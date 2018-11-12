歐美銷售暢旺 旭然10月營收連5個月年成長

台灣自有品牌過濾大廠旭然國際 (4556) 公布 10 月合併營收達 4769 萬元，已連續 5 月保持單月年成長力道，較去年同期的 3698 萬元成長 29%。累計前 10 月合併營收達 3.97 億元，較去年同期成長 20%。旭然表示，10 月營收成長受惠積極擴大全球接單業務，提高旗下自有品牌 Filtrafine 市場占有率之表現，尤其在美國、歐洲等地區銷售表現持續暢旺，並較去年同期分別成長 31%、39%。



另一方面，步入年底出貨旺季挹注下，包括半導體與電子、食品飲料、化學等產業液體過濾產品訂單出貨仍持續站穩高檔水準，皆係帶動旭然整體營收表現已連續 5 個月保持單月年成長之力道。



展望第四季，旭然指出，隨著年底前液體過濾產品出貨旺季挹注，半導體、電子、食品飲料及化學等主要客戶液體過濾訂單需求仍持續暢旺，有助於挹注兩岸生產基地產能利用率仍保持高檔水準。此外，旭然亦持續精進雲科二廠生產效率，有效控管生產成本、產品交期及優化生產作業流程等，挹注雲科二廠生產效能持續提升，以因應未來積極爭取國際知名面板、半導體等大廠進一步洽談大型液體過濾訂單，持續提升旗下 Filtrafine 自有品牌市場占有率。

