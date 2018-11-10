進入寒冬 供應量達15年低點 美天然氣價格躍至近2年新高

由於投資人擔心處於 15 年來最低的冬季供暖季節的供應之際，需求相對增加，預估美國 11 月寒冷氣候將繼續延長，推升天然氣價格接近 2 年高位。

12 月天然氣期貨飆升逾 6% 至每百萬英熱單位 (MBTU) 3.76 元，為 2016 年 12 月以來的最高價。

Bespoke Weather Services 首席氣象分析師 Jacob Meisel 表示，「上週供暖需求大幅增加。」「今天風險更升高至寒冷天氣可能會延長至整個 11 月份，強度雖然不盡相同，但這足以讓一個低庫存水平且價格勁升的市場受驚了。」

Meisel 表示，從美國中西部到東北部和東海岸的部分地區，預計氣候會比平均來得低，「看起來要一直到 11 月 16 日或 17 日左右，冷鋒才會移開，但現在還有一個低氣壓讓東海岸維持寒冷天氣。會維持多久沒有人知道。」

週四 (8 日) 公佈的每周政府數據顯示，截至 11 月 2 日當週，美國的天然氣庫存數量增加了 650 億立方英尺，達到 3 兆 2080 億立方英尺，但仍比去年同期的 3 兆 7880 億立方英尺低 15%，比 5 年平均水平低 16%。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 說，「我認為本季可能會出現供應不足的情形，這要看冬季何時來。」近幾年來，美國的供暖季節都始於創歷史新高的供應量，但到季底時大多都基本耗盡。

然而，Kilduff 表示，今年 11 月 1 日冬季取暖季節開始的天然氣庫存量異常地低。上次在 11 月第一周出現如此低的供應量是在 2003 年，那一年天然氣價格達到每百萬英熱單位 12 美元。

他說，「現在，我們差不多跨入冬天有 15% 的程度，價格可以從這裡上漲 2 倍或 3 倍。」他說，天然氣價格可能很容易超過每百萬英熱單位 4 美元的心理門檻，2 年來首見。

12 月可能會略見緩解。Meisel 表示天氣前景尚不明朗，但截至目前為止預計 12 月不會那麼冷，「大多數季節性預報，包括我自己的，都預示出溫暖的氣溫，特別是 12 月。」「冷鋒可能在 1 月和 2 月回歸，但我仍然相信 12 月應該會比較偏向溫暖。」

分析師表示，天然氣供應量低的一個原因是溫暖的天氣延長到秋季，全國冷氣使用量也延長至秋季。以至由炎熱的天氣轉換至須開啟暖氣系統的較涼天氣間沒有間距。

Meisel 說，「一切都是天氣因素。」他說，天然氣產量水平仍接近歷史高位，如果天氣保持溫暖，天然氣庫存可能就會增加。

Kilduff 說，「這是幾年來第一個進入冬天卻沒有創紀錄天然氣庫存的情形。」他說，庫存不足部分也歸因於美國盛產天然氣，導致天然氣與液化天然氣出口同步增加。