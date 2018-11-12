APEC領袖峰會將登場 張忠謀：台灣是關鍵且不可或缺的供應鏈

2018 亞太經濟合作會議 (APEC) 將展開，台積電 (2303-TW) 創辦人張忠謀今 (12) 日上午於總統府召開行前記者會時表示，將代表參加 18 日舉行的領袖峰會，針對本次會議主題「數位經濟」，他強調，台灣是關鍵且不可或缺的供應鏈，將透過雙邊甚至多邊討論，解決目前及未來的問題。

張忠謀今天上午領銜 APEC 代表團接受總統蔡英文的接見，他表示將會以總統的立場及心情，於 APEC 會議上完整表達其看法及期許。而針對數位經濟議題，他也提出幾個問題和想法。

張忠謀表示，資訊科技的技術進步改變了人民的生活，也轉變了經濟發展模式，他提出必須針對 4 個問題進行討論，分別是補貼產能建立、關稅過高、尊重智財權，以及隱私保護機制不健全等，期望透過 APEC 會議中雙邊或多邊談判來解決。

張忠謀也強調，數位經濟帶來許多好處，同時也帶來失業與嚴重貧富差距 2 大問題，這些明顯而立即的危險都需要藉由討論尋求解決。

張忠謀指出，APEC 當中包含美國、中國大陸、台灣、日本、南韓以及新加坡等都是相當創新的國家，所有的供應鏈也都在其中，而台灣雖屬於中型經濟，但也是供應鏈中相當關鍵的一部分，期望這次會議能藉由雙邊或多邊積極討論，解決目前及未來可能面對的問題。