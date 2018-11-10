〈觀察〉年金改革後恐有勞保年改 勞退自提自選投資議題再起

勞退新制已經上路 13 年了，不過全台只有 7% 的勞工有額外自提勞退，為了提高自提比例，金管會主委顧立雄建議台灣可效法國外推出「勞退自選平台」，也就是透過政府篩選優質投資商品，讓勞工自行選擇投資標的，藉此提高報酬率更快累積退休金，顧立雄甚至認為「在軍公教年金改革之後，以後也一定會動到勞保老年年金」，因此希望鼓勵民眾在職時自願性定期定額投資，自存退休金，只是目前此政策在勞動部暫時擱置。

退休後可以領的不只是退休金而已，這你清楚嗎？台灣勞工退休可以領的退休金主要分為兩種，一種是「勞工退休金」(勞退金)，另一種是「勞保老年給付」(勞保年金)，許多人經常將這兩筆錢搞混，甚至有民眾因為沒搞懂請領的方式，足足少領到幾十萬的退休金。

「勞退金」分為勞退舊制和勞退新制，其中勞退新制已經上路 13 年，所謂勞退新制，就是設有「個人退休金專戶」，在工作期間雇主會按月提撥薪資的 6%，並存在個人專戶裡，勞工也可以自願每月提領 6% 的薪資，這個帳戶即使未來該名勞工換工作，該帳戶也會一直跟著勞工，只要年滿 60 歲且工作 15 年以上，就可以選擇一次領或按月領，若年資未滿 15 年，只能一次領，與舊制最大的差別就是，新制就算換公司，年資仍然可以合併計算，而且有按月領的選擇。

而所謂「勞保老年年金」，依據勞保條例，勞工只要依照規定繳交保費，退休後可以向勞保局提出申請，又分為三種給付方式：「老年年金給付」、「老年一次金給付」、「一次請領老年給付」，其中，2008 年 12 月 31 日之前有勞保年資者，才可以選擇「一次請領老年給付」。

整體來說，按現行制度，勞工退休後，除了有勞保老年年金可領外，還有雇主每月提撥員工的薪水 6% 進入個人帳戶，勞工也能自願提撥，最高上限 6%，但因勞保基金已入不敷出，退休族的勞保老年年金恐領不到，顧立雄就曾表示，在軍公教年金改革之後，以後也一定會動到勞保老年年金，這改革是一定的，因此，要多鼓勵民眾在職時自願性定期定額投資，自存退休金。

若靠雇主提撥的 6% 勞退金，退休後恐難以度日，不少投信公司多年前即拋出「勞退自選平台」議題，希望政府開放平台，篩選好的理財商品，讓勞工用自提的 6%，依照風險屬性，自行選擇投資標的，尤其現在利率真的非常低，讓勞工可選擇透過投資，提高退休金。

金管會目前規畫由投信投顧公會協助建置基金管理委員會，在茫茫基金中選取合適者，組合成「積極型、穩健型以及保守型」三大類的投資標的，且會定期滾動式檢討，以私立學校員工退撫金已自選投資為例，員工可在積極型、穩健型及保守型三種基金組合中自選，定期定額投入，中間不得贖回，積極型的組合投報率都至少 5% 以上。

退休金不夠用勢必會是許多民眾年老後將面對的問題，因此金管會企圖推動「勞退自選平台」，以幫助勞工提高退休金，但因為不少勞團擔憂自行投資要自負風險，在各界分歧仍多之下，此案被勞動部擱置，不過，勞退自選平台包括香港、新加坡、澳洲、美國等都有成功經驗，台灣若想順利推動，可以多多取經，並且各方意見要多宣導多整合。