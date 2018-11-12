大陸監管人士：民企貸款「一二五」目標 非個別銀行硬性考核

中國銀保監會主席郭樹清上週提出民企貸款「一二五」目標後，引發市場熱議。這個目標雖然表達出官方要搶救民企的決心，但卻也引發擔憂，認為恐扭曲銀行的商業放貸。

為此，監管部門透過官媒澄清，「一二五」並非是對每家銀行的硬性考核指標，而是整個行業的方向性指標，不會對單家銀行提出具體指標，也不會要求每家銀行都必須要達到。

郭樹清上週表明，金融服務會設定相應的政策目標，讓民營企業從金融機構獲得充足的資金支持。初步考慮，對民營企業的貸款要實現「一二五」的目標，即在新增的公司類貸款中，大型銀行對民營企業的貸款不低於 1/3，中小型銀行不低於 2/3 ，爭取 3 年以後，銀行業對民營企業的貸款佔新增公司類貸款的比例不低於 50%。

監管人士指出，各銀行市場定位、目標客戶不同，每家銀行應根據客戶情況來進行業務的逐步調整。不過，儘管各銀行步調不強求一致，但長遠看，要做到讓整個銀行業對民營企業的貸款支持契合民營經濟在國民經濟中的相應比重。

對每家銀行都設定相同的信貸投放政策目標既不現實，也有違市場化原則。因此，監管部門人士表示，下一步重點在於對授信政策全面重檢，對不利於銀行服務民企的規定、條款進行修訂或廢止，一視同仁地對待各類企業。

華創證券固定收益分析師吉靈浩分析，從目前決策層傳達出來的信號來看，未來政策和金融機構將大力扶持民營企業融資。目前銀行業金融機構對民營企業貸款佔整個貸款的比例不到 1/4，未來 3 年如果要實現「一二五」的目標，民營企業貸款在銀行新增公司類貸款中的占比有望翻倍。

中泰證券宏觀首席分析師梁中華認為，過去 3 年，民企主要面臨 3 方面的困境：一是上游壓制供給，原材料成本上漲；二是去產能和環保收縮，清理民企更多；三是信用環境收緊，融資渠道受限，民企更多依賴非標和股權質押融資，受到緊信用的衝擊更大，再融資壓力和流動性風險上升。

梁中華表示，民企所需要的幫助，有一點至關重要，其實就是公平競爭的市場環境。政府執行面沒有明顯的「親疏遠近」，就能體現為對民營企業家產權的保護。