 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.01740 9.98820 0.02920 0.29234 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.53580 9.55360 -0.01780 -0.18632 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.39960 10.41820 -0.01860 -0.17853 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.04510 9.02890 0.01620 0.17942 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.84920 9.83150 0.01770 0.18003 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.02740 8.02640 0.00100 0.01246 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.67510 10.67380 0.00130 0.01218 保德信亞太基金 19.48000 19.79000 -0.31000 -1.56645 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.30310 8.28600 0.01710 0.20637 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.09320 11.07030 0.02290 0.20686 保德信店頭市場基金 26.63000 27.06000 -0.43000 -1.58906 保德信拉丁美洲基金 6.92000 6.95000 -0.03000 -0.43165 保德信金平衡基金 28.16000 28.17000 -0.01000 -0.03550 保德信金滿意基金 37.65000 38.11000 -0.46000 -1.20703 保德信科技島基金 22.74000 23.05000 -0.31000 -1.34490 保德信高成長基金 84.63000 85.09000 -0.46000 -0.54060 保德信第一基金 22.57000 22.71000 -0.14000 -0.61647 保德信貨幣市場基金 15.78410 15.78350 0.00060 0.00380 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.27330 10.32420 -0.05090 -0.49302 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.43500 10.44920 -0.01420 -0.13590 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.50550 10.54870 -0.04320 -0.40953 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.99150 9.99670 -0.00520 -0.05202 保德信新世紀基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.88870 7.88390 0.00480 0.06088 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.78190 10.77530 0.00660 0.06125 保德信新興趨勢組合基金 10.21000 10.35000 -0.14000 -1.35266 保德信瑞騰基金 15.55210 15.55190 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.69760 9.70340 -0.00580 -0.05977 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.00570 10.01170 -0.00600 -0.05993 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.64450 9.63990 0.00460 0.04772 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.80440 9.79620 0.00820 0.08371 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.75840 9.76920 -0.01080 -0.11055 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.91250 9.92380 -0.01130 -0.11387 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.62420 9.62680 -0.00260 -0.02701 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.74620 9.74880 -0.00260 -0.02667 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.03290 10.02020 0.01270 0.12674 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03530 10.04890 -0.01360 -0.13534 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.03410 10.04750 -0.01340 -0.13337 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.93800 9.94200 -0.00400 -0.04023 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.93800 9.94200 -0.00400 -0.04023 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.93360 9.94530 -0.01170 -0.11764 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.13000 10.13890 -0.00890 -0.08778 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.82130 9.82540 -0.00410 -0.04173 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.91700 9.92110 -0.00410 -0.04133 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.57760 9.59570 -0.01810 -0.18863 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.40150 9.41530 -0.01380 -0.14657 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01470 10.03650 -0.02180 -0.21721 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.01060 10.03260 -0.02200 -0.21929 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.09630 10.10680 -0.01050 -0.10389 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.17470 10.18880 -0.01410 -0.13839 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.99830 10.01210 -0.01380 -0.13783 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.99880 10.01250 -0.01370 -0.13683 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92490 1.92360 0.00130 0.06758 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66210 2.66050 0.00160 0.06014 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28730 0.28760 -0.00030 -0.10431 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43060 0.43100 -0.00040 -0.09281 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.21460 8.20990 0.00470 0.05725 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.55500 11.54130 0.01370 0.11870 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.37830 9.37050 0.00780 0.08324 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.58950 11.57900 0.01050 0.09068 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.41380 8.41780 -0.00400 -0.04752 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44230 10.44730 -0.00500 -0.04786 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.13760 10.14310 -0.00550 -0.05422 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.04190 10.03480 0.00710 0.07075 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.06220 10.06680 -0.00460 -0.04569 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.69980 10.70460 -0.00480 -0.04484 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97550 9.96950 0.00600 0.06018 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71630 9.72440 -0.00810 -0.08330 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10010 10.10860 -0.00850 -0.08409 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.70680 9.70440 0.00240 0.02473 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94460 9.94160 0.00300 0.03018 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.48730 10.51230 -0.02500 -0.23782 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.08270 6.09240 -0.00970 -0.15921 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.62580 10.64280 -0.01700 -0.15973 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65450 11.65440 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.38000 16.42000 -0.04000 -0.24361 施羅德樂活中小基金-I類型 3749.18000 3757.13000 -7.95000 -0.21160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.79950 9.85360 -0.05410 -0.54904 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.77750 10.86810 -0.09060 -0.83363 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.03280 10.11630 -0.08350 -0.82540 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.64160 8.68930 -0.04770 -0.54895 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.01530 9.09110 -0.07580 -0.83378 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.85300 8.92670 -0.07370 -0.82561 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.90910 9.96380 -0.05470 -0.54899 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.40920 10.49660 -0.08740 -0.83265 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.36200 10.44830 -0.08630 -0.82597 柏瑞五國金勢力建設基金 6.24000 6.33000 -0.09000 -1.42180 柏瑞巨人基金 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66390 13.66360 0.00030 0.00220 柏瑞全球金牌組合基金 15.33000 15.44000 -0.11000 -0.71244 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.38840 13.39740 -0.00900 -0.06718 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80090 11.83560 -0.03470 -0.29318 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.38180 12.41580 -0.03400 -0.27384 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.61940 8.62520 -0.00580 -0.06724 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.63930 6.64370 -0.00440 -0.06623 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.57120 8.59640 -0.02520 -0.29315 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.31610 8.32980 -0.01370 -0.16447 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.53220 10.56110 -0.02890 -0.27365 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.19280 8.21360 -0.02080 -0.25324 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.97600 12.01120 -0.03520 -0.29306 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.59880 11.60650 -0.00770 -0.06634 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.91090 11.93070 -0.01980 -0.16596 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.27130 11.30230 -0.03100 -0.27428 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.79900 8.80490 -0.00590 -0.06701 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.57780 9.60600 -0.02820 -0.29357 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.50460 9.52040 -0.01580 -0.16596 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.36630 9.39210 -0.02580 -0.27470 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.24350 9.26690 -0.02340 -0.25251 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.13960 10.13770 0.00190 0.01874 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.03940 10.05720 -0.01780 -0.17699 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.89630 9.91420 -0.01790 -0.18055 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.97330 9.99090 -0.01760 -0.17616 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.74810 9.74630 0.00180 0.01847 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.54480 9.56170 -0.01690 -0.17675 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.50710 9.52430 -0.01720 -0.18059 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.58470 9.60150 -0.01680 -0.17497 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.12060 10.11880 0.00180 0.01779 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.03940 10.05720 -0.01780 -0.17699 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.89630 9.91420 -0.01790 -0.18055 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.97340 9.99090 -0.01750 -0.17516 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.74800 9.74630 0.00170 0.01744 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.54490 9.56190 -0.01700 -0.17779 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.50710 9.52430 -0.01720 -0.18059 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.58490 9.60180 -0.01690 -0.17601 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.61880 10.59340 0.02540 0.23977 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85370 11.84390 0.00980 0.08274 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.22190 11.21360 0.00830 0.07402 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.85790 8.83680 0.02110 0.23877 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.55380 9.54590 0.00790 0.08276 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.41670 9.40970 0.00700 0.07439 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.33280 10.30810 0.02470 0.23962 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.03730 11.02810 0.00920 0.08342 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.84160 10.83350 0.00810 0.07477 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.85820 8.83700 0.02120 0.23990 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.55420 9.54630 0.00790 0.08275 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.41720 9.41020 0.00700 0.07439 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.02000 12.15000 -0.13000 -1.06996 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.82000 13.01000 -0.19000 -1.46042 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.40000 8.52000 -0.12000 -1.40845 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.87000 7.95000 -0.08000 -1.00629 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.70000 8.82000 -0.12000 -1.36054 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.38000 10.49000 -0.11000 -1.04862 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.41000 10.56000 -0.15000 -1.42045 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.64000 10.80000 -0.16000 -1.48148 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.07000 12.20000 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.00900 11.01470 -0.00570 -0.05175 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.11200 10.11670 -0.00470 -0.04646 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.17680 8.16460 0.01220 0.14943 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.19400 9.19880 -0.00480 -0.05218 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.22990 9.23420 -0.00430 -0.04657 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.59010 10.59560 -0.00550 -0.05191 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.92960 9.91470 0.01490 0.15028 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.09510 10.09970 -0.00460 -0.04555 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.52490 9.52980 -0.00490 -0.05142 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.83500 8.82180 0.01320 0.14963 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.75930 8.74950 0.00980 0.11201 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.25390 9.25820 -0.00430 -0.04645 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.77680 11.77670 0.00010 0.00085 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.27390 11.29900 -0.02510 -0.22214 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.68080 10.70410 -0.02330 -0.21767 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.90650 6.90640 0.00010 0.00145 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.64070 8.65990 -0.01920 -0.22171 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.23710 9.25720 -0.02010 -0.21713 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.12370 10.12350 0.00020 0.00198 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.69780 10.72120 -0.02340 -0.21826 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.35320 9.37400 -0.02080 -0.22189 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.80870 8.80860 0.00010 0.00114 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.43410 9.45460 -0.02050 -0.21683 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.09130 11.06360 0.02770 0.25037 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.70690 11.69770 0.00920 0.07865 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.70770 10.69890 0.00880 0.08225 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.94990 8.92750 0.02240 0.25091 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.48590 9.47840 0.00750 0.07913 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.48220 9.47440 0.00780 0.08233 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.03430 11.02570 0.00860 0.07800 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.89580 9.87100 0.02480 0.25124 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.20300 10.19470 0.00830 0.08141 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.36190 9.33850 0.02340 0.25058 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.10240 9.07960 0.02280 0.25111 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.70510 9.69750 0.00760 0.07837 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.24540 9.23780 0.00760 0.08227 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.48000 17.56000 -0.08000 -0.45558 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.13000 16.25000 -0.12000 -0.73846 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.72830 12.73060 -0.00230 -0.01807 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.19980 10.25870 -0.05890 -0.57415 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.18990 11.25810 -0.06820 -0.60579 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.78210 11.82980 -0.04770 -0.40322 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.67990 10.74950 -0.06960 -0.64747 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.16730 9.22020 -0.05290 -0.57374 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.73440 9.79370 -0.05930 -0.60549 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.59620 9.63500 -0.03880 -0.40270 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.62630 9.68900 -0.06270 -0.64713 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.29980 9.35350 -0.05370 -0.57412 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.53950 9.59760 -0.05810 -0.60536 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.29710 11.34280 -0.04570 -0.40290 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.57020 9.63260 -0.06240 -0.64780 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.60000 14.71000 -0.11000 -0.74779 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.51000 23.15000 0.36000 1.55508 國泰大中華基金 16.78000 16.87000 -0.09000 -0.53349 國泰小龍基金 13.43000 13.46000 -0.03000 -0.22288 國泰中小成長基金 35.96000 36.05000 -0.09000 -0.24965 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.74100 3.80100 -0.06000 -1.57853 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.59000 16.82000 -0.23000 -1.36742 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.62520 0.63600 -0.01080 -1.69811 國泰中國內需增長基金美元級別 0.58820 0.59830 -0.01010 -1.68812 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19950 2.19610 0.00340 0.15482 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.54560 9.51740 0.02820 0.29630 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.97730 7.95380 0.02350 0.29546 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31220 0.31210 0.00010 0.03204 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.58270 11.58160 0.00110 0.00950 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66290 1.66460 -0.00170 -0.10213 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.88660 9.87690 0.00970 0.09821 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32600 0.32680 -0.00080 -0.24480 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.82720 3.87310 -0.04590 -1.18510 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.96000 17.13000 -0.17000 -0.99241 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54600 0.55320 -0.00720 -1.30152 國泰中港台基金人民幣級別 2.83810 2.85530 -0.01720 -0.60239 國泰中港台基金台幣級別 12.59000 12.63000 -0.04000 -0.31671 國泰中港台基金美元級別 0.40990 0.41290 -0.00300 -0.72657 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.46000 27.44000 0.02000 0.07289 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.49000 12.46000 0.03000 0.24077 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.21000 35.36000 -0.15000 -0.42421 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.36900 10.34080 0.02820 0.27271 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.13090 10.10340 0.02750 0.27219 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.15460 10.12690 0.02770 0.27353 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33620 0.33650 -0.00030 -0.08915 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32830 0.32860 -0.00030 -0.09130 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32900 0.32930 -0.00030 -0.09110 國泰台灣貨幣市場基金 12.42160 12.42120 0.00040 0.00322 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.43780 2.44730 -0.00950 -0.38818 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35110 0.35290 -0.00180 -0.51006 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48860 0.48870 -0.00010 -0.02046 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.73000 12.74000 -0.01000 -0.07849 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43930 0.44120 -0.00190 -0.43064 國泰全球資源基金台幣級別 5.45000 5.49000 -0.04000 -0.72860 國泰全球資源基金美元級別 0.17420 0.17600 -0.00180 -1.02273 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40060 0.40240 -0.00180 -0.44732 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36040 0.36200 -0.00160 -0.44199 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42580 0.42770 -0.00190 -0.44424 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50160 0.50140 0.00020 0.03989 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.86000 20.83000 0.03000 0.14402 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.56000 21.57000 -0.01000 -0.04636 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40360 2.41740 -0.01380 -0.57086 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.68750 10.72900 -0.04150 -0.38680 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.49150 9.52840 -0.03690 -0.38726 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34710 0.34950 -0.00240 -0.68670 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30830 0.31040 -0.00210 -0.67655 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47990 0.48080 -0.00090 -0.18719 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27701 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36210 0.36430 -0.00220 -0.60390 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.68000 17.85000 -0.17000 -0.95238 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.57390 0.58130 -0.00740 -1.27301 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.63000 17.80000 -0.17000 -0.95506 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.79470 0.80110 -0.00640 -0.79890 國泰科技生化基金 27.52000 27.76000 -0.24000 -0.86455 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.90000 28.00000 -0.10000 -0.35714 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.04000 12.92000 0.12000 0.92879 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.34370 36.96360 0.38010 1.02831 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.52110 20.63120 -0.11010 -0.53366 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.29160 17.07900 0.21260 1.24480 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.51150 38.32650 0.18500 0.48269 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.76340 39.63430 0.12910 0.32573 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.81830 42.78140 0.03690 0.08625 國泰紐幣2021保本基金 12.22630 12.22840 -0.00210 -0.01717 國泰紐幣八年期保本基金 12.51300 12.51580 -0.00280 -0.02237 國泰紐幣保本基金 12.51480 12.51570 -0.00090 -0.00719 國泰國泰基金台幣I級別 18.70000 18.80000 -0.10000 -0.53191 國泰國泰基金台幣級別 18.70000 18.80000 -0.10000 -0.53191 國泰富時中國A50基金 17.49000 17.40000 0.09000 0.51724 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33350 0.33370 -0.00020 -0.05993 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47090 0.46890 0.00200 0.42653 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.48240 10.45580 0.02660 0.25440 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.40890 7.39010 0.01880 0.25439 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35600 0.35640 -0.00040 -0.11223 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24050 0.24070 -0.00020 -0.08309 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.17610 2.18930 -0.01320 -0.60293 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.61210 9.64690 -0.03480 -0.36074 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31100 0.31330 -0.00230 -0.73412 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.32310 40.22190 0.10120 0.25160 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.63000 17.34000 0.29000 1.67243 國泰新興市場基金台幣級別 11.16000 11.27000 -0.11000 -0.97604 國泰新興市場基金美元級別 0.36230 0.36720 -0.00490 -1.33442 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28570 2.28360 0.00210 0.09196 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48000 1.47870 0.00130 0.08792 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33930 0.33940 -0.00010 -0.02946 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33670 0.33780 -0.00110 -0.32564 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22190 0.22190 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.37570 10.37120 0.00450 0.04339 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.59250 6.58960 0.00290 0.04401 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.99000 15.02000 -0.03000 -0.19973 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.68000 29.55000 0.13000 0.43993 國泰價值卓越基金 12.44000 12.51000 -0.07000 -0.55955 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33730 0.33950 -0.00220 -0.64801 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.49250 38.43350 0.05900 0.15351 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.65000 19.93000 -0.28000 -1.40492 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.27000 18.57000 -0.30000 -1.61551 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.59000 17.52000 0.07000 0.39954 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.00750 11.99960 0.00790 0.06584 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39490 0.39510 -0.00020 -0.05062 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.01030 10.01900 -0.00870 -0.08684 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.97920 9.97430 0.00490 0.04913 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.93540 9.89510 0.04030 0.40727 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.01000 10.01870 -0.00870 -0.08684 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97890 9.97400 0.00490 0.04913 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.93540 9.89510 0.04030 0.40727 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25150 11.25050 0.00100 0.00889 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76630 9.76020 0.00610 0.06250 第一金大中華基金 23.36000 23.44000 -0.08000 -0.34130 第一金小型精選基金 28.77000 28.92000 -0.15000 -0.51867 第一金中國世紀基金-人民幣 11.63000 11.87000 -0.24000 -2.02190 第一金中國世紀基金-美元 7.18530 7.34530 -0.16000 -2.17826 第一金中國世紀基金-美元-N 7.18580 7.34580 -0.16000 -2.17812 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.44000 8.60000 -0.16000 -1.86047 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.44000 8.60000 -0.16000 -1.86047 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.53770 9.54060 -0.00290 -0.03040 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.11910 8.10500 0.01410 0.17397 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.72180 10.72490 -0.00310 -0.02890 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.24590 9.22990 0.01600 0.17335 第一金中概平衡基金 22.59000 22.74000 -0.15000 -0.65963 第一金台灣貨幣市場基金 15.26680 15.26620 0.00060 0.00393 第一金全家福貨幣市場基金 178.02200 178.01500 0.00700 0.00393 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.87320 10.03060 -0.15740 -1.56920 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.87310 10.03060 -0.15750 -1.57020 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.04000 10.17000 -0.13000 -1.27827 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.04000 10.17000 -0.13000 -1.27827 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.25450 13.41810 -0.16360 -1.21925 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.25520 13.41880 -0.16360 -1.21919 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.72000 12.83000 -0.11000 -0.85737 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.72000 12.83000 -0.11000 -0.85737 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.57540 9.59370 -0.01830 -0.19075 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.57770 9.59600 -0.01830 -0.19070 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.22540 9.22410 0.00130 0.01409 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.24950 9.24820 0.00130 0.01406 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.14310 10.16250 -0.01940 -0.19090 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.78780 9.78640 0.00140 0.01431 第一金全球大趨勢基金 22.50000 22.73000 -0.23000 -1.01188 第一金全球不動產證券化基金A 8.02460 8.01290 0.01170 0.14601 第一金全球不動產證券化基金B 5.67700 5.66870 0.00830 0.14642 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.45360 9.42720 0.02640 0.28004 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.45480 9.42840 0.02640 0.28001 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.93800 9.91030 0.02770 0.27951 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.93920 9.91160 0.02760 0.27846 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.35330 8.34980 0.00350 0.04192 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.97220 9.96810 0.00410 0.04113 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.43970 9.47270 -0.03300 -0.34837 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.43860 9.47160 -0.03300 -0.34841 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.76990 7.79660 -0.02670 -0.34246 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.76880 7.79560 -0.02680 -0.34378 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.60670 8.62320 -0.01650 -0.19134 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.60720 8.62380 -0.01660 -0.19249 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.13120 11.17010 -0.03890 -0.34825 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.13200 11.17100 -0.03900 -0.34912 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.89740 9.93140 -0.03400 -0.34235 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.61510 14.64330 -0.02820 -0.19258 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.91650 13.13220 -0.21570 -1.64253 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.93280 13.14870 -0.21590 -1.64199 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.18000 12.34000 -0.16000 -1.29660 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.20000 12.36000 -0.16000 -1.29450 第一金亞洲科技基金 17.10000 17.37000 -0.27000 -1.55440 第一金亞洲新興市場基金 12.39000 12.45000 -0.06000 -0.48193 第一金店頭市場基金 7.48000 7.51000 -0.03000 -0.39947 第一金創新趨勢基金 19.30000 19.42000 -0.12000 -0.61792 第一金電子基金 28.33000 28.44000 -0.11000 -0.38678 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.99000 17.98000 0.01000 0.05562 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.76000 20.80000 -0.04000 -0.19231 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.06000 7.05000 0.01000 0.14184 統一大中華中小基金(美元) 6.40000 6.39000 0.01000 0.15649 統一大中華中小基金(新台幣) 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.05000 10.17000 -0.12000 -1.17994 統一大東協高股息基金(美元) 9.25000 9.38000 -0.13000 -1.38593 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.52000 9.62000 -0.10000 -1.03950 統一大滿貫基金-A類型 28.71000 28.93000 -0.22000 -0.76046 統一大滿貫基金-I類型 28.71000 28.93000 -0.22000 -0.76046 統一大龍印基金 12.81000 12.93000 -0.12000 -0.92807 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.18000 8.28000 -0.10000 -1.20773 統一大龍騰中國基金(美元) 7.41000 7.52000 -0.11000 -1.46277 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.41000 8.50000 -0.09000 -1.05882 統一中小基金 21.23000 21.48000 -0.25000 -1.16387 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.65560 9.64020 0.01540 0.15975 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.91570 8.92600 -0.01030 -0.11539 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.63890 8.63380 0.00510 0.05907 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.63930 11.62080 0.01850 0.15920 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.68420 10.69650 -0.01230 -0.11499 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.33860 10.33250 0.00610 0.05904 統一台灣動力基金 14.33000 14.57000 -0.24000 -1.64722 統一全天候基金-A類型 96.19000 96.82000 -0.63000 -0.65069 統一全天候基金-I類型 96.33000 96.95000 -0.62000 -0.63950 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.35710 8.39490 -0.03780 -0.45027 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.99380 8.05200 -0.05820 -0.72280 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.96410 8.00600 -0.04190 -0.52336 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.74250 8.78210 -0.03960 -0.45092 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.36970 8.43080 -0.06110 -0.72472 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.33170 8.37560 -0.04390 -0.52414 統一全球債券組合基金 11.83790 11.83530 0.00260 0.02197 統一全球新科技基金(人民幣) 14.88000 15.09000 -0.21000 -1.39165 統一全球新科技基金(美元) 13.86000 14.09000 -0.23000 -1.63236 統一全球新科技基金(新台幣) 13.27000 13.45000 -0.18000 -1.33829 統一亞太基金 22.62000 22.93000 -0.31000 -1.35194 統一亞洲大金磚基金 11.13000 11.26000 -0.13000 -1.15453 統一奔騰基金 50.03000 50.45000 -0.42000 -0.83251 統一強棒貨幣市場基金 16.67550 16.67490 0.00060 0.00360 統一強漢基金(人民幣) 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346 統一強漢基金(美元) 7.97000 8.00000 -0.03000 -0.37500 統一強漢基金(新台幣) 20.93000 20.93000 0.00000 0.00000 統一統信基金 24.99000 25.20000 -0.21000 -0.83333 統一黑馬基金 50.64000 51.09000 -0.45000 -0.88080 統一新亞洲科技能源基金 15.45000 15.63000 -0.18000 -1.15163 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.80140 7.80140 0.00000 0.00000 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.03750 10.03750 0.00000 0.00000 統一經建基金 40.39000 40.58000 -0.19000 -0.46821 統一龍馬基金 54.36000 55.14000 -0.78000 -1.41458 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.65000 15.66000 -0.01000 -0.06386 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.44000 40.55000 -0.11000 -0.27127 野村中國機會基金 11.73000 11.94000 -0.21000 -1.75879 野村巴西基金 6.00000 5.92000 0.08000 1.35135 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688 野村台灣高股息基金 22.55000 22.66000 -0.11000 -0.48544 野村台灣運籌基金 30.83000 30.83000 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.39450 9.39060 0.00390 0.04153 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.29820 9.30100 -0.00280 -0.03010 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.36500 9.36320 0.00180 0.01922 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.71020 9.70620 0.00400 0.04121 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.53930 9.54210 -0.00280 -0.02934 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.46470 9.46300 0.00170 0.01796 野村平衡基金 17.16000 17.17000 -0.01000 -0.05824 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 野村全球生技醫療基金 17.00000 17.13000 -0.13000 -0.75890 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99840 9.99360 0.00480 0.04803 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.92810 9.92920 -0.00110 -0.01108 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.90660 9.90220 0.00440 0.04443 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99840 9.99350 0.00490 0.04903 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.92810 9.92920 -0.00110 -0.01108 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.90670 9.90220 0.00450 0.04544 野村全球品牌基金 25.56000 25.96000 -0.40000 -1.54083 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.73000 12.77000 -0.04000 -0.31323 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.84000 10.91000 -0.07000 -0.64161 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.23000 19.30000 -0.07000 -0.36269 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.12000 12.19000 -0.07000 -0.57424 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.99750 10.00830 -0.01080 -0.10791 野村全球短期收益基金-美元計價 10.40190 10.41710 -0.01520 -0.14591 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.28280 10.29070 -0.00790 -0.07677 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.22200 9.25140 -0.02940 -0.31779 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.98570 9.01670 -0.03100 -0.34381 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.57930 8.58960 -0.01030 -0.11991 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.09380 11.12920 -0.03540 -0.31808 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.56470 10.60120 -0.03650 -0.34430 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.15690 10.16940 -0.01250 -0.12292 野村成長基金 26.05000 26.03000 0.02000 0.07683 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.27220 8.34790 -0.07570 -0.90681 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.26750 8.34750 -0.08000 -0.95837 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.43010 8.48670 -0.05660 -0.66693 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.94910 9.03060 -0.08150 -0.90249 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.83020 8.91560 -0.08540 -0.95787 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.00150 9.06190 -0.06040 -0.66653 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.91000 8.04000 -0.13000 -1.61692 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.43000 11.62000 -0.19000 -1.63511 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.12730 9.13710 -0.00980 -0.10726 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.14970 9.16270 -0.01300 -0.14188 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.25900 9.25590 0.00310 0.03349 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.80580 9.81900 -0.01320 -0.13443 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.72550 9.73940 -0.01390 -0.14272 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.84600 9.84260 0.00340 0.03454 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.27170 8.25320 0.01850 0.22416 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.84880 8.83770 0.01110 0.12560 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.70800 8.70050 0.00750 0.08620 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.81180 12.78320 0.02860 0.22373 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.92500 11.91000 0.01500 0.12594 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.67460 9.66620 0.00840 0.08690 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99480 9.99630 -0.00150 -0.01501 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97140 9.97030 0.00110 0.01103 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99730 9.99450 0.00280 0.02802 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99290 9.99450 -0.00160 -0.01601 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97010 9.96900 0.00110 0.01103 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.01250 10.00960 0.00290 0.02897 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.71590 9.71580 0.00010 0.00103 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.69180 9.68850 0.00330 0.03406 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.68000 9.64300 0.03700 0.38370 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.85210 9.88340 -0.03130 -0.31669 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.97920 10.02310 -0.04390 -0.43799 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.58980 9.63270 -0.04290 -0.44536 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.13160 9.16080 -0.02920 -0.31875 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.08680 11.12230 -0.03550 -0.31918 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.85360 9.87870 -0.02510 -0.25408 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.91930 10.96530 -0.04600 -0.41951 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.38920 10.43820 -0.04900 -0.46943 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.18030 10.20520 -0.02490 -0.24399 野村泰國基金 40.83000 41.22000 -0.39000 -0.94614 野村高科技基金 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.95420 9.99760 -0.04340 -0.43410 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.98760 10.05810 -0.07050 -0.70093 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.47270 10.40580 0.06690 0.64291 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.34080 9.41100 -0.07020 -0.74594 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.28100 9.32170 -0.04070 -0.43662 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.16560 9.21400 -0.04840 -0.52529 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.62200 11.70420 -0.08220 -0.70231 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.25280 13.14590 0.10690 0.81318 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.53370 10.61280 -0.07910 -0.74533 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.47320 10.51920 -0.04600 -0.43730 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.60570 10.66220 -0.05650 -0.52991 野村貨幣市場基金 16.28320 16.28250 0.00070 0.00430 野村新馬基金 14.93000 15.01000 -0.08000 -0.53298 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.94100 9.93750 0.00350 0.03522 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.76730 9.79290 -0.02560 -0.26141 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.79560 9.78620 0.00940 0.09605 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.77170 9.76070 0.01100 0.11270 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.72360 9.71220 0.01140 0.11738 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.72990 9.72380 0.00610 0.06273 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.85050 9.83930 0.01120 0.11383 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.78540 9.77390 0.01150 0.11766 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.89820 9.89070 0.00750 0.07583 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.70790 9.73110 -0.02320 -0.23841 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.64190 9.66720 -0.02530 -0.26171 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.60440 9.62360 -0.01920 -0.19951 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.77600 9.79930 -0.02330 -0.23777 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.69760 9.72310 -0.02550 -0.26226 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.66020 9.67960 -0.01940 -0.20042 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.97030 9.97590 -0.00560 -0.05614 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.74800 7.75300 -0.00500 -0.06449 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.61750 11.62490 -0.00740 -0.06366 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.49000 7.67000 -0.18000 -2.34681 野村精選貨幣市場基金 12.08680 12.08650 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.38000 11.45000 -0.07000 -0.61135 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.08000 10.17000 -0.09000 -0.88496 野村歐洲高股息基金季配型 7.58000 7.61000 -0.03000 -0.39422 野村歐洲高股息基金累積型 10.77000 10.83000 -0.06000 -0.55402 野村積極成長基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.93000 7.94000 -0.01000 -0.12594 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 28.86000 28.91000 -0.05000 -0.17295 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.22950 10.25420 -0.02470 -0.24088 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.45980 8.48610 -0.02630 -0.30992 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.78860 7.81420 -0.02560 -0.32761 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.69740 7.71610 -0.01870 -0.24235 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.66630 11.70270 -0.03640 -0.31104 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.46410 10.49850 -0.03440 -0.32767 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.37530 10.40040 -0.02510 -0.24134 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 野村環球基金-人民幣計價 15.67000 15.77000 -0.10000 -0.63412 野村環球基金-美元計價 12.17000 12.26000 -0.09000 -0.73409 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.03000 17.09000 -0.06000 -0.35108 野村鴻利基金 19.76000 19.79000 -0.03000 -0.15159 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86830 16.86790 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 16.61000 16.60000 0.01000 0.06024 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.33000 9.58000 -0.25000 -2.60960 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.24000 12.08000 0.16000 1.32450 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.47000 9.53000 -0.06000 -0.62959 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.07000 14.16000 -0.09000 -0.63559 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.04960 10.05140 -0.00180 -0.01791 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.18120 13.18370 -0.00250 -0.01896 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.99130 9.99430 -0.00300 -0.03002 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.82810 9.84240 -0.01430 -0.14529 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.59070 9.59180 -0.00110 -0.01147 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.61280 9.62020 -0.00740 -0.07692 凱基台商天下基金 11.50000 11.62000 -0.12000 -1.03270 凱基台灣精五門基金 17.62000 17.63000 -0.01000 -0.05672 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.57130 38.25820 0.31310 0.81839 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.35710 38.26870 0.08840 0.23100 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.35210 40.34560 0.00650 0.01611 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.45830 10.53070 -0.07240 -0.68751 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.67000 12.83000 -0.16000 -1.24708 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.32560 11.47670 -0.15110 -1.31658 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.16000 11.27000 -0.11000 -0.97604 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55480 11.55440 0.00040 0.00346 凱基開創基金 23.40000 23.41000 -0.01000 -0.04272 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.06000 21.32000 -0.26000 -1.21951 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.40270 20.73400 -0.33130 -1.59786 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.21000 16.26000 -0.05000 -0.30750 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.48730 15.58910 -0.10180 -0.65302 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.12000 7.21000 -0.09000 -1.24827 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.87000 11.95000 -0.08000 -0.66946 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.43510 11.52320 -0.08810 -0.76454 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.94000 10.99000 -0.05000 -0.45496 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.85920 11.95280 -0.09360 -0.78308 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.15000 12.21000 -0.06000 -0.49140 凱基護城河基金-台幣計價A 12.71000 12.75000 -0.04000 -0.31373 凱基護城河基金-美元計價B 12.45130 12.53060 -0.07930 -0.63285 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.18000 13.92000 0.26000 1.86782 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.20000 32.43000 -1.23000 -3.79278 富邦NASDAQ-100基金 29.55000 29.96000 -0.41000 -1.36849 富邦上証180基金 26.51000 26.28000 0.23000 0.87519 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16870 0.17150 -0.00280 -1.63265 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.20000 5.27000 -0.07000 -1.32827 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.93000 7.97000 -0.04000 -0.50188 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.59000 32.02000 0.57000 1.78014 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.88870 10.99200 -0.10330 -0.93977 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.03270 10.12940 -0.09670 -0.95465 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.57650 9.64150 -0.06500 -0.67417 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.42830 9.54680 -0.11850 -1.24125 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.61510 8.72510 -0.11000 -1.26073 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.22980 8.31070 -0.08090 -0.97344 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.25410 20.21200 0.04210 0.20829 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.42060 11.41950 0.00110 0.00963 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.33070 10.30320 0.02750 0.26691 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.77210 12.77120 0.00090 0.00705 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87450 1.87420 0.00030 0.01601 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.14970 9.20260 -0.05290 -0.57484 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39040 1.39810 -0.00770 -0.55075 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77790 11.77570 0.00220 0.01868 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70740 1.70750 -0.00010 -0.00586 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08480 10.11100 -0.02620 -0.25912 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48060 1.48490 -0.00430 -0.28958 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.99090 10.00170 -0.01080 -0.10798 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.96560 9.96790 -0.00230 -0.02307 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.85000 14.83000 0.02000 0.13486 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.74000 21.75000 -0.01000 -0.04598 富邦日本東証基金 21.61000 21.58000 0.03000 0.13902 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.95000 44.10000 -0.15000 -0.34014 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.54000 42.54000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.64000 47.60000 0.04000 0.08403 富邦台灣心基金 19.03000 19.12000 -0.09000 -0.47071 富邦台灣釆吉50基金 44.82000 44.80000 0.02000 0.04464 富邦台灣科技指數基金 49.88000 49.77000 0.11000 0.22102 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.14980 40.02560 0.12420 0.31030 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.52070 41.49780 0.02290 0.05518 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28990 0.29030 -0.00040 -0.13779 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53800 2.53330 0.00470 0.18553 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33680 0.33660 0.00020 0.05942 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.44170 10.44000 0.00170 0.01628 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19260 2.19190 0.00070 0.03194 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32140 0.32150 -0.00010 -0.03110 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.96220 8.97390 -0.01170 -0.13038 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.63000 21.68000 -0.05000 -0.23063 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.98000 14.90000 0.08000 0.53691 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.51000 27.77000 -0.26000 -0.93626 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65500 15.65440 0.00060 0.00383 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.70450 39.62100 0.08350 0.21075 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.85530 38.62280 0.23250 0.60198 富邦長紅基金 53.91000 54.15000 -0.24000 -0.44321 富邦科技基金 20.23000 20.39000 -0.16000 -0.78470 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.35790 40.19560 0.16230 0.40378 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.89600 37.54930 0.34670 0.92332 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.58180 38.33130 0.25050 0.65351 富邦恒生國企ETF基金 19.76000 19.67000 0.09000 0.45755 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.47000 14.48000 -0.01000 -0.06906 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.59000 25.39000 0.20000 0.78771 富邦高成長基金 20.73000 20.82000 -0.09000 -0.43228 富邦基金A類型 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188 富邦基金I類型 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188 富邦深証100基金 8.19000 8.03000 0.16000 1.99253 富邦富時歐洲ETF基金 19.37000 19.53000 -0.16000 -0.81925 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40890 0.40930 -0.00040 -0.09773 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.17110 12.21310 -0.04200 -0.34389 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.31230 9.37690 -0.06460 -0.68893 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29930 0.30090 -0.00160 -0.53174 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.62280 8.69710 -0.07430 -0.85431 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.21040 9.13360 0.07680 0.84085 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.71740 9.62700 0.09040 0.93903 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.99300 8.91810 0.07490 0.83986 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.48130 9.39310 0.08820 0.93899 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.38000 17.40000 -0.02000 -0.11494 富邦精準基金 39.83000 39.86000 -0.03000 -0.07526 富邦精銳中小基金 9.36000 9.44000 -0.08000 -0.84746 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.34000 15.33000 0.01000 0.06523 富邦臺灣公司治理100基金 20.58000 20.54000 0.04000 0.19474 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.12000 8.14000 -0.02000 -0.24570 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.87000 12.81000 0.06000 0.46838 富邦標普美國特別股ETF基金 19.27000 19.22000 0.05000 0.26015 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.97250 9.98890 -0.01640 -0.16418 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.67010 9.70390 -0.03380 -0.34831 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.79400 9.78390 0.01010 0.10323 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.64080 9.67660 -0.03580 -0.36996 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.30650 9.35900 -0.05250 -0.56096 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.40990 9.41920 -0.00930 -0.09873 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.43000 28.39000 0.04000 0.14089 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.72400 9.78090 -0.05690 -0.58175 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.65940 9.71540 -0.05600 -0.57640 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.67720 9.72850 -0.05130 -0.52732 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.72400 9.78090 -0.05690 -0.58175 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.65940 9.71540 -0.05600 -0.57640 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.67660 9.72780 -0.05120 -0.52633 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.33080 8.33420 -0.00340 -0.04080 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.84810 8.85110 -0.00300 -0.03389 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.59500 8.59520 -0.00020 -0.00233 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.46770 9.47140 -0.00370 -0.03906 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.47040 9.47360 -0.00320 -0.03378 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.20730 9.20710 0.00020 0.00217 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.28690 9.28520 0.00170 0.01831 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.10290 8.09330 0.00960 0.11862 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.12580 9.11460 0.01120 0.12288 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.63490 8.62090 0.01400 0.16240 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.25150 10.23930 0.01220 0.11915 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.02290 10.01060 0.01230 0.12287 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.56390 9.54820 0.01570 0.16443 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.77150 8.75640 0.01510 0.17245 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.41270 9.39680 0.01590 0.16921 富達卓越領航全球組合基金 14.51000 14.64000 -0.13000 -0.88798 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.33820 8.32790 0.01030 0.12368 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.02500 9.01320 0.01180 0.13092 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.73290 8.71880 0.01410 0.16172 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.62940 9.61740 0.01200 0.12477 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.59420 9.58170 0.01250 0.13046 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.32130 9.30500 0.01630 0.17517 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.81580 8.82180 -0.00600 -0.06801 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.40830 9.39210 0.01620 0.17249 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.44000 8.61000 -0.17000 -1.97445 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.96000 9.15000 -0.19000 -2.07650 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.86000 8.00000 -0.14000 -1.75000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.84000 6.98000 -0.14000 -2.00573 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.75000 7.92000 -0.17000 -2.14646 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.57000 7.70000 -0.13000 -1.68831 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.63490 9.63260 0.00230 0.02388 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.07540 9.07460 0.00080 0.00882 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.66970 8.65690 0.01280 0.14786 富蘭克林華美中華基金 10.73000 10.91000 -0.18000 -1.64986 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.82000 17.90000 -0.08000 -0.44693 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.24000 18.26000 -0.02000 -0.10953 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.39000 10.47000 -0.08000 -0.76409 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.65670 7.64190 0.01480 0.19367 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.72450 8.72310 0.00140 0.01605 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.48890 9.48730 0.00160 0.01686 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.03310 9.01570 0.01740 0.19300 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.06400 11.10100 -0.03700 -0.33330 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.61560 8.64440 -0.02880 -0.33316 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.95970 8.98970 -0.03000 -0.33372 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.23550 13.29850 -0.06300 -0.47374 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.12400 10.17210 -0.04810 -0.47286 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.09210 10.12200 -0.02990 -0.29540 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.54500 7.56730 -0.02230 -0.29469 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.95760 8.98410 -0.02650 -0.29497 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.66030 10.67160 -0.01130 -0.10589 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.44300 7.45090 -0.00790 -0.10603 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.85420 8.86360 -0.00940 -0.10605 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.37500 10.41130 -0.03630 -0.34866 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.58300 7.60950 -0.02650 -0.34825 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.99870 8.00120 -0.00250 -0.03125 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.01530 9.03470 -0.01940 -0.21473 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.84090 9.86200 -0.02110 -0.21395 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.42240 12.42630 -0.00390 -0.03139 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.35000 8.39000 -0.04000 -0.47676 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.59000 10.66000 -0.07000 -0.65666 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.67000 8.59000 0.08000 0.93132 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.55000 11.45000 0.10000 0.87336 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.37000 8.40000 -0.03000 -0.35714 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.20000 9.32000 -0.12000 -1.28755 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.15000 9.26000 -0.11000 -1.18790 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.94000 10.06000 -0.12000 -1.19284 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.89000 8.98000 -0.09000 -1.00223 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.64000 9.74000 -0.10000 -1.02669 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.52890 12.55990 -0.03100 -0.24682 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.30000 9.39000 -0.09000 -0.95847 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.51000 9.57000 -0.06000 -0.62696 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.04000 9.13000 -0.09000 -0.98576 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516 富蘭克林華美第一富基金 33.03000 33.08000 -0.05000 -0.15115 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31430 10.31390 0.00040 0.00388 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.89000 8.97000 -0.08000 -0.89186 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.35000 9.43000 -0.08000 -0.84836 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.33000 14.38000 -0.05000 -0.34771 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.19000 13.25000 -0.06000 -0.45283 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.29000 15.30000 -0.01000 -0.06536 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.21010 7.32330 -0.11320 -1.54575 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.85710 9.92130 -0.06420 -0.64709 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.31710 9.34270 -0.02560 -0.27401 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.83690 10.86660 -0.02970 -0.27331 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.63290 6.63720 -0.00430 -0.06479 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.75160 8.77280 -0.02120 -0.24166 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.94700 9.97110 -0.02410 -0.24170 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.31580 10.32250 -0.00670 -0.06491 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 60.01000 59.87000 0.14000 0.23384 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 60.11000 59.79000 0.32000 0.53521 復華1至5年期高收益債券基金 20.14000 20.13000 0.01000 0.04968 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 復華人民幣貨幣市場基金 11.69700 11.69420 0.00280 0.02394 復華人生目標基金 34.94780 35.06410 -0.11630 -0.33168 復華大中華中小策略基金 7.93000 8.05000 -0.12000 -1.49068 復華中小精選基金 58.72000 59.14000 -0.42000 -0.71018 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.07260 50.01710 0.05550 0.11096 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.12000 8.29000 -0.17000 -2.05066 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.15000 7.29000 -0.14000 -1.92044 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.78000 10.86000 -0.08000 -0.73665 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.32000 9.38000 -0.06000 -0.63966 復華六年到期新興市場債券基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270 復華全方位基金 25.35000 25.49000 -0.14000 -0.54923 復華全球大趨勢基金-美元 12.41000 12.54000 -0.13000 -1.03668 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.45000 19.60000 -0.15000 -0.76531 復華全球平衡基金-美元 8.93000 8.98000 -0.05000 -0.55679 復華全球平衡基金-新臺幣 18.99000 19.03000 -0.04000 -0.21019 復華全球物聯網科技基金-美元 14.48000 14.66000 -0.18000 -1.22783 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.90000 14.02000 -0.12000 -0.85592 復華全球原物料基金 8.61000 8.69000 -0.08000 -0.92060 復華全球消費基金-新臺幣 12.35000 12.41000 -0.06000 -0.48348 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.41080 11.39900 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-0.18692 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.92000 11.94000 -0.02000 -0.16750 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965 復華滬深300 A股基金 19.46000 19.21000 0.25000 1.30141 復華數位經濟基金 42.83000 43.18000 -0.35000 -0.81056 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.71750 9.72250 -0.00500 -0.05143 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.52360 9.52380 -0.00020 -0.00210 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.87190 9.87700 -0.00510 -0.05164 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.63950 9.63970 -0.00020 -0.00207 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.54180 9.55160 -0.00980 -0.10260 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.03430 10.00880 0.02550 0.25478 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.56870 9.57780 -0.00910 -0.09501 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.06350 10.03720 0.02630 0.26203 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.56790 9.57700 -0.00910 -0.09502 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.06550 10.03910 0.02640 0.26297 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.93460 9.95350 -0.01890 -0.18988 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.90820 9.91280 -0.00460 -0.04640 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.91030 9.87960 0.03070 0.31074 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.88970 9.90930 -0.01960 -0.19779 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.85910 10.89930 -0.04020 -0.36883 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.83800 9.84340 -0.00540 -0.05486 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.88980 9.90950 -0.01970 -0.19880 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.85890 10.89900 -0.04010 -0.36792 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.83850 9.84390 -0.00540 -0.05486 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.87450 9.84480 0.02970 0.30168 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.09120 9.08660 0.00460 0.05062 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.09520 8.10920 -0.01400 -0.17264 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.06090 8.04600 0.01490 0.18519 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.46580 11.45990 0.00590 0.05148 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.23110 10.24870 -0.01760 -0.17173 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.30510 10.28600 0.01910 0.18569 景順主流基金 14.49000 14.59000 -0.10000 -0.68540 景順台灣科技基金 24.90000 25.12000 -0.22000 -0.87580 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 21.05000 21.35000 -0.30000 -1.40515 景順全球康健基金 19.50000 19.49000 0.01000 0.05131 景順貨幣市場基金 15.94950 15.94900 0.00050 0.00313 景順潛力基金 26.58000 26.83000 -0.25000 -0.93179 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.42000 13.69000 -0.27000 -1.97224 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.52000 12.73000 -0.21000 -1.64965 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.63000 10.74000 -0.11000 -1.02421 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.78000 10.85000 -0.07000 -0.64516 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.91000 10.99000 -0.08000 -0.72793 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.54910 8.58520 -0.03610 -0.42049 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.75830 7.77840 -0.02010 -0.25841 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.06010 11.06790 -0.00780 -0.07047 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.01660 10.00760 0.00900 0.08993 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.12000 7.22000 -0.10000 -1.38504 華南永昌中國A股基金(美元) 6.75000 6.88000 -0.13000 -1.88953 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.89000 10.03000 -0.14000 -1.39581 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.33770 9.34050 -0.00280 -0.02998 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.51830 9.48720 0.03110 0.32781 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69580 9.69880 -0.00300 -0.03093 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.88610 9.85380 0.03230 0.32779 華南永昌永昌基金 16.36000 16.57000 -0.21000 -1.26735 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 華南永昌全球亨利組合基金 14.16540 14.16190 0.00350 0.02471 華南永昌全球神農水資源基金 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.01000 9.15000 -0.14000 -1.53005 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.27000 9.39000 -0.12000 -1.27796 華南永昌全球精品基金 15.19000 15.37000 -0.18000 -1.17111 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.22000 10.41000 -0.19000 -1.82517 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.19000 10.35000 -0.16000 -1.54589 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.43000 12.60000 -0.17000 -1.34921 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.32000 12.44000 -0.12000 -0.96463 華南永昌物聯網精選基金 9.78000 9.91000 -0.13000 -1.31181 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22210 16.22140 0.00070 0.00432 華南永昌龍盈平衡基金 21.68010 21.74150 -0.06140 -0.28241 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94880 11.94840 0.00040 0.00335 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18310 10.18470 -0.00160 -0.01571 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 9.96960 9.94670 0.02290 0.23023 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.73760 9.73910 -0.00150 -0.01540 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.50360 9.48200 0.02160 0.22780 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.95700 9.95920 -0.00220 -0.02209 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.69490 9.67350 0.02140 0.22122 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.61590 9.61800 -0.00210 -0.02183 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.35280 9.33220 0.02060 0.22074 華頓中小型基金 20.81000 20.93000 -0.12000 -0.57334 華頓中國多重機會平衡基金 11.04190 11.14110 -0.09920 -0.89040 華頓台灣基金 21.72000 21.84000 -0.12000 -0.54945 華頓平安貨幣市場基金 11.53070 11.53030 0.00040 0.00347 華頓全球時尚精品基金 15.62000 15.87000 -0.25000 -1.57530 華頓全球高收益債券基金A 13.31280 13.32810 -0.01530 -0.11480 華頓全球高收益債券基金B 8.11580 8.12510 -0.00930 -0.11446 華頓全球黑鑽油源基金 5.21000 5.22000 -0.01000 -0.19157 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.39160 2.43030 -0.03870 -1.59240 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.60580 10.76000 -0.15420 -1.43309 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34420 0.35050 -0.00630 -1.79743 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.03080 11.08560 -0.05480 -0.49433 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.99180 10.04500 -0.05320 -0.52962 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.72500 9.75740 -0.03240 -0.33206 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.71590 8.74490 -0.02900 -0.33162 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.93370 10.00250 -0.06880 -0.68783 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.93450 9.00310 -0.06860 -0.76196 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.62000 9.73000 -0.11000 -1.13052 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.22000 8.29000 -0.07000 -0.84439 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.82000 8.93000 -0.11000 -1.23180 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.48030 2.47560 0.00470 0.18985 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02930 2.02770 0.00160 0.07891 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.49490 11.49460 0.00030 0.00261 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.21540 9.21520 0.00020 0.00217 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35630 0.35640 -0.00010 -0.02806 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29130 0.29210 -0.00080 -0.27388 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.11000 3.17000 -0.06000 -1.89274 匯豐中國動力基金(台幣) 13.78000 14.05000 -0.27000 -1.92171 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.46000 -0.01000 -2.17391 匯豐台灣精典基金 22.11000 22.07000 0.04000 0.18124 匯豐全球趨勢組合基金 12.04000 12.12000 -0.08000 -0.66007 匯豐全球關鍵資源基金 7.97000 8.04000 -0.07000 -0.87065 匯豐安富基金 24.23000 24.21000 0.02000 0.08261 匯豐成功基金 39.49000 39.26000 0.23000 0.58584 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.73000 10.78000 -0.05000 -0.46382 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.56000 10.64000 -0.08000 -0.75188 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57190 2.57140 0.00050 0.01944 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31490 2.31450 0.00040 0.01728 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.35100 11.35530 -0.00430 -0.03787 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.63980 7.64380 -0.00400 -0.05233 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37090 0.37150 -0.00060 -0.16151 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32560 0.32630 -0.00070 -0.21453 匯豐金磚動力基金 13.10000 13.33000 -0.23000 -1.72543 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98740 14.98710 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.66000 4.74000 -0.08000 -1.68776 匯豐新鑽動力基金 10.23000 10.39000 -0.16000 -1.53994 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.26340 5.27380 -0.01040 -0.19720 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.93170 8.94230 -0.01060 -0.11854 匯豐龍鳳基金-A類型 47.63000 47.53000 0.10000 0.21039 匯豐龍鳳基金-I類型 47.63000 47.53000 0.10000 0.21039 匯豐龍騰電子基金 31.72000 31.78000 -0.06000 -0.18880 匯豐雙高收益債券組合基金 12.06130 12.07700 -0.01570 -0.13000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.28000 16.41000 -0.13000 -0.79220 新光中國成長基金(人民幣) 8.70000 8.79000 -0.09000 -1.02389 新光中國成長基金(美元) 8.64000 8.76000 -0.12000 -1.36986 新光中國成長基金(新臺幣) 8.59000 8.67000 -0.08000 -0.92272 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.54120 10.54230 -0.00110 -0.01043 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.58410 9.59930 -0.01520 -0.15834 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.86850 9.84680 0.02170 0.22038 新光台灣富貴基金 20.67000 20.66000 0.01000 0.04840 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041 新光全球生技醫療基金(美元) 11.49000 11.59000 -0.10000 -0.86281 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.17000 11.23000 -0.06000 -0.53428 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94900 9.93680 0.01220 0.12278 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.70600 9.65750 0.04850 0.50220 新光全球債券基金(B配息)美元 9.52980 9.51810 0.01170 0.12292 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.28460 9.23820 0.04640 0.50226 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.75000 8.68000 0.07000 0.80645 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 新光吉星貨幣市場基金 15.45770 15.45720 0.00050 0.00323 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418 新光多重資產基金(A累積)美元 8.48000 8.54000 -0.06000 -0.70258 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610 新光亞洲精選基金-美金 20.77000 21.12000 -0.35000 -1.65720 新光亞洲精選基金-新台幣 21.01000 21.28000 -0.27000 -1.26880 新光兩岸優勢基金 9.97000 10.09000 -0.12000 -1.18930 新光店頭基金 20.78000 20.92000 -0.14000 -0.66922 新光南非幣保本基金 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297 新光特選內需收益ETF基金 19.56000 19.53000 0.03000 0.15361 新光創新科技基金 13.18000 13.17000 0.01000 0.07593 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.74710 9.73440 0.01270 0.13047 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.96270 9.94480 0.01790 0.17999 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.58850 9.57680 0.01170 0.12217 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.12900 9.11700 0.01200 0.13162 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.33640 9.31990 0.01650 0.17704 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.98140 8.97000 0.01140 0.12709 新光澳幣八年期保本基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.07250 10.09010 -0.01760 -0.17443 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51430 9.53080 -0.01650 -0.17312 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.46740 9.46480 0.00260 0.02747 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.92940 9.92660 0.00280 0.02821 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.89800 9.90950 -0.01150 -0.11605 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.43430 9.44520 -0.01090 -0.11540 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.40950 9.41490 -0.00540 -0.05736 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.86910 9.87510 -0.00600 -0.06076 瑞銀全球創新趨勢基金 6.93000 7.01000 -0.08000 -1.14123 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.66000 8.68000 -0.02000 -0.23041 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.68040 9.68920 -0.00880 -0.09082 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.08410 9.09240 -0.00830 -0.09129 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.55470 9.56080 -0.00610 -0.06380 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.04210 9.04780 -0.00570 -0.06300 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.11890 9.12040 -0.00150 -0.01645 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.68920 9.69100 -0.00180 -0.01857 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.54850 13.53010 0.01840 0.13599 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.19400 8.18290 0.01110 0.13565 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.54400 36.20390 0.34010 0.93940 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.15490 38.81370 0.34120 0.87907 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.07570 36.76610 0.30960 0.84208 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.61930 39.27740 0.34190 0.87048 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.46740 39.32860 0.13880 0.35292 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.78520 38.50200 0.28320 0.73555 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26530 11.26420 0.00110 0.00977 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91810 9.91240 0.00570 0.05750 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.90160 11.02110 -0.11950 -1.08428 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.07240 8.18560 -0.11320 -1.38292 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.35000 8.43000 -0.08000 -0.94899 群益大印度基金-人民幣 12.33250 12.17830 0.15420 1.26619 群益大印度基金-美元 11.49040 11.38490 0.10550 0.92667 群益大印度基金-新臺幣 10.88000 10.77000 0.11000 1.02136 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.77190 11.93440 -0.16250 -1.36161 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.24660 11.43630 -0.18970 -1.65875 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.55000 10.69000 -0.14000 -1.30964 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.77270 10.92140 -0.14870 -1.36155 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.39160 9.55010 -0.15850 -1.65967 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.83000 8.95000 -0.12000 -1.34078 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.44690 9.57720 -0.13030 -1.36052 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.26880 8.40830 -0.13950 -1.65907 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.73000 8.85000 -0.12000 -1.35593 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.99690 9.12100 -0.12410 -1.36060 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.13860 8.27590 -0.13730 -1.65903 群益中小型股基金 36.55000 36.54000 0.01000 0.02737 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.47460 9.49830 -0.02370 -0.24952 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.71420 8.76260 -0.04840 -0.55235 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.16550 8.18150 -0.01600 -0.19556 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.26370 8.28440 -0.02070 -0.24987 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.59990 7.64200 -0.04210 -0.55090 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.12210 7.13610 -0.01400 -0.19619 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.86790 9.86600 0.00190 0.01926 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.85470 10.85260 0.00210 0.01935 群益中國高收益債券基金-美元 10.45610 10.46340 -0.00730 -0.06977 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.63070 9.62300 0.00770 0.08002 群益中國新機會基金N-人民幣 7.50250 7.59710 -0.09460 -1.24521 群益中國新機會基金N-美元 6.82480 6.93190 -0.10710 -1.54503 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.29000 7.37000 -0.08000 -1.08548 群益中國新機會基金-人民幣 6.65360 6.73750 -0.08390 -1.24527 群益中國新機會基金-美元 7.29740 7.41180 -0.11440 -1.54348 群益中國新機會基金-新臺幣 6.95000 7.04000 -0.09000 -1.27841 群益平衡王基金 18.15350 18.19880 -0.04530 -0.24892 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.13000 8.11000 0.02000 0.24661 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.85000 5.84000 0.01000 0.17123 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.97910 10.96570 0.01340 0.12220 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.38200 10.40080 -0.01880 -0.18076 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.72340 9.71160 0.01180 0.12150 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.19390 9.21060 -0.01670 -0.18131 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.88660 9.88360 0.00300 0.03035 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.66620 9.66400 0.00220 0.02276 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.10770 9.10500 0.00270 0.02965 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.02770 9.02560 0.00210 0.02327 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.94380 9.94080 0.00300 0.03018 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.96940 9.96710 0.00230 0.02308 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.26810 9.26530 0.00280 0.03022 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.65910 9.65690 0.00220 0.02278 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.03400 10.01570 0.01830 0.18271 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.16690 7.15380 0.01310 0.18312 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.18100 10.20120 -0.02020 -0.19802 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.04380 10.06400 -0.02020 -0.20072 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.17110 10.17350 -0.00240 -0.02359 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.88730 9.90690 -0.01960 -0.19784 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.79510 9.81480 -0.01970 -0.20072 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.91930 9.92170 -0.00240 -0.02419 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.18110 10.20130 -0.02020 -0.19801 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.04370 10.06400 -0.02030 -0.20171 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.17120 10.17370 -0.00250 -0.02457 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.88730 9.90690 -0.01960 -0.19784 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.79500 9.81470 -0.01970 -0.20072 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.91930 9.92170 -0.00240 -0.02419 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.63380 9.70180 -0.06800 -0.70090 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587 群益全球關鍵生技基金-美元 15.76340 15.87460 -0.11120 -0.70049 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.53000 15.59000 -0.06000 -0.38486 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 群益印度中小基金N-人民幣 10.07290 9.88710 0.18580 1.87922 群益印度中小基金N-美元 8.37700 8.25030 0.12670 1.53570 群益印度中小基金N-新臺幣 7.91000 7.78000 0.13000 1.67095 群益印度中小基金-人民幣 13.63640 13.38500 0.25140 1.87822 群益印度中小基金-美元 11.98150 11.80010 0.18140 1.53728 群益印度中小基金-新臺幣 13.84000 13.62000 0.22000 1.61527 群益多利策略組合基金 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446 群益多重資產組合基金 14.82000 14.85000 -0.03000 -0.20202 群益安家基金 22.60530 22.58790 0.01740 0.07703 群益安穩貨幣市場基金 16.10060 16.10000 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 21.98000 22.36000 -0.38000 -1.69946 群益亞太中小基金 10.30000 10.39000 -0.09000 -0.86622 群益亞太新趨勢平衡基金 15.05000 15.17000 -0.12000 -0.79103 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.56270 9.53550 0.02720 0.28525 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.26570 7.24500 0.02070 0.28571 群益店頭市場基金 81.03000 81.74000 -0.71000 -0.86861 群益東方盛世基金 8.28000 8.35000 -0.07000 -0.83832 群益東協成長基金-人民幣 12.63300 12.76040 -0.12740 -0.99840 群益東協成長基金-美元 10.98530 11.12980 -0.14450 -1.29832 群益東協成長基金-新臺幣 10.85000 10.95000 -0.10000 -0.91324 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.97690 11.05240 -0.07550 -0.68311 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.37340 10.44010 -0.06670 -0.63888 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.83430 9.87710 -0.04280 -0.43333 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.44090 9.50590 -0.06500 -0.68379 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.92480 8.98220 -0.05740 -0.63904 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.45900 8.49590 -0.03690 -0.43433 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.23900 9.30250 -0.06350 -0.68261 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.08360 9.14200 -0.05840 -0.63881 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.44990 9.49110 -0.04120 -0.43409 群益長安基金 24.25000 24.27000 -0.02000 -0.08241 群益美國新創亮點基金N-美元 9.84390 9.94690 -0.10300 -1.03550 群益美國新創亮點基金-美元 14.89130 15.04730 -0.15600 -1.03673 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.36000 14.46000 -0.10000 -0.69156 群益真善美基金 15.44680 15.46100 -0.01420 -0.09184 群益馬拉松基金 107.55000 107.51000 0.04000 0.03721 群益馬拉松基金I類型 107.73000 107.68000 0.05000 0.04643 群益深証中小板基金 10.62000 10.36000 0.26000 2.50965 群益創新科技基金 28.21000 28.43000 -0.22000 -0.77383 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.68110 8.82970 -0.14860 -1.68296 群益華夏盛世基金N-美元 7.91500 8.07490 -0.15990 -1.98021 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.24000 8.37000 -0.13000 -1.55317 群益華夏盛世基金-人民幣 9.45360 9.61550 -0.16190 -1.68374 群益華夏盛世基金-美元 8.72740 8.90380 -0.17640 -1.98118 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.38000 14.61000 -0.23000 -1.57426 群益奧斯卡基金 24.02000 23.96000 0.06000 0.25042 群益新興金鑽基金-美元 10.74770 10.92670 -0.17900 -1.63819 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.20000 8.31000 -0.11000 -1.32371 群益葛萊美基金 20.44000 20.43000 0.01000 0.04895 群益道瓊美國地產ETF基金 19.91000 19.83000 0.08000 0.40343 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.73330 11.75110 -0.01780 -0.15148 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.02060 11.06740 -0.04680 -0.42286 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.97930 11.02110 -0.04180 -0.37927 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.36220 8.37490 -0.01270 -0.15164 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.76320 8.80040 -0.03720 -0.42271 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.05000 8.06000 -0.01000 -0.12407 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.38800 8.41990 -0.03190 -0.37886 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.88450 9.92640 -0.04190 -0.42211 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.69370 9.73480 -0.04110 -0.42220 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.03000 25.12000 -0.09000 -0.35828 德信中國精選成長基金 10.08000 10.19000 -0.11000 -1.07949 德信台灣主流中小基金 15.80000 15.89000 -0.09000 -0.56639 德信新興股票組合基金 10.16000 10.27000 -0.11000 -1.07108 德信萬保貨幣市場基金 11.94420 11.94370 0.00050 0.00419 德信萬瑞基金 10.72420 10.70110 0.02310 0.21587 德信數位時代基金 24.96000 24.96000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.97640 9.98900 -0.01260 -0.12614 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.92340 9.92860 -0.00520 -0.05237 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67280 11.67240 0.00040 0.00343 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.11000 13.20000 -0.09000 -0.68182 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.89000 18.04000 -0.15000 -0.83149 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.42690 10.40370 0.02320 0.22300 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.13120 15.09760 0.03360 0.22255 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.03920 8.00200 0.03720 0.46488 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.85430 10.84300 0.01130 0.10421 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.32700 11.31660 0.01040 0.09190 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.08380 13.02330 0.06050 0.46455 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.70000 16.79000 -0.09000 -0.53603 摩根中小基金 18.98000 18.94000 0.04000 0.21119 摩根中國A股基金 11.77000 11.94000 -0.17000 -1.42379 摩根中國A股基金(美元) 9.26000 9.42000 -0.16000 -1.69851 摩根中國亮點基金 11.47000 11.79000 -0.32000 -2.71416 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.33220 10.44110 -0.10890 -1.04299 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.52180 11.65270 -0.13090 -1.12334 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.77230 8.88530 -0.11300 -1.27176 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.71660 11.84020 -0.12360 -1.04390 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.57550 13.72970 -0.15420 -1.12311 摩根台灣金磚基金-累積型 17.06000 17.06000 0.00000 0.00000 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.06000 17.06000 0.00000 0.00000 摩根台灣增長基金 45.13000 45.14000 -0.01000 -0.02215 摩根平衡基金 26.46000 26.45000 0.01000 0.03781 摩根全球α基金 18.58000 18.63000 -0.05000 -0.26838 摩根全球平衡基金 14.45230 14.50010 -0.04780 -0.32965 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.43070 9.44320 -0.01250 -0.13237 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.44900 10.46410 -0.01510 -0.14430 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.84140 9.86000 -0.01860 -0.18864 摩根多元入息成長基金-累積型 11.20600 11.22090 -0.01490 -0.13279 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.87410 9.89280 -0.01870 -0.18903 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.16200 10.20380 -0.04180 -0.40965 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.12950 13.18350 -0.05400 -0.40960 摩根亞洲基金 51.93000 52.62000 -0.69000 -1.31129 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.21820 8.20150 0.01670 0.20362 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.60590 9.59710 0.00880 0.09169 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.49320 8.48590 0.00730 0.08603 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.07630 12.05170 0.02460 0.20412 摩根東方內需機會基金 16.46000 16.68000 -0.22000 -1.31894 摩根東方科技基金 29.83000 30.60000 -0.77000 -2.51634 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.33000 9.40000 -0.07000 -0.74468 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.65000 9.75000 -0.10000 -1.02564 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.10000 9.20000 -0.10000 -1.08696 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.05000 11.13000 -0.08000 -0.71878 摩根金龍收成基金 18.62000 19.11000 -0.49000 -2.56410 摩根第一貨幣市場基金 15.09050 15.09000 0.00050 0.00331 摩根絕對日本基金 13.29000 13.47000 -0.18000 -1.33630 摩根新金磚五國基金 10.87000 10.99000 -0.12000 -1.09190 摩根新絲路基金 8.91000 9.06000 -0.15000 -1.65563 摩根新興35基金 12.13000 12.32000 -0.19000 -1.54221 摩根新興日本基金 23.01000 23.09000 -0.08000 -0.34647 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.10660 7.11850 -0.01190 -0.16717 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.33980 9.36130 -0.02150 -0.22967 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.09220 9.11410 -0.02190 -0.24029 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.41780 10.43430 -0.01650 -0.15813 摩根新興科技基金 45.50000 45.59000 -0.09000 -0.19741 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.15080 8.14730 0.00350 0.04296 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.42220 10.41770 0.00450 0.04320 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.26170 8.31540 -0.05370 -0.64579 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.98330 9.06710 -0.08380 -0.92422 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.44660 8.52620 -0.07960 -0.93359 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.57440 9.63660 -0.06220 -0.64546 摩根龍揚基金 27.80000 28.53000 -0.73000 -2.55871 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.77000 10.82000 -0.05000 -0.46211 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304 摩根環球股票收益基金-累積型 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 摩根總收益組合基金-月配息型 9.21820 9.22450 -0.00630 -0.06830 摩根總收益組合基金-累積型 11.19920 11.20670 -0.00750 -0.06692 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 20.78000 20.73000 0.05000 0.24120 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70610 11.70650 -0.00040 -0.00342 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.91500 10.91310 0.00190 0.01741 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.90810 9.88350 0.02460 0.24890 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.06900 10.06940 -0.00040 -0.00397 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.44360 9.44190 0.00170 0.01800 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.56700 8.54570 0.02130 0.24925 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.00320 10.04850 -0.04530 -0.45081 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.05360 10.06310 -0.00950 -0.09440 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.47100 9.49070 -0.01970 -0.20757 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.60860 9.59420 0.01440 0.15009 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.19090 9.21000 -0.01910 -0.20738 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.32400 9.31000 0.01400 0.15038 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.01760 11.02760 -0.01000 -0.09068 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.78220 10.78850 -0.00630 -0.05840 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.97550 9.94890 0.02660 0.26737 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.39840 10.40790 -0.00950 -0.09128 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.16060 10.16650 -0.00590 -0.05803 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.40310 9.37810 0.02500 0.26658 聯邦金鑽平衡基金 20.12060 19.98960 0.13100 0.65534 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.94350 9.03630 -0.09280 -1.02697 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.22730 9.28980 -0.06250 -0.67278 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.92850 9.02120 -0.09270 -1.02758 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.21170 9.27410 -0.06240 -0.67284 聯邦貨幣市場基金 13.17530 13.17480 0.00050 0.00380 聯邦精選科技基金 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.02000 15.99020 0.02980 0.18636 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.74330 11.81190 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