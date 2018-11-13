〈新股快遞〉寶寶樹、同程藝龍明開招 縱有富爸爸撐腰 券商仍看淡

騰訊 (0700-HK) 及阿里巴巴 (BABA-US) 分別持股的旅遊網同程藝龍及親子網寶寶樹，明 (14) 日起招股，令騰訊概念及阿里概念新股正面交鋒。

不過，港股近期多空爭持，新股市場淡靜，加上香港新經濟股上市後，股價一直表現差勁，小米 (1810-HK)、美團(3690-HK) 及中國育兒網路 (1736-HK) 至今均累跌逾 2 成。證券業人士普遍看淡，認為目前認購新股回報率低。

同程藝龍是由美國上市的中國旅遊網站攜程 (CTRP-US) 及騰訊聯合投資，分居大股東持股 5.6 億股及第二大股東 4.76 億股，但隨着國內經濟增長放緩，民生消費意欲下跌，以及人民幣貶值，令中國旅遊行業增長受壓，攜程股價今年迄今已累跌 36.6%。上周四 (8 日)，其股價更一度跌至 2015 年 3 月以來最低水平，至 27.89 美元，下跌 19%，創攜程近 15 年來最大單日跌幅。今(13) 日報 25.55 美元，跌 2.22%。

寶寶樹背後則有阿里巴巴撐腰，阿里巴巴曾於今年 5 月向寶寶樹投資 2.14 億美元 (約港幣 16.79 億元)，使其估值升至 20 億美元 (約港幣 157 億元)。市場消息透露，目前持股 9.9% 的阿里巴巴決定行使反稀釋權，在寶寶樹公開招股後，追加投資寶寶樹，繼續認購寶寶樹 IPO 額度。寶寶樹擬集資最多 8 億美元。

香港近年亦已出現不少中國互聯網概念股份，初時新股認購熱爆，惟上市後勁不繼，如小米上市至今累跌 22.7%，美團累跌 21.8%。至於與寶寶樹業務相似、上月上市的中國育兒網，其股份首日亦跌近 17%，至今累跌 21.7%。

由於市況惡化，正部署展開投資者推介會的同程藝龍，傳被要求降低估值，最終決定減少發行股數，集資規模由最初傳出的 10 億美元，大幅減少至 4 億美元。其聯席保薦人之一摩根士丹利一度估計其市值接近港幣 398 億元至港幣 499 億元，即相當於預測本益比 22 至 27 倍，惟最新消息指，市場所接受的市值，只相當於預測本益比介乎 14.6 至 18.4 倍。

《星島日報》鼎成證券投資策略總監熊麗萍表示，目前港股同類的股份不少，投資者對新經濟股的憧憬高峰期已過，過去上市的新經濟股的股價均未能給予投資者信心，加上大市波動，短炒投資者認為回報率低。