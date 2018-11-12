油市反應過度？沙國能源部長：減產只是一個可能性

市場此前傳言，全球最大的石油出口國沙烏地阿拉伯，在原油價格大幅下降的時刻，似乎還希望降低原油產量，但目前為止沙國並未確認將著手減產。

近期美國對伊朗重拾經濟制裁，並沒有給油價帶來升溫效果，反而在全球貿易戰籠罩下，投資人似乎不看好全球景氣，導致油價繼續走低。

週日 (11 日) 的阿布扎比聯合部長級監督委員會 (JMMC) 會議上，沙烏地阿拉伯能源部長哈立德 Khalid al-Falih 提道，「一直以來，我們都認為市場對 (伊朗) 制裁的過度反應是由恐懼驅動，而不是真正的原油短缺。市場偶爾會搞錯，有時產能預估過低、有時過高，但最終鐘擺將擺盪至一個合理的中間點」。

然而，al-Falih 表示，如果更多的 OPEC 及非 OPEC 國家認為有採取減產行動的需要，才有可能在未來幾週內討論新一輪的減產計劃。

據了解，下一次正式的 OPEC 會議將在 12 月 6 日，於奧地利維也納舉行。

布蘭特油價日線趨勢圖 / 圖：nasdaq

能源市場投資人原本預期沙國和俄羅斯將在週日進一步的削減產量，然而，沙烏地阿拉伯與莫斯科表明，這只是一個可能性。

國際原油指標布蘭特價格上週五 (9 日) 再下跌 0.67% 至每桶 70.89 美元，而美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.50 美元，或 0.83% 至每桶 60.69 美元。

目前沙國、俄羅斯、和美國，世界前 3 大出口國的原油產量，似乎彌補了伊朗原油的損失。這 3 個國家產出也達到或接近歷史高峰，其他 OPEC 成員國也同樣大量產出原油。

俄羅斯能源企業也目前以 2018 年的每桶 53 美元損益平衡點產油，而預計 2020 年平衡點為每桶 44 美元，似乎未雨綢繆。