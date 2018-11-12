食慾之秋來到，就是要吃澎拜海鮮粥！

【撰文．攝影｜行遍天下】

蝦子、干貝、鮑魚碗裡裝不下，想加多少隨你，甚至還有一整隻張牙舞爪的螃蟹或龍蝦，熱呼呼的粥品最適合涼涼的天氣，溫暖身心。

1 碗粥上千元客人還大呼值得

年輕頭家創意發想成真

老闆石佳政曾在台中從事韓式燒烤與海鮮燒烤，「台中是餐飲業流行的發源地，我在那邊看到有人賣海鮮粥，覺得可以帶到宜蘭來。」1 年前，石佳政終於落實了回鄉創業的念頭。

28 歲的年輕頭家，很有行銷想法，從店名到 slogan 甚至品項名稱都是跟朋友腦力激盪而來，「之前不是流行痛風火鍋嗎？我就把『痛風』這名詞用到粥品上」，而且就是要做到內容超級澎湃、超級誇張，引起話題。

店家介紹

解憂商號

地址: 宜蘭縣宜蘭市宜興路二段 3-2 號

電話: 0970-281-113

網址: https://www.facebook.com/q22545454/

營業: 17:00∼凌晨 1:00(不定期休，FB 會公告)

價位: 痛風粥依每天進貨食材與痛風粥等級價格浮動，約在 450∼1,700 元、八鮮過海 450 元

備註: 所有資訊以其官網公告為主

每天只開 5 小時，螃蟹張牙舞爪給料霸氣

粥品小菜口味眾多

「霸氣螃蟹海鮮粥」只營業 5 小時，老闆陳昱宏表示完全是誤打誤撞，因為店面白天是陳媽媽的，沒想到卻成為台中人吃宵夜的好選擇。

店家介紹

霸氣螃蟹海鮮粥

地址｜台中市大里區益民路二段 4 號

電話｜04-2483-5834

網址: https://www.facebook.com/q22545454/

營業: 21:00∼凌晨 2:00(週一休)

價位: 螃蟹海鮮粥 250 元、好料鮮蝦粥 180 元、鹽蒸蛤蜊 100 元、鹽蒸魷魚 80 元

備註: 所有資訊以其官網公告為主

龍蝦海鮮粥豪邁十數種料，每日限量就怕吃不到

漁港精挑現流魚貨

老闆何冠德從五金生意轉行，「在開業前，長達半年時間我都跟著漁貨商在漁港學著如何挑貨」，他認為海鮮只要新鮮，就不用過多調味，所以「江湖客棧」洋洋灑灑十幾種粥品，都沒有用米酒、油蔥酥，連生蠔都堅持不給檸檬汁與哇沙米，「放心，我的生蠔保證沒有腥味，吃了還會回甘。」

為了堅持新鮮，每日進貨有限，準備的高湯底也是約 6、70 碗，連最基本最便宜的江湖海鮮粥都只限量 15 碗，更何況其他，有的僅限量 5 碗，就是堅持只賣新鮮食材。

店家介紹

江湖客棧鱘龍魚龍蝦海鮮粥

地址: 台中市豐原區豐東路 602-1 號

電話: 0907-398-455

網址: https://www.facebook.com/q22545454/

營業: 18:00∼凌晨 1:30(不定期休，FB 會公告)

價位: 龍蝦海鮮粥 550∼1,800 元 (依蝦隻大小而定，中隻 550 元、大隻 1,000 元、特大 1,200 元、超特大 1,800 元)、沙公海鮮粥 700 元、生蠔 100 元／顆

備註: 所有資訊以其官網公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 11 月

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