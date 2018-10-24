〈新股快遞〉阿里旗下寶寶樹週四上市聆訊 擬最多募資62.4億

先後獲復星 (0656-HK) 及阿里巴巴 (BABA-US) 投資、大陸最大網上育兒資訊社交平台寶寶樹，將於本週四 (25 日) 通過港交所上市聆訊，集資最多 8 億美元 (約港幣 62.4 億元)。

路透旗下 IFR 引述消息人士透露，寶寶樹集資規模將視乎市場情况，如投資者調低公司市值，或會影響集資額。

8 月時傳出寶寶樹的集資額介乎 8 億至 10 億美元 (約港幣 62.4 億至 78 億元)，公司市值約 30 億到 50 億美元 (約港幣 235 億至 392 億元)。

不過，彭博月前曾報導，寶寶樹今年上半年業績大幅下滑。截至今年 6 月底止，上半年的月均活躍用戶數量降至 8950 萬戶，去年同期則為 1.77 億戶。電商業務商品交易總額人民幣 5.77 億元，年跌 31%。付費用戶數量由 360 萬降至 270 萬戶。

按公司的初步招股文件顯示，去年截至 12 月底的全年收入有 7.3 億元，年增 43%，期內虧損 9.11 億元。

寶寶樹成立於 2007 年，其後發展寶寶樹育兒流動程式「小時光」及母嬰產品電商平台「美囤媽媽」。

上市前，寶寶樹一共融資 7 次，雖然不是母嬰電商領域融資最多的企業，但是每次融資除了資金的注入，還有戰略考量。

2007 年 獲經緯海外 1000 萬美元 A 輪融資

2008 年 獲經緯中國和經緯海外 1000 萬美元 B 輪融資

2011 年 獲海納亞洲和寬頻資本數千萬美元 B + 輪融資

2014 年 獲好未來 1.5 億元人民幣戰略投資

2015 年 獲聚美優品等 3 億美元 C 輪融資

2016 年 獲復星集團領投的 30 億元人民幣 D 輪融資

2018 年 6 月 4 日 獲阿裡巴巴集團新一輪戰略融資

2016 年復星領投寶寶樹 D 輪之後，雙方在 C2M、大健康等諸多領域開展合作。寶寶樹還借力復星旗下醫療健康資源，開設線上知識付費＋健康服務業務，二者還聯合宣佈成立合資公司 -- 上海星寶智康科技有限公司，深度整合複星在全球醫療健康服務領域的資源。

在引入阿里的戰略投資後，阿里向寶寶樹電商注入包括運營、技術、物流、人才等在內的電商整體解決方案，全面釋放寶寶樹的電商能力。