中國央行計畫提供人民幣100億元 為民企發債提供增信支持

自上週來中國政令迭出馳援困境中的民營企業，目前正快速朝著真金白銀的落地階段推進。據不願具名知情人士透露，中國央行計畫向中債信用增進公司提供 100 億元人民幣，為民企發債提供增信支持。

今年來民企融資難引發的違約風險及股權質押等引發惡性循環的風險紛紛沖擊 A 股，上證綜指今年迄今已跌約 20%，債市亦創下最大違約年，民企是重災區，監管層近期遂開始多管齊下提振信心。

國務院週一稱，決定設立民企債券融資支持工具，運用市場化方式支持民營企業債券融資，並由人行依法為增信公司等專業機構提供初始資金支持，委托其為經營正常、流動性遇到暫時困難的民企發債提供增信支持。

人行並將增加再貸款和再貼現額度 1500 億元人民幣，並運用再貸款為民營企業債券融資支持工具提供部分初始資金，由專業機構進行市場化運作，通過出售信用風險緩釋工具、擔保增信等多種方式，重點支持暫時遇到困難，但有市場、有前景、技術有競爭力的民營企業債券融資。

目前尚不清楚中債增信具體將採取何種方式提供增信。根據融資擔保公司監督管理條例，融資擔保公司的擔保責任餘額不得超過其淨資產的 10 倍，對主要為小微企業和農業、農村、農民服務的融資擔保公司，前款規定的倍數上限可以提高至 15 倍。

因未被授權對外發表評論，知情人士不願具名；中國央行無法立即予以置評；中債信用增進公司表示不予置評。

公司網站信息顯示，中債增信是中國首家專業債券信用增進機構，由銀行間交易商協會聯合中國石油等多方共同發起，註冊資本金 60 億元人民幣，主要經營範圍包括企業信用增進服務、信用產品的創設和交易等。

本地媒體周二並引述中國央行參事盛松成稱，人民銀行通過再貸款提供部分初始資金，引導設立民營企業債券融資支持工具，並非為民企信用風險兜底，更不是「量化寬鬆」。

他指出，央行應把握好提供資金的適度規模。只要市場能對民企信用風險的評估回歸理性，央行引導設立民營企業債券融資支持工具的信號意義其實更大，甚至並不一定需要動用大規模資金。

國家主席習近平在周末承諾稱「毫不動搖」支持民營企業發展，近期的支持舉措還包括周末國務院副總理劉鶴主持召開國家金融穩定委員會，稱特別要聚焦中小微及民企融資難問題，而上周中國「一行兩會」三位一把手亦同步發聲，支持資金輸血紓解質押風險 。