TripAdvisor票選中國10 地標之一，此生必去一次

2018 年由上億 TripAdvisor 旅行者所評選出的中國「旅行者之選」10 大地標中，長城景點就有 4 處上榜，而有著《萬里長城，金山獨秀》之美名被譽為最美一段的「金山嶺長城」更是在今年首次入榜。再入住金山嶺長城，盡賞這被稱為野長城段的夕陽、日出，才算真值得。

【撰文．攝影｜行遍天下】

清晨向東凝望，在逐漸清晰晨光中迎接經歷千年的長城日出。

爬一次此生必去野長城

夕陽西下隱沒在城樓那頭，隨即幻化出黃澄晚霞照映。

不若北京市區附近的八達嶺長城那麼有名，這幾年才逐漸受到矚目的是「金山嶺長城」，早年前小黑柯受良飛越長城，就是以此段為飛越點。而這段金山嶺長城位處於峽谷之間，終年氣溫都比一般平地還要再低，不過也因此爬起陡峭的長城也就顯得格外涼爽舒心。因為遊客較其他地區更少，金山嶺長城走起來顯得特別舒服。

透過野長城的拱窗，將歷史納入眼內。

這段被稱為「野長城」段築於明朝，是至今沒有被修築過或開發過的路段，保留下當年黎庶百工建的痕跡，更可在北邊城垛防禦匈奴、南邊城牆供軍民便行的設計中，稍微感受當年築長城的用意，而也因為該段為野長城，迎合著山勢高低起伏，遊走其間有時甚至會需要手腳並用地爬上走下，雖然一路走來十分艱辛，但也能一感當時前朝修築長城、軍官駐守長城時的艱辛與困苦。爬上野長城沿著長龍峰垛、隘口與烽火台，連綿橫亙在山巒上起伏飛舞，傍晚時前來可向西眺望夕陽隱沒在長城漫漫無止境的蕭瑟之間；若是住在金山嶺長城悅苑酒店之內，第二天還能起個大早，在日出前登上長城，像東邊遙望等待，當天色逐漸地由黑轉藍、由藍轉紅的細微變化之間，綿延的長城與秋色也漸漸的與日光相容，壯闊之景躍出天地之間，難怪此段要被被譽為最美長城。

也有外國遊客好心情，鋪上餐墊放上小點，享受長城午茶時光。

以野長城為景絕無景有

金山嶺長城悅苑酒店就落腳於世界遺產長城最美一段山腳下。

一場長城腳下的鮮感體驗就此展開，2018 年首次進榜 TripAdvisor 旅行者之選名單內的「金山嶺長城」，擁有無敵野長城風光。而悅榕集團首間亞洲的精品設計酒店品牌也就設立於此。

酒店座落於山谷間，房間被綠意溫柔的包圍著。

來自於新加坡的悅榕集團，以頂級低調奢華為主，旗下的渡假村與住宿酒店足跡更是遍佈全球，而該集團新打造的年輕品牌「悅苑」，首家座落在遙遠的古巴，而亞洲第一家則落腳世界遺產中國北京長城腳下。這一嶄新品牌以年輕形象、豐富色彩、融入在地風情為主打，強調「當代設計風格結合在地文化」特色，預定在 2020 年台南安平開幕首間台灣悅苑酒店。

大廳時尚明快設計，感受新品牌活力。

酒店設定以年輕、新鮮又具文化感為主，相較於其他悅榕集團品牌，新品牌則更注重旅途中的「分享」，因此在廣大的園區內，多數以 2-3 間房共享一開放庭院為主，各自有著歇息的房間卻又能在開放的庭院空間盡享旅途樂趣。公共空間的規劃也足以讓人身心暢然。2 樓一處下沈式的「匯友巢」空間、「慢修區」，讓人能愜意坐臥在偌大落地玻璃窗前，欣賞遠處長城與崇山峻嶺的四季變化。公共空間使用大膽的飽和色系讓入住者的心也跟著一起年輕了起來。遇上假日，更在大廳前廣場重現老北京的優雅意趣時光，邀來表演團體以拉茶、糖葫蘆、古箏、挑扁擔賣水果等情境，接地氣地融入北京老時光情景，住客可以拿著免費的銅錢作為糖葫蘆等小點的交換，讓大人小孩都十足投入這舊時光的韶光韻味中。

坐在能共享也能獨享的庭院裡，品嚐秋的滋味最舒心。

店家介紹

登高遠眺酒店房間區，有種時空交錯感。

地址: 中國河北省承德市金山嶺長城景區內

電話:+86-314-596-9999

營業: Check in 00:00、Check out 00:00

網址: http://www.dhawa.com/zh/dhawa-jinshanling/jinshanling.html

資訊: 報名建議可向台灣多家旅行社報名，可享入住金山嶺長城悅苑酒店搭配金山嶺長城、古北水鎮等行程。

報名:

【喜鴻旅行社】02-412-8618

悅玩北京∼古北水鎮、四大文化遺產巡禮、升等 1 晚五星悅苑酒店五日。

【可樂旅遊】02-25672626

重遊新北京∼最美雙長城、金山嶺悅苑酒店、古北水鎮、承德避暑山莊六日。【雄獅旅行社】02-8793-9669

北京最美長城－金山嶺 5 日 ‧ 無購物．金山嶺悅苑庭院房

備註: 所有資訊以其官網公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 11 月

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