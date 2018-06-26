時碩工業股東會通過配發2.39元現金股利 今年營運穩定成長

時碩工業 (4566) 今日召開股東會，承認 2017 年財報及通過每股配發現金股利 2.39 元，配息率 70.09%。時碩董事長兼總經理黃亞興表示，時碩策略是全球成長利基市場的金屬加工零部件全方位服務，今年營運會穩定成長。時碩 2017 年合併營收 33.35 億元，年增 24.65%，毛利率為 23%，營益率 9%，稅後淨利 1.98 億元，年增 52.47%，每股稅後盈餘 3.41 元，營收及獲利均創歷史新高。



展望 2018 年營運，雖於安全氣囊產品因 Takata 一次性召回訂單不再持續，但自下半年起將可望由客戶新設計之料號訂單開始出貨填補上，汽車傳動市場另一新星產品 DCT(雙離合器變速箱) 零組件訂單亦逐步加速貢獻，加上汽車傳動明星產品 OAD(發動機耦合減震器) 零組件產品及工業應用與航太產品成長動能依舊下，今年將呈現先蹲後跳態勢。