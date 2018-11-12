〈財政部立院備詢〉今年稅收估超徵500億？財長：三大原因帶動稅收超出預期

財政部預估今年稅收超徵約 500 億元，執政黨立委擔憂，財政部近年來稅收超徵，恐給在野黨做文章的機會，對此，財政部長蘇建榮說，稅收超徵主要有三原因：大型企業營所稅增加、營所稅 9 月起適用 20% 稅率，加上證交稅收超出預期所致。

立法院財委會今 (12) 日審查財政部及所屬機關歲入預算報告，執政黨立委關切財政部連年稅收超徵，擔心財政部預估失準，導致連年超徵，恐怕給外界見縫插針做文章的機會。

蘇建榮答詢時說，財政部稅收預測不可能直接命中，但基本稅收每年過去都在預估誤差範圍內，不會每年超徵，他並以金融海嘯為例，隔年 2009 年稅收就因為海嘯短徵 2500 億元，2010 年也是短徵。

蘇建榮解釋，當經濟成長率比預期好的時候，稅收就會增加，今年預估會比預算數多 500 億元，主要次營所稅稅率從 17% 調高至 20%，加上股市熱絡，台股大盤在 9 月前都在萬點之上，推升證交稅比預期好。

蘇建榮強調，當稅收比預算數大，政府就能減少舉債，甚至償還債務。

立委余宛如質詢時說，有日商反映希望我國營所稅能凍漲，否則不排除撤資，蘇建榮對此回應，韓國與中國營所稅皆為 25％，日本營所稅 23% 還有地方所得稅，相較之下，我國營所稅 20% 並不算高，而且比起鄰國相對有吸引力。