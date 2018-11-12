元氣の日本極北，來享受北國的海陸美食美景

北北海道，日本極北的國境，從稚內、美深、名寄，到留萌、增毛、岩見沢，在道北開啟滿滿驚喜的特色風情和充滿感動的人文體驗，秋楓溫泉潤澤下，雙享北國海陸美食與美景。

純白貝殼步道像是來到海天一色的世界盡頭。

【撰文．攝影｜行遍天下】

稚內，收集日本最北絕景和美食

稚內車站是鐵道迷爭相收藏的最北路線點。

地處日本國境最北的稚內，一切的風景、食物、建設等等皆冠上日本最北，若是搭乘 JR 日本到北海道最北端至「稚內車站」，即刻就能從此處「日本最北端の駅」開啟在日本最北邊的旅程，不僅擁有具紀念意義的稚內駅特別版月台券，還能在站內 KITAcolor 稚內品牌銷售中心，買到稚內產地認定的農畜產品、水產物等伴手禮、及最北的稚內名物鐵路便當。而從車站步行即可到達稚內港旁的「圓頂北防波堤」，這座防強風巨浪而建的哥德式拱門設計，猶如古羅馬時代建築的罕見性，被獲為北海道遺產。

圓頂北防波堤由 70 根圓柱支撐全長 427 公尺的碼頭通道迴廊。

一路再往更北處，以代表性地標「宗谷岬」為首，在海岬盡頭設有「日本最北端の地」的紀念碑，更是旅人必拍的到此一遊打卡點。由此眺望連結日本海和顎霍次克海的宗谷海峽，在天晴時清晰可見 43 公里外的俄羅斯庫頁島。往南走向宗谷丘陵最高處的平和公園，有間日本最北的帆立貝拉麵元祖「間宮堂」，能大快朵頤鮮美的鹽味帆立貝拉麵，很是滿足。

日本最北端の地的紀念碑以北極星稜角為造型。

間宮堂用稚內特產帆立貝和豬骨熬製成的湯底，加上自製麵條的拉麵，是道北必吃好食。

在這座由 1 萬年前形成壯闊冰河地形的「宗谷丘陵」，放牧著一群群悠哉的宗谷黑牛，和沿途高聳的 57 座巨大白色風力發電機，隨著如此閒適的風情畫，蜿蜒進入到海角天涯的「純白步道」，一條以帆立貝殼舖成的 3 公里白色夢幻之路，令人心曠神怡。待夕陽西下時，更不容錯過稚內西海岸「野寒布岬」的日落餘輝，在日本海和宗谷灣突出的陸地，東可見宗谷岬、西可望禮文島、西

南方有利尻島、北可看庫頁島。

宗谷丘陵以被雨水和河浪沖刷成 1 萬公頃圓弧波浪的陵線山形，成為北海道遺產。

野寒布岬於傍晚交織出金黃的燦爛。(圖片提供 / 稚內觀光協會)

稚內，從早到晚大啖海陸特產饗宴

稚內海陸自然資源豐沛，能同時捕獲日本海和顎霍次克海的新鮮漁獲，因而有著琳瑯滿目的山珍海味。白天到臨近稚內港邊的「副港市場」，不僅能購入一系列宗谷漁獲海產和畜產加工品、稚內牛乳製品；還能在戶外攤販村，吃得到北方好滋味，甚至是俄羅斯美食，2 樓則能邊欣賞港邊視野邊泡泡「港之湯」露天溫泉。情之所至，一賞市區有形文化財產「舊瀬戸邸」，一窺昭和老宅邸內生活起居、了解稚內漁業歷史，並報名茶道體驗，優雅的品茗，甚有氛圍。夜晚到鄉土料理居酒屋「北の味心 竹ちゃん (北之味心竹將) 現撈現煮大閘蟹、魚花，務必要嚐獨特吃法的八爪章魚涮涮鍋，和宗谷丘陵每年只出產約一千匹的黑牛肉，是肉質鮮嫩的夢幻名物。

景點介紹

宗谷岬 - 日本最北端の地

地址: 北海道稚內市宗谷岬

電話:+81-162-23-6161(稚內市役所)

價位: 日本最北端到著證明／100 円備註｜所有資訊以其官網公告為主

間宮堂

地址: 北海道稚內市宗谷岬 4-1

電話:+81-162-76-2453

營業: 10:00∼16:00(11 月中旬∼4 月中旬)

價位: 鹽味帆立貝拉麵 800 円 (小)、900 円 (大)

備註: 所有資訊以其官網公告為主

宗谷丘陵 - 純白步道

地址: 北海道稚內市宗谷岬

電話:+81-162-76-2453

營業: 純白步道於 11 月∼5 月下旬禁止通行

備註: 所有資訊以其官網公告為主

稚內車站

地址: 北海道稚內市中央 3 丁目 6-1

電話:+81-162-23-2583

網址: http://www.jrhokkaido.co.jp

營業: KITA color 商場 5:00∼24:00(中庭)，10:00∼18:00(詢問處)

價位: 稚內駅特別版月台券 170 円

備註: 所有資訊以其官網公告為主

圓頂北防波堤

地址: 北海道稚內市開運 1 丁目

野寒布海岬

地址: 北海道稚內市野寒布 2 丁目

北の味心 竹ちゃん

地址: 北海道稚內市中央 2 丁目 8-7

電話:+81-162-22-7130

網址: http://www.take-chan.co.jp

營業: 17:00∼22:00(不定休)

備註: 所有資訊以其官網公告為主

副港市場

地址: 北海道稚內市港 1 丁目 6-28

電話:+81-162-29-0829

營業: 8:00∼20:00(各店家不一）

備註: 所有資訊以其官網公告為主

舊瀬戶邸

地址: 北海道稚內市中央 4 丁目 8-27

電話:+81-162-23-5151

營業: 4∼10 月底 10:00∼18:00

價位: 成人 200 円

備註: 所有資訊以其官網公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 11 月

更多精彩內容請至 《行遍天下》