崇越Q3獲利創新高 Q4展望持續樂觀

半導體材料供應商崇越科技 (5434) 受惠於產業旺季效應，第三季單季歸屬母公司稅後淨利 4.11 億元，季增 24%，並創下單季歷史新高；展望第四季，拜矽晶圓需求強勁，加上環保工程入帳持續，營運展望亦同樣樂觀。崇越第三季營收達 74.62 億元，單季歸屬母公司稅後淨利 4.11 億元，季增 24%、年增近三成，母公司淨利創下單季歷史新高。前三季營收累計達 214.46 億元，年增逾 23%，前三季每股淨利達 5.55 元。10 月份合併營收為 25.56 億元，與去年同期相比成長 23.99%；累計合併營收為 240 億元，相較去年同期累計增加 23.07%。



展望後續，第四季向來為半導體傳統淡季，然受惠於兩岸晶圓代工廠投片滿載，帶動矽晶圓等先進材料需求，崇越 10 月半導體材料銷售相較去年同期，半導體材料銷售成長超過一成。



中國環保工程方面，今年 10 月相較去年同期，成倍數高速成長，表現亮眼。隨中國環保法規日趨嚴格及先進製程不斷突破及，崇越集團研發團隊開發多項新型專利及進行客製化服務。今年前三季兩岸環保工程營收已達 28.6 億元，大幅超前目標。展望第四季，將持續依完工比例陸續貢獻營收。



崇越除代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比為 8 成，餘為環保工程、太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大市場規模。