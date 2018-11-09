〈新股快遞〉同程藝龍集資額傳腰斬 找鋼網棄非同權形式IPO

騰訊 (0700-HK) 及攜程 (CTRP-US) 為 2 大股東的大陸線上旅行平台同程藝龍，傳上市集資額大幅縮減至 4 億美元 (約港幣 31.2 億元)，較之前傳出的 8 億至 10 億美元 (約港幣 62.4 億元至 78 億元) 大幅縮減 5 成至 6 成。

根據路透旗下 IFR 引述消息人士透露，由於市況疲弱，加上投資者要求降低估值，同程藝龍決定減少發行股數。摩根士丹利、摩根大通及招銀國際是上市聯席保薦人。

另據彭博社引述消息人士表示，中國鋼鐵網上交易平台「找鋼網」決定放棄以「同股不同權」架構在港股上市。公司將會修訂招股文件，以「同股同權」方式繼續其新股計劃，目標是今年底正式掛牌。

找鋼網是香港第三家申請以「同股不同權」(WVR)架構上市公司，而自港交所 (0388-HK) 今年 4 月推行上市條例改革以來，已有小米集團 (1810-HK) 及美團點評(3690-HK)2 家企業成功以 WVR 架構上市，但上市後股價表現不盡人意。

分析估計，WVR 公司未獲納入港股通及 MSCI 指數，可能是令找鋼網打退堂鼓的原因之一。而消息人士透露，另一個原因是找綱網希望能夠在投資者估值時取得較高的彈性。按照港交所條例，「同股不同權」企業在上市時，市值需要達到至少港幣 100 億元，收入亦要達港幣 10 億元。

目前除找鋼網外，比特大陸今年 9 月也以「同股不同權」架構遞件申請上市。如果抓鋼網最後決定發行同股同權，今年或許只會見到已上市的小米及美團點評 2 檔 W 股。

事實上，找鋼網或許不是首家在以「同股不同權」上市打退堂鼓的公司。現正申請上市的本地金融科技網貸平台運營商 WeLab，在今年 5 月曾傳出考慮以「同股不同權」形式在港上市，惟該公司今年 7 月提交了初步招股書，顯示其仍選擇以傳統方式上市。

當時有市場傳聞指，由於「同股不同權」在執行上比想像複雜，因此 WeLab 最終自行放棄了以「同股不同權」架構上市。