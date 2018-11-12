【顧德投顧】有驚無險!股市可望回到上升管道

◆盤勢分析

2018 年 11 月 09 日三大法人集體賣超超過 90 幾億，台股從 9400 點上揚至今算是正式下來打了一支腳，今早盤開低走高諭示了股民對於選舉行情的期待，市場並不悲觀，雖然尾盤只漲了 1 點；蔡總統昨晚透過臉書發言，還引領神秘嘉賓第一次在臉書亮相，可見政府對於當前的選舉更積極投入，選舉行情可拉抬的時間不多，台股怎麼走，仍然看政府軍的企圖心。

美國期中選舉後，美國密西根大學消費者信心指數公布，美國消費信心有微幅下跌跡象，一般認為雖然預期就業會持續成長，通貨膨漲也持續增加，觀察點在於，這次消費者信心指數達 98.4，幾乎達到 2000 年 (註：1800 年代中期以來最長經濟擴張的最後一年) 以來同期最高紀錄，諭示著對於未來經濟衰退的不安，如果真要衰退，時間點應該是在於明年第二季左右，這與先前各媒體的報導不謀而合。

美國缺工的情形仍未解決，就業市場需求仍然強大，eMarketer 預估 2018 年假期期間 (11 月 1 日至 12 月 31 日) 美國零售金額將年增 5.8% 至 1.002 兆美元，將創下 2011 年以來最為強勁的成長紀錄，似乎由美國所帶領的經濟仍然強勢，全球經濟有望緩慢復甦。

至於油價持續下跌，引起了各方對於經濟衰退的疑慮問題，對於整個資本市場需要關心的點可能在於，中國承受美國貿易戰突襲後，所引發的內部經濟變質，會造成市場對於經濟衰退的疑慮；華爾街、美國車業和農業陸續對美國政府施壓，要求盡快解決美中貿易問題，而白宮國家貿易委員會 (National Trade Council，NTC) 主席納瓦洛 (Peter Navarro) 在戰略與國際研究中心 (CSIS) 發表演說 (11/9) 時表示，如果美國真的要跟中國達成協議，那將是依據川普總統開出的條件、華爾街券商沒有插手的餘地；從這摺新聞看出，美中談判似乎已經到了在條件爭論的關鍵時刻，但不需要悲觀，沒有談才需要悲觀。

中國對於美國要求再次釋出了正面回應，人行放型美國運東清算機構籌備申請，美國運通可望成為首家獲准在中國提供服務的美國信用卡業者，正式進軍大陸銀行卡市場，連通為美國運通在中國設立的合資公司，中國合資方為連連數字科技，雙方各出資 50％於 2017 年 10 月 17 日成立連通，市場認為中國通過美國運通的申請，是想在中美貿易糾紛談判前表明友好，中國正在進一步開放市場。

台積電第四季營收仍然創高，有機會旺到明年，有撇開烏雲見明月的感覺；且各投信機構分別對於期中選舉後經濟緩慢復甦的的觀點進行表態，呼籲投資人回籠，認為 11 月底川習會有正面回應後，台股下檔有限，希望投資人瞄準年底節慶消費題材延續至明年的新年行情，台股後市大有可為。

投資人在面對這個盤勢，只要確認台股未跌破 9800 點，等待選舉行情的訊號出現，短線可布局一些基本面優質、技術線型明確空轉多的個股；在油價持續下跌的狀態下，建議仍鎖定紡織、航運、塑化與油價相關的個股。

林開誠 分析師

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