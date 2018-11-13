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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/11/12  107/11/09 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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群益深証中小板基金                                               10.62000   10.36000   0.26000    2.50965
富邦深証100基金                                                   8.19000    8.03000   0.16000    1.99253
群益印度中小基金N-人民幣                                         10.07290    9.88710   0.18580    1.87922
群益印度中小基金-人民幣                                          13.63640   13.38500   0.25140    1.87822
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.18000   13.92000   0.26000    1.86782
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 32.59000   32.02000   0.57000    1.78014
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.34000   12.13000   0.21000    1.73124
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          17.63000   17.34000   0.29000    1.67243
群益印度中小基金N-新臺幣                                          7.91000    7.78000   0.13000    1.67095
群益印度中小基金-新臺幣                                          13.84000   13.62000   0.22000    1.61527
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      23.51000   23.15000   0.36000    1.55508
群益印度中小基金-美元                                            11.98150   11.80010   0.18140    1.53728
群益印度中小基金N-美元                                            8.37700    8.25030   0.12670    1.53570
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.66210   10.51670   0.14540    1.38256
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.89090    7.78530   0.10560    1.35640
野村巴西基金                                                      6.00000    5.92000   0.08000    1.35135
元大標智滬深300基金                                              15.01000   14.81000   0.20000    1.35044
台新印度基金                                                     13.52000   13.34000   0.18000    1.34933
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.24000   12.08000   0.16000    1.32450
復華滬深300 A股基金                                              19.46000   19.21000   0.25000    1.30141
群益大印度基金-人民幣                                            12.33250   12.17830   0.15420    1.26619
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  17.29160   17.07900   0.21260    1.24480
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      17.00800   16.80000   0.20800    1.23810
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.23000   13.07000   0.16000    1.22418
元大印度指數基金                                                  9.13100    9.02500   0.10600    1.17452
復華富時不動產證券化基金                                         18.51000   18.30000   0.21000    1.14754
元大巴西指數基金                                                  6.34600    6.27800   0.06800    1.08315
瀚亞印度基金-新台幣                                              27.37000   27.08000   0.29000    1.07090
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.25000   13.11000   0.14000    1.06789
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.64000    9.54000   0.10000    1.04822
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