[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/11/12 107/11/09 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益深証中小板基金 10.62000 10.36000 0.26000 2.50965 富邦深証100基金 8.19000 8.03000 0.16000 1.99253 群益印度中小基金N-人民幣 10.07290 9.88710 0.18580 1.87922 群益印度中小基金-人民幣 13.63640 13.38500 0.25140 1.87822 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.18000 13.92000 0.26000 1.86782 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.59000 32.02000 0.57000 1.78014 元大滬深300單日正向2倍基金 12.34000 12.13000 0.21000 1.73124 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.63000 17.34000 0.29000 1.67243 群益印度中小基金N-新臺幣 7.91000 7.78000 0.13000 1.67095 群益印度中小基金-新臺幣 13.84000 13.62000 0.22000 1.61527 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.51000 23.15000 0.36000 1.55508 群益印度中小基金-美元 11.98150 11.80010 0.18140 1.53728 群益印度中小基金N-美元 8.37700 8.25030 0.12670 1.53570 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.66210 10.51670 0.14540 1.38256 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.89090 7.78530 0.10560 1.35640 野村巴西基金 6.00000 5.92000 0.08000 1.35135 元大標智滬深300基金 15.01000 14.81000 0.20000 1.35044 台新印度基金 13.52000 13.34000 0.18000 1.34933 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.24000 12.08000 0.16000 1.32450 復華滬深300 A股基金 19.46000 19.21000 0.25000 1.30141 群益大印度基金-人民幣 12.33250 12.17830 0.15420 1.26619 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.29160 17.07900 0.21260 1.24480 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.00800 16.80000 0.20800 1.23810 瀚亞印度基金-人民幣 13.23000 13.07000 0.16000 1.22418 元大印度指數基金 9.13100 9.02500 0.10600 1.17452 復華富時不動產證券化基金 18.51000 18.30000 0.21000 1.14754 元大巴西指數基金 6.34600 6.27800 0.06800 1.08315 瀚亞印度基金-新台幣 27.37000 27.08000 0.29000 1.07090 元大標普500單日反向1倍基金 13.25000 13.11000 0.14000 1.06789 柏瑞拉丁美洲基金 9.64000 9.54000 0.10000 1.04822 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------