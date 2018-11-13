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[表一16]代碼變動一覽(不含權證)

日期         名稱            代碼      理由        備註
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2018.11.13   百略            4103      下櫃        被滿得投資股份有限公司收購為其百分之百持股之子公司
2018.11.14   FH能源債        00758B    上櫃        ETF
2018.11.14   FH製藥債        00759B    上櫃        ETF
2018.11.14   FH新興企業債    00760B    上櫃        ETF
2018.11.14   源一            6487      下興櫃      僅餘一家輔導推薦證券商
2018.11.20   宏陽            4921      下興櫃      鑑於國內外經濟產業情勢不明及基於公司未來整體營運之考量
2018.11.22   美桀            5255      暫停交易    被奇力新公司收購為其百分之百持股之子公司
2018.11.26   中橡            2104      更名        中國合成橡膠->國際中橡投資控股
2018.11.27   台新MSCI台灣反1 00705R    下市
2018.11.27   新日光          3576      更名        新日光能源科技->聯合再生能源
2018.11.29   帛漢            3299      下興櫃      因股份轉換而消滅
2018.11.30   台新MSCI台灣正2 00704L    下市
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