俄羅斯動真格！要求原油買家使用歐元付款 禁用美元

美元地位再遭威脅！

據路透社報導，俄羅斯油企巨頭要求西方買家使用歐元而非美元付款，並對此在合約中納入懲罰性條款，以防範美國可能對其實施新制裁的風險。

該媒體援引七位知情人士稱，在最近幾周進行的年度重新談判期間，俄羅斯第三和第四大石油公司——俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom Neft）和蘇爾古特石油天然氣公司（Surgutneftegaz）——與石油買家圍繞 2019 年石油銷售合約條款產生衝突，衝突的原因包括俄方要求從 2019 年起採用合約懲罰條款，以及以歐元和其他貨幣替代美元。

具體來看，路透社援引四位消息人士表示，蘇爾古特要求買家做好準備從美元變為歐元支付，並堅持由買家承擔制裁造成的任何損失；另有三位消息人士表示，俄氣石油也要求買家以歐元支付，並承擔因新制裁造成違約所產生的財務責任。

這與俄羅斯最大石油生產商——俄羅斯國家石油公司（Rosneft）——的情況相似。本周稍早，也有消息傳出俄油與買家因上述原因發生衝突。由於俄羅斯石油行業在設法降低新的制裁風險，而買家爭辯他們無法承擔這些風險，雙方努力尋求折衷措施。

自 2014 年吞併烏克蘭克里米亞地區以來，俄羅斯一直受到美國和歐盟制裁，且美歐對俄制裁一直在不斷擴大至新的企業和行業，讓俄羅斯石油公司難以在海外融資。

歐盟最初支持美國對俄羅斯的制裁，但最近批評美國總統川普對其他國家施加貿易限制的政策。歐盟也受到了美國鋼鐵和鋁進口關稅的打擊。在美國退出伊朗核協議之後，歐盟與美國之間的摩擦進一步升級。與此同時，俄羅斯與歐盟關係正趨向回暖。

未來幾周，俄企還將迎來新的一輪制裁。各家公司正尋求除了美元外的多元化貨幣結算體系，也在轉向從亞洲尋求融資需求和技術需求。

本月 5 日，俄羅斯第一副總理兼財政部長 Anton Siluanov 就曾表示，俄羅斯願與歐洲國家展開合作，嘗試用歐元來結算石油貿易。在採用非美元貨幣結算石油貿易問題上，歐洲和俄羅斯存在共同利益。

歐盟也一直在計劃提升歐元國際地位。9 月，歐盟表示，將建立一個向伊朗、中國、俄羅斯等國開放的 SPV，歐洲企業藉此將可繞開 SWIFT 支付系統。這不僅威脅到美元的儲備地位，美國主導的金融體系也將迎來真正挑戰。

大多數以美元計價的交易都是通過 SWIFT 進行的。儘管其聲稱是中立的，卻因為美國利用此系統對許多國家和企業進行制裁，甚為歐洲與其它國家詬病。