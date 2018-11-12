日本芬多精之旅，漫遊十和田八幡平

阿修羅激流為著名的月曆風景。

身體有自我療癒的機制，但是必須透過純淨的環境、健康的食物以及放鬆的心靈來啟動它。保有自然生態、傳統風俗、祕湯、美食…… 原鄉之美的日本東北地區，是許多人心目中嚮往的天然能量場。而位於青森縣、秋田縣間的「十和田、八甲田」，與秋田縣、岩手縣間的「八幡平」兩區域所組成的「十和田八幡平國家公園」，更是適合登山、健行、滑雪、泡湯的渡假聖地。秋天是最適合踏青的季節，陽光的和煦、泥土的芬芳、風的自由、雨水的甜美，山最知道！讓我們投入遼闊的山野，感受秋風颯爽。。走進秘境森林，沐浴芬多精。透過自然療癒，汲取生命力的泉源。

【撰文．攝影｜行遍天下】

奧入瀨溪流小健行

沿溪完備的健行步道讓人逍遙而行。

日本詩人大町桂月曾曰：「遊必十和田湖，走必奧入瀨溪三里半」，道盡了十和田湖與奧入瀨溪的極致美景。有「世界第一美溪」之稱的奧入瀨溪，源自十和田湖，流經茂密的森林、雄偉的岩石形成了許多湍急而美麗的瀑布。沿溪完備的健行步道讓人怡然自得逍遙而行，奧入瀨溪流步道全長 14 公里 (燒山—子ノ口)，全程走完約 4 至 5 小時，而最熱門的路段「石ヶ戸」到「雲井の滝」，約 2.6 公里，步行僅需 1 個小時。建議從石ヶ戸下車，一路走到雲井の滝，再搭上 JR BUS 前往溪流盡頭的銚子大滝。

十和田路標

雖然一路上坡，但平緩的坡度加上美景，讓人走起來一點也不費力。就算累的話，也可以隨時跳上在沿途行駛的 JR BUS，非常便利。微風穿過雨後的森林陣陣涼爽，令人忘了生活的懊惱。四季皆美的奧入瀨溪無論春夏的翠綠或是秋天火燒紅葉皆讓人著迷。大小瀑布與激流如畫，高聳的雲井の滝、水量豐沛的銚子大滝以及時常做為月曆風景的阿修羅激流，都讓人忍不住駐足。

十和田瀑布

乘著高原的風越野

騎上越野腳踏車，輕鬆越過曠野、溪流、林道等地形。

位於十和田八幡平國家公園山腳下的「CLUB MAN」，是一個推廣戶外運動，有著歐式懷舊莊園建築的家庭旅館。在大自然的懷抱裡，全家大小都可以在這裡盡情地玩耍，享受充滿刺激與趣味的戶外運動。

在自行車之旅的途中享受高原的微風。

MTB 指的是設計精銳且堅固的自行車，騎著高性能，且舒適性佳的越野腳踏車在山林裡穿梭，彷彿自己也化成了一陣風，輕鬆越過曠野、小溪、林道等不同地形。透過擁有加拿大 PMBIA(專業山地自行車教練協會) 資格的教練指導，只需 1 小時就能充分掌控騎乘技巧，用自己的力量獲得速度的快感。一陣陣高原柔和的風吹拂，帶領展開美好的自行車之旅。

國家公園山腳下的 CLUB MAN 戶外運動推廣中心。

浩瀚的八幡平山頂健行步道

於制高點上眺望八幡大沼。

坐落在岩手縣與秋田縣之間的八幡平山頂休憩區，共有 6 條健行路線可以選擇。其中安比岳跟茶臼岳路線屬高難度路線，若沒有充分準備，不建議一般遊客行走。想要輕鬆健行，並眺望八幡大沼，可以選擇往返只需 2 個小時的「八幡沼．蛤蟆沼展望台路線」。

難得一見的沼澤風光。

登至高處，遼闊的高原在腳下展開，規劃得宜的登山步道，就算初學者也能輕易上手。大口呼吸著芬多精，一邊觀察高山植物的豐富生態，一邊欣賞花花綠綠的沼澤風光，絕對會讓人忘記所有身體的疲憊！

搭拖拉機探索森林秘境

一起乘著農用拖拉機進入森林冒險。

百年前，小岩井農場所在地還是個不毛之地，1888 年，任職鐵路局的井上勝，被岩手山麓下遼闊的景致吸引，井上先生萌起灌溉、孕育這片土地的念頭。透過當時日本鐵道公司副社長小野義眞，與三菱社社長岩崎彌之助的出資，在 1891 年開始建設農場，並取自三人名字的第一字 (小野義真、岩崎彌之助、井上勝) 而取名為「小岩井」農場。經過嚴密的土壤改造，將這裡開墾成農場，並花了一百多年的時間才成就今日的森林，也成為日本規模最大的民營農場。

小岩井是日本規模最大的民營農場。

百年杉木森林多為保護地，只有搭乘農務拖拉機才得以進入。40 分鐘的森林導覽，途中會下車漫步原林之中，透過導覽解說，讓人對於日本擁有達到永存、建成最接近自然狀態的造林文化感到佩服，而且竟是從江戶時代就有的覺醒。結束森林之旅，步行到園內販賣部，品嚐農場限定的「低溫殺菌牛乳」，因為盛裝的玻璃瓶無法外帶，所以在農場才喝得到，果然口感香甜濃醇，美味至極。

令人回味無窮的牧場牛乳、起司蛋糕與起司片。

月光下白樺樹林露天泡湯

微涼星夜裡享受極上白樺之湯。

結束完山林戶外行程，想必身心都需要好好安頓與休息；幅員廣大的 Hotel Appi Grand 安比格蘭酒店，無論健行、滑雪、泡湯，四季都適合來渡假。不像有些雪場飯店晚餐只能吃 Buffet，這裡的晚餐有日式料理「七時雨」、中國菜「蘭蘭」、韓國餐廳「李朝苑」等多種選擇。飯店所在位置曾入選「百大最佳森林浴場」，自古以來流過這片森林的水，滋潤著安比高原。飯店的水質特別甘美好喝之外，還有屬純弱鹼性泉質的「美肌溫泉」，可使肌膚滑嫩，是運動後的最佳療癒。特別推薦「白樺之湯」露天風呂，先在房間換好浴衣帶著毛巾搭乘飯店循環巴士前往，坐在露天浴池，凝望著白樺樹梢間的月光與繁星點點，讓人忍不住舒服地輕輕微笑嘆息。

七時雨精緻的宴席料理。

景點介紹

奧入瀨溪流

地址: 青森縣十和田市大字奥瀬字栃久保 183

電話:+81-17-674－1233

網址: https://www.tcn-aomori.com/scenery-005.html

營業: 9:00～16:30

交通: 搭乘十和田觀光電鐵巴士，於「奧入瀨溪流」站下車；JR 巴士「燒山」下車，徒步 3 分鐘

備註｜所有資訊以其官網公告為主

奧 CLUB MAN 入瀨溪流

地址: 岩手縣八幡平市松尾寄木 2-712-2

電話:+81-19-578-3388

網址: http://www.clubman.co.jp

營業: 4 月中旬～11 月上旬 9:00～17:00

價位: 1 天 12,960 円，半天 7,020 円

備註: 所有資訊以其官網公告為主

八幡平市觀光協會

地址: 岩手縣仙北市田澤湖大深澤國有林內

電話:+81-19-578-3500

網址: http://www.hachimantai.or.jp

交通: 從 JR 盛岡站搭乘開往岩手八幡平頂上與蓬萊境的岩手縣北巴士，1 小時 50 分鐘後於八幡平頂上下車即是

備註: 所有資訊以其官網公告為主

小岩井農場

地址: 岩手縣岩手郡 石町丸谷地 36-1

營業:

04/17～09/03 09:00～17:30

05/02～05/05 8:00～18:00

10/01～09:00～17:00

價位: 大人 600 円，兒童 300 円；拖拉機巴士旅遊：成人 1,600 円，5 歲～小學生 700 円 (包含小岩井農場門票、牛乳券)

備註: 所有資訊以其官網公告為主

Hotel Appi Grand 安比格蘭酒店

地址: 岩手縣八幡平市安比高原

電話:+81-19-573-5011

網址: http://tc.appi-japan.com

營業: 平日 6:00～23:00；假日 6:00～22:30；最後入浴時間為結束前 30 分鐘

價位: 塔樓 Twin Room 一泊二食 12,500 円起 / 人；白樺之湯：一般價格 13 歲以上 1,000 円

備註: 所有資訊以其官網公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 11 月

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