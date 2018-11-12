【華冠投顧】台股上下震檔百點，力守9800點及月線!

美股收跌，台股今日開低，最低 9764 點，最高 9875 點，收盤 9831 點，漲 1 點，成交量 905 億元。

台股今日撐盤要角的台積電 (2330)，在 7 奈米訂單強勁挹注下，帶動 10 月營收繳出亮眼成績，為歷史紀錄次高，盤中一度大漲 3.5 元，股價來到 234 .5 元，收盤 231.5 元。大立光(3008) 今天以 3080 元開出後，盤中一度上衝至 3150 元，收盤翻黑跌 30 元，收在 3050 元；鴻海 (2317) 10 月營收月、年雙增利多加持，股價收紅 0.1 元，收在 76.2 元。強勢股多為落後補漲股，宏達電(2498)，和鑫(3049)，東哥遊(8478)，美食(2723)，日馳(1526)，動力(3591)，聯嘉(6288) 等漲停。弱勢股為被動元件族群，國巨 (2327)，華新科(2492)，禾伸堂(3026)，信昌電(6173)，大毅(2478) 等跌幅逾 3%。

本周就是台股自 9400 點，反彈第三周，在空頭勢反彈後必須警戒，反彈一旦結束之後，新一波風暴將會再度降臨，各位操作不得不謹慎。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估