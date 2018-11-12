【亞洲投顧】等待正式止跌

◆盤勢分析

今天大盤量縮整理，龍哥有分享大盤要回測 9742~9782 點區間，今天達陣後，多方出現支撐，有初步止跌訊號，多看一天，明天開始站穩今天高點 9875 點就可以正式止跌，挑戰 10127 點。這次大盤千點下跌和 600 點反彈，只要按照訊號操作就是有大獲利，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，盤勢轉弱偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，一口波段多單累積大賺 + 300 點以上，親帶會員大賺將近 + 100 萬；不過龍哥還是要提醒大家，目前屬於空方格局中的反彈行情，操作資金不要太大，獲利要分批出場。之前也一直提醒大家，大盤沒有出現正式止跌訊號，拜託大家，不要看到下影線就進場，以上大家有做到的話，就不會受傷，甚至可以大獲利。搶反彈可以留意多方格局而且籌碼穩定的主力股，例如，2458 義隆電，6176 瑞儀，8016 矽創等等。之後還有 "大" 行情，不論上漲或下跌，大家一定要把握，跟上龍哥的腳步，一起佈局一起迎接行情。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 6278 台表科，8046 南電，3037 欣興，5371 中光電，都有創高。

今天外資期貨多單增加 5094 口，自營商期貨多單減少 2124 口，外資選擇權偏多佈局，自營商選擇權偏多佈局，大盤初步止跌，多方籌碼增加，有機會持續反彈格局。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9629 開始偏多操作，跌破 9764 點停利出場；空方操作者帶量跌破 9764 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

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