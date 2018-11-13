[表一16]代碼變動一覽(不含權證)

日期 名稱 代碼 理由 備註 ---------------------------------------------------------------------- 2018.11.13 百略 4103 下櫃 被滿得投資股份有限公司收購為其百分之百持股之子公司 2018.11.14 FH能源債 00758B 上櫃 ETF 2018.11.14 FH製藥債 00759B 上櫃 ETF 2018.11.14 FH新興企業債 00760B 上櫃 ETF 2018.11.14 源一 6487 下興櫃 僅餘一家輔導推薦證券商 2018.11.20 宏陽 4921 下興櫃 鑑於國內外經濟產業情勢不明及基於公司未來整體營運之考量 2018.11.22 美桀 5255 暫停交易 被奇力新公司收購為其百分之百持股之子公司 2018.11.26 中橡 2104 更名 中國合成橡膠->國際中橡投資控股 2018.11.27 台新MSCI台灣反1 00705R 下市 2018.11.27 新日光 3576 更名 新日光能源科技->聯合再生能源 2018.11.29 帛漢 3299 下興櫃 因股份轉換而消滅 2018.11.30 台新MSCI台灣正2 00704L 下市