時碩工業前三季獲利創同期新高 每股盈餘2.95元

時碩工業 (4566) 公布季報數字，累計前三季合併營收為 26.04 億元，稅後純益為 1.91 億元，每股稅後盈餘為 2.95 元，較 2017 年同期分別成長 4.44%、22.60% 及 8.85%，獲利已創同期歷史新高。時碩第三季營收為 8.68 億元，年增 7.33%，毛利率為 22.37%，稅後純益為 5438 萬元，每股稅後盈餘為 0.82 元。



毛利率方面，前三季毛利率分別為 18.74%、20.14%、22.37%，呈現逐季向上走揚之趨勢，而在業外受惠大陸子公司無錫金屬土地出售利益挹注下，前三季每股稅後盈餘 2.95 元。



累計前三季合併營收在四大類產品呈現三強一弱之驅動下，相較於去年同期燃油傳動產品成長 30%、工業應用產品成長 18%、航太事業處產品成長 57% 及安全氣囊產品衰退 36%；而各類產品占整體營收比重分別為汽車燃油傳動占 40%、工業應用 25%、航太 11% 及汽車安全氣囊占 24%。



展望第四季，公司指出，在安全氣囊產品於 JSS(KK 與 Takata 整併後新公司名稱為 JSS) 將有新料號於第四季末逐漸投產訂單挹注下，未來將有望逐漸走出衰退之陰霾；工業應用產品仍可受惠於高階腳踏車零組件成長力道依舊強勁帶動下，業績有望逐季上揚。



航太事業處部分，產品在 LEAP 引擎零組件訂單持續挹注下，業績應可維持高峰；在燃油傳動產品雖因中美貿易戰影響全球整體新車銷售市場成長有趨緩的現象，營收成長力道近期將略所調整，但時碩已針對汽車三缸小排量及混動發動機減震減排的新產品將陸續開始於第四季小量生產，預計車廠為因應 WLTP 新標準和日趨嚴格的燃油消耗及排放法規，三缸小排量以及混動發動機的市占率將有機會逐步提升而帶動相關產品的成長動能。