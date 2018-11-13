破冰！傳中美高層對話重啟 力爭達成休戰協議

停滯已久的中美高層對話再度重啟，外媒報導，美國財政部長梅努勤和中國國務院總理劉鶴雙方已恢復對話，但目前對談尚未有進一步突破。

《華爾街日報》報導，消息人士指出，雙方在上週五通過電話，美方要求中國在進行貿易談判前拿出具體的提議，不過中方對此並不願意，希望先談判再拿出提議，以免之後失去談判籌碼。據瞭解，梅努勤和劉鶴兩人通話時，未就上述問題取得任何突破，但中美重啟對談也表示目前兩方都有意和解。

鷹派的美方官員指出，希望在 G20 峰會中美對談前，由中國先提出協議，更指兩國最多可能就貿易爭端達成某種休戰協議，屆時美國會暫停對中國產品加徵關稅，接下來雙方可能會進行詳細磋商。

不過，目前看來，即便是有限的停火協議可能也很難達成。對中國官員來說，早已不指望雙方在 G20 峰會上解決貿易問題，他們希望能達成一項全面的協議框架，之後再磋商細節問題。

據瞭解，白宮國家經濟委員會正在研究在農產品關稅、技術轉讓、網路安全和智慧財產權保護等的哪些提議是可接受的。不過，美國政府內部對中國在貿易問題上曾有嚴重分歧，例如美國貿易代表 Robert Lighthizer 就認為，美國必須繼續徵收關稅，才能讓中國作出必要讓步。